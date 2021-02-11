Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент

Європейський парламент закликає владу України до деолігархізації країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в розділі "Торгівля й економічне співробітництво, трудові відносини, соціальні питання і мобільність робочої сили" резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію, проголосованої Європейським парламентом у межах пленарного засідання.

"ЄП вітає впровадження низки реформ, які привели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів і вдосконалення нормативних актів, проте зазначає, що жодних видимих ​​заходів не було вжито в контексті деолігархізації країни, оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи; закликає Україну продовжувати приватизацію державних підприємств з метою модернізації та поліпшення функціонування її економіки, а також для запобігання олігархізації країни", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні.

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