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Європарламент (340) олігарх (470)

Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент

Європейський парламент закликає владу України до деолігархізації країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в розділі "Торгівля й економічне співробітництво, трудові відносини, соціальні питання і мобільність робочої сили" резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію, проголосованої Європейським парламентом у межах пленарного засідання.

"ЄП вітає впровадження низки реформ, які привели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів і вдосконалення нормативних актів, проте зазначає, що жодних видимих ​​заходів не було вжито в контексті деолігархізації країни, оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи; закликає Україну продовжувати приватизацію державних підприємств з метою модернізації та поліпшення функціонування її економіки, а також для запобігання олігархізації країни", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше Європарламент закликав розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні.

Також читайте: Bloomberg: Зеленського ламає система, яку він обіцяв зруйнувати

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Топ коментарі
+7
Разом з каломойшею. І Ахмєта туди ж.
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11.02.2021 10:41
+4
Кадры решают всё. Зеленский,Таран, Аваков, Баканов, Венедиктова, деятели помельче типа Ткаченко, до главы госкино Кудерчук, депутаты ВР-выдвиженцы главного кадровика Украины Коломойского. Гражданина Израиля, военного союзника Путина.
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11.02.2021 10:43
+4
Не те слово. За бажанням олігарха знищена енергетична незалежність України.
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11.02.2021 10:44
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Да ни чего не меняется.
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11.02.2021 10:35 Відповісти
як то, не міняється, диктують своє, як ніколи раніш: зупинили електростанції, добились дешевого газу для виробництва азотних добрив, місію мвф переграли
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11.02.2021 10:59 Відповісти
Кажуть "все ще мають вплив" так як ніби у них той вплив хтось хоче забрати...
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11.02.2021 10:37 Відповісти
віддайте фирташа штатам...
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11.02.2021 10:38 Відповісти
Разом з каломойшею. І Ахмєта туди ж.
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11.02.2021 10:41 Відповісти
И пэцьку
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11.02.2021 10:49 Відповісти
К нему есть претензии у правоохранителей ЕС и США?
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11.02.2021 10:58 Відповісти
А к гудку?
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11.02.2021 11:02 Відповісти
В Штатах к нему тоже есть вопросы. Давно.

Из недавнего:
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/2-mlrd-za-shest-let-podozritelnye-perevody-ahmetova-iz-fincen-files
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11.02.2021 11:09 Відповісти
Ладно. Пэцьку оставляем. В приличной стране да без олигарха
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11.02.2021 11:14 Відповісти
Мазепа на свій час також був олігархом, а кацапури і прокляли його, і до сих пір штани бруднять від згадки про нього ...
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11.02.2021 11:18 Відповісти
Тем более. И улицу переименуем. В Мазепы-Порошенко. Жаль десятки уже не выпускают
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11.02.2021 11:28 Відповісти
Не надо бежать впереди паровоза Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 6926
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11.02.2021 11:32 Відповісти
Действительно. Что это я? Надо переименовать в Порошенко-Мазепы
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11.02.2021 11:37 Відповісти
Ну надо, так надо...
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11.02.2021 11:42 Відповісти
Все ещё? Да по-моему, они свое влияние только усилили!
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11.02.2021 10:39 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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11.02.2021 10:39 Відповісти
В європарламенті сидять якісь бовдури і вони не знають, що олігархи посадили в президенське крісло в Україні свого клована. Тому премьєром країни і міністрами х не професіонали, а маріонетки олігархів
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11.02.2021 10:40 Відповісти
Медведчука и Портнова лишить ражданства Украины
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11.02.2021 10:42 Відповісти
Тут есть один ньюанс- гражданства страны по международным нормам нельзя лишить человека, если у него ОДИН ПАСПОРТ
У кого по 2-10 паспортов - преспокойно можно лишать гражданства Украины, потом ДЕЛАТЬ ОЛИГАРХОВ НЕ ВЪЕЗДНЫМИ . И так отодвигать от влияния на страну
АЛЕ, ЗЕ, прислушайся . Может так разгонишь эту свору олигархов
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11.02.2021 10:46 Відповісти
після повішення
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11.02.2021 11:06 Відповісти
Можно и так 😀😀😀
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11.02.2021 11:15 Відповісти
Єдиний можливий спосіб подолати олігархів - це персональні репресії проти них: націоналізація бізнесу, тюремні строки за фінансові махінації. Але хто на таке відважиться?
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11.02.2021 10:42 Відповісти
поки таких героїв не було.
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11.02.2021 11:18 Відповісти
Сейчас полиция творит беспредел и по всей видимости отжимают земли дявя на органы местного самоуправления.
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11.02.2021 10:42 Відповісти
Кадры решают всё. Зеленский,Таран, Аваков, Баканов, Венедиктова, деятели помельче типа Ткаченко, до главы госкино Кудерчук, депутаты ВР-выдвиженцы главного кадровика Украины Коломойского. Гражданина Израиля, военного союзника Путина.
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11.02.2021 10:43 Відповісти
Не те слово. За бажанням олігарха знищена енергетична незалежність України.
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11.02.2021 10:44 Відповісти
да кто бы сомневался! примеров сколько угодно начиная с возгласа президента на просьбу любого олигарха -"чего изволите?". стыдно и противно, и зельц такое же чудо.......
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11.02.2021 10:44 Відповісти
При диктатуре олигархата олигархи имеют влияние?
Да не может быть.
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 8647
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11.02.2021 10:58 Відповісти
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 642
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11.02.2021 10:58 Відповісти
это все принадлежит олигархам, а не просто влияют.
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11.02.2021 11:01 Відповісти
тому що за всі роки незалежності після знищення В'ячеслава Чорновіла була завжди партноменклатурно - корумпована хьуйня в Україні ментально орієнтована на росію що зараз і продовжується...
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11.02.2021 11:01 Відповісти
Проблема не в ОЛИГАРХАХ (представителях крупного бизнеса), а в продажных, коррумпированых чиновниках, раздутой бюрократии, отсутствии правового, конкурентного рынка, зарегулированности економики, высоких налогах!!!
Украина должна стать самым выгодным правовым офшором и пусть сюда вкладывают миллиарды все олигархи мира!!!
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11.02.2021 11:03 Відповісти
Чиновники (государство), а не олигархи контролируют больше 60%ВВП Украины и возле такого раздутого бюджетика, конечно пасуться олигархи, только олигархи богатеют тогда, когда им позволяют (создают "особо выгодные усдовия") ЧИНОВНИКИ!!!
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11.02.2021 11:06 Відповісти
а продажные и коррумпированные чиновники не есть ставленники олигархов? До сих пор непонятно, что олигархат и создает этих чиновников?
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11.02.2021 11:10 Відповісти
У народа есть инструмент - ВЫБОРЫ! Поэтому именно народ выбирает политиков (проолигархических), депутатов и в итоге всю вертикаль власти и модель развития страны... какой народ такая и власть...
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11.02.2021 13:57 Відповісти
И к бабке не ходи, но в борьбе бени против бени победит ринат. Теперь вопрос: оно бене надо? Неа. Зеленскому? Тоже не очень. Ему и так нормально, прислуживать всем господам и лепить лапшу в форме ушей для своих недалековатых поклонников. И тепло, и прибыльно, и защитят. По крайней мере на какой-то период. Все, о чем пишут в Европарламенте - известно. Непонятно только, что делать с этим.
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11.02.2021 11:09 Відповісти
Олигархи имеют экономику,политику,СМИ и судебную систему Украины.И саму Украину.
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11.02.2021 11:15 Відповісти
Український державний устрій - це тоталітарний олігархат.
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11.02.2021 11:19 Відповісти
Олігархам вже облом і Конституцію виконувати, які самі для себе її написали і прийняли . Щоб вони і їх діти скоріше вакинувались.
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11.02.2021 11:20 Відповісти
Нет олигарха - нет вплива Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 1928
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11.02.2021 11:26 Відповісти
Вони керують
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11.02.2021 11:28 Відповісти
Та не "... все еще имеют сильное влияние...", а ежедневно, методично и вполне успешно его наращивают. В отличие от нашего народа.
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11.02.2021 11:40 Відповісти
За деньги олигархов выбираем ставленников олигархов во власть , а она потом служит олигархам!
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11.02.2021 12:15 Відповісти
Олигархия-это связь власти с производителями(в Украине с монополистами).Нынешняя власть олигархична.И это является причиной разрушения государственных институтов и заменять их для своих удобств.Коррупция такая более опасна,даже той,которая жульничеством обмануло государство.Просто такая коррупция, в которой сильно заинтересованна власть зелёных,носит постоянный узаконенный характер. Многие политологии утверждают,что у слуг нет идиологии. Но это далеко не так.Их идеология желудок и свой карман.При зелени их деяния,ещё более негативно будут сказываться на граждан Украины.
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11.02.2021 13:48 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЖАДНЫЕ И СЦЫКЛИВЫЕ !) ПОРА СНИМИ РАЗОБРАТЬСЯ !)
Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент - Цензор.НЕТ 1958
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Не все ще мають вплив, а контролюють країну цілком і повністю в усіх аспектах. Включно з призначенням президентів, депутатів і урядів. І блокуванням небажаних претендентів у владу.
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11.02.2021 17:01 Відповісти
 
 