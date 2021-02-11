Олігархи все ще мають сильний вплив на економіку, політику, ЗМІ та судову систему України, - Європарламент
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Європейський парламент закликає владу України до деолігархізації країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в розділі "Торгівля й економічне співробітництво, трудові відносини, соціальні питання і мобільність робочої сили" резолюції щодо виконання Україною Угоди про асоціацію, проголосованої Європейським парламентом у межах пленарного засідання.
"ЄП вітає впровадження низки реформ, які привели до дерегуляції економіки, більшої прозорості державних фінансів і вдосконалення нормативних актів, проте зазначає, що жодних видимих заходів не було вжито в контексті деолігархізації країни, оскільки олігархи все ще мають сильний вплив на українську економіку і політику, зокрема, на ЗМІ, судову і правоохоронну системи; закликає Україну продовжувати приватизацію державних підприємств з метою модернізації та поліпшення функціонування її економіки, а також для запобігання олігархізації країни", - йдеться в документі.
Нагадаємо, раніше Європарламент закликав розробити механізм для моніторингу реалізації реформ в Україні.
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Из недавнего:
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/2-mlrd-za-shest-let-podozritelnye-perevody-ahmetova-iz-fincen-files
У кого по 2-10 паспортов - преспокойно можно лишать гражданства Украины, потом ДЕЛАТЬ ОЛИГАРХОВ НЕ ВЪЕЗДНЫМИ . И так отодвигать от влияния на страну
АЛЕ, ЗЕ, прислушайся . Может так разгонишь эту свору олигархов
Да не может быть.
Украина должна стать самым выгодным правовым офшором и пусть сюда вкладывают миллиарды все олигархи мира!!!