Марченко: Інформація про завершення місії МВФ в Україні без результату не відповідає дійсності
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Міністр фінансів Сергій Марченко спростував інформіцію про те, що місія Міжнародного валютного фонду для перегляду програми з Україною нібито завершилася без результату.
Про це він сказав у коментарі 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, як завжди у нас є певні спотворення, перебільшення. Інформація, про яку зараз було сказано, не відповідає дійсності. Це я відповідально заявляю. Ніяких завершень роботи місії або що є якісь проблеми ... У нас цієї інформації на сьогодні немає. Ми продовжуємо спілкуватися з представниками місії, продовжуємо погоджувати модальність наших майбутніх зобов'язань і обмінюємося інформацією в частині законопроєктних пропозицій, в частині макропоказників", - заявив Марченко.
Він додав, що "йде постійна робота, постійна комунікація, тому всі ці історії, що у нас щось зупинилося, це неправда".
За словами Марченка, зокрема тривають переговори про те, "як зняти в майбутньому регулювання ринку природного газу".
"Це не є предметом для великого занепокоєння, але це предмет дискусії", - додав він.
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Интересно, какой дебил этому птушнику речи пишет.
У меня два высших образования, финансовое и экономическое -
такого словосочетания нет нигде, ни в одной книге, ни в одном учебнике.
Переводу на нормальный язык: "денег не дали потому, что мы ничего не выполнили,
но я накидаю придуманные мной же слова, чтоб это скрыть"
Дело не в личности, дело в дебилах, которых оказалось 73%.
Тяжело тебе наверное жить в стране, где 73% - дебилы. Страдаешь или мазохист?
Ты, если уже Черчиля вспомнил, вспомни его действия по всем вышеперечисленным пунктам.
Так дело в личности или нет?
и у зелохов проблем всегда нет, как и кредита
Денег нет.
Всьо!!!
Потому что только зебилам можно бесконечно сцать в глаза. А МВФ мониторит обстановку и прекрасно знает, что ничего из его требований выполнено не было.