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Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності

Міністр фінансів Сергій Марченко спростував інформіцію про те, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми з Україною нібито завершилася без результату.

Про це він сказав у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, як завжди у нас є певні спотворення, перебільшення. Інформація, про яку зараз було сказано, не відповідає дійсності. Це я відповідально заявляю. Ніяких завершень роботи місії або що є якісь проблеми ... У нас цієї інформації на сьогодні немає. Ми продовжуємо спілкуватися з представниками місії, продовжуємо погоджувати модальність наших майбутніх зобов'язань і обмінюємося інформацією в частині законопроєктних пропозицій, в частині макропоказників", - заявив Марченко.

Він додав, що "йде постійна робота, постійна комунікація, тому всі ці історії, що у нас щось зупинилося, це неправда".

За словами Марченка, зокрема тривають переговори про те, "як зняти в майбутньому регулювання ринку природного газу".

Також читайте: Місія МВФ продовжує роботу в Україні, - Фонд

"Це не є предметом для великого занепокоєння, але це предмет дискусії", - додав він.

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Топ коментарі
+4
мені кажецця шо хтось п***дить Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 9576
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11.02.2021 10:44
+4
Зеленский и МВФ, это "Золотой теленок" по-новому Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5648
Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5669
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11.02.2021 10:46
+3
Без ізцеляющєго дефолта діла не буде. Потрібне якесь надмасштабне потрясіння, щоб здвинути цю країну з мертвої точки. Або поховати назавжди. Цей лютий треш не може існувати так довго.
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11.02.2021 10:45
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мені кажецця шо хтось п***дить Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 9576
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11.02.2021 10:44 Відповісти
МВФ звичайно...
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11.02.2021 10:48 Відповісти
"модальность обязательств"

Интересно, какой дебил этому птушнику речи пишет.
У меня два высших образования, финансовое и экономическое -
такого словосочетания нет нигде, ни в одной книге, ни в одном учебнике.
Переводу на нормальный язык: "денег не дали потому, что мы ничего не выполнили,
но я накидаю придуманные мной же слова, чтоб это скрыть"
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11.02.2021 11:13 Відповісти
Звиняюся, но звідти, куди послав цей Фонд Голобородько, заяв не поступає.
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11.02.2021 13:33 Відповісти
Без ізцеляющєго дефолта діла не буде. Потрібне якесь надмасштабне потрясіння, щоб здвинути цю країну з мертвої точки. Або поховати назавжди. Цей лютий треш не може існувати так довго.
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11.02.2021 10:45 Відповісти
Личность. Это все что нужно Украине, чтобы двинуть все с мертвой точки. Ататюрк, Тетчер, Аденауэр, Ли Куан Ю, да тот же Саакашвили и пр. Увы, нам пока с этим не везет.
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11.02.2021 11:08 Відповісти
Черчилля ты забыл. Которого переизбрали сразу после победы во второй мировой. А теперь прикинь, что было бы, если бы выборы в Британии состоялись во время войны. И 73% выбрали бы тогдашнего Аткинса. Ничего не напоминает?

Дело не в личности, дело в дебилах, которых оказалось 73%.
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11.02.2021 11:42 Відповісти
Речь была об экономических реформах (т.с. из грязи в князи). Война, Черчиль - это из другой оперы.
Тяжело тебе наверное жить в стране, где 73% - дебилы. Страдаешь или мазохист?
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11.02.2021 11:52 Відповісти
Опера та же, мы воюем с фашистской империей, если ты не заметил. И Черчилль тоже много ошибался, не говоря уже о личных недостатках. Но Британия не догадалась заменить его Аткинсоном. Украина, увы, догадалась.
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11.02.2021 12:23 Відповісти
Прикольно мы "воюем". Военного положения нет, мобилизации нет, с фашистской империей торгуем, дип.отношения поддерживаем, переговоры ведем, ВСУ - в плачевном состоянии, оружейных заводов не строим, на учениях не стреляем и пр. и пр.

Ты, если уже Черчиля вспомнил, вспомни его действия по всем вышеперечисленным пунктам.

Так дело в личности или нет?
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11.02.2021 12:30 Відповісти
Война 21-го века = война экономики и пропаганды. Танки приходят, когда страна уже побеждена, это в русской военной доктрине написано, если ты вдруг не знал. Так вот, войну пропаганды, как Черчиль свой Дюнкерк, Порошенко 100% проиграл. А в войне экономики много побед, возражаешь, пшел нах просто сразу. Ну и собственно линия разграничения при Порохе двигалась в сторону Донецка, а при клоунах - в сторону Киева.
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11.02.2021 15:33 Відповісти
Ну и про ВСУ ты соврал, и про учения, пр. Порох делал многое не так, как делал бы я, но он что-то делал. Клоуны только разваливают.
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11.02.2021 15:42 Відповісти
" ... возражаешь, пшел нах просто сразу". Это ярко. Ты в каких подворотнях воспитывалось, тело? Это там вам такую шизофрению про "войны 21 века" прививают?
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11.02.2021 16:00 Відповісти
Именно такого ответа я ожидал Сказать тебе нечего. Адрес указан.
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11.02.2021 16:06 Відповісти
Сралін. Чім не лічность? А з яким невимовним сумом мільйони хохлів голосили:"обожешмой штош тєпєрьбудєтто, сралін пооомєєєрррр... "
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11.02.2021 12:12 Відповісти
Возможно для вас, Сталин - это личность. Для меня - диктатор, тиран и убийца.
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11.02.2021 12:33 Відповісти
Зеленский и МВФ, это "Золотой теленок" по-новому Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5648
Марченко: Информация о завершении миссии МВФ в Украине без результата не соответствует действительности - Цензор.НЕТ 5669
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11.02.2021 10:46 Відповісти
Могла б підійти і роль Кіси Вороб*янінова, просящого милостиню в усіх підряд.
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11.02.2021 13:36 Відповісти
Казали, що будуть збиратися у майбутньому. Може коли новий президент буде.
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11.02.2021 10:47 Відповісти
може, після опалювального сезону, коли ціну на газ підіймуть
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11.02.2021 10:54 Відповісти
значит правда что свалили без результата для попрошаек
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11.02.2021 10:57 Відповісти
брехлива зелена мразота...
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11.02.2021 11:03 Відповісти
МВФ не допоміг жодній державі світу це інструмент колонізації і підтримання корупції. Вже борг майже 90 млрд доларів, а жодна галузь так і не стала на рівні світових технологій, навіть умудрились наші тупорилі правителі і їх хазяї профукать всі оборонні програми. Тож нехай той МВФ йде в дупу, а влада повинна навчитись працювати і чесати не бецала а потилиці щоб запустити індустріалізацію країни, а не вивозити лайно на поля для задоволення городу для ЄС. Якщо є сумніви, то назвіть хоч одну успішну країну , яка стала успішною саме завдяки МВФ?
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11.02.2021 11:09 Відповісти
Ну отрицательный результат - тоже результат.
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11.02.2021 11:13 Відповісти
Это ты доллару и евро скажи....
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11.02.2021 12:06 Відповісти
ну да, отрицательный результат тоже результат
и у зелохов проблем всегда нет, как и кредита
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11.02.2021 12:14 Відповісти
Був би живий Кернес, повчив би як гроші просити.
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11.02.2021 13:38 Відповісти
Деньги есть?
Денег нет.

Всьо!!! Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності - Цензор.НЕТ 8937

Потому что только зебилам можно бесконечно сцать в глаза. А МВФ мониторит обстановку и прекрасно знает, что ничего из его требований выполнено не было.
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11.02.2021 15:43 Відповісти
 
 