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Новини Київські новини
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карантин (15166) Київ (8274) Кличко (2133) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, видужали - 623, виявлено 335 нових випадків, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу в Києві зафіксували 335 нових випадків захворювання на COVID-19 (загалом 131 199).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram.

Так, за добу захворіли 191 жінка віком від 18 до 88 років, 124 чоловіки віком від 18 до 89 років, 10 дівчаток віком від 10 місяців до 18 років і 10 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Крім того, зафіксовано 11 летальних випадків від вірусу (загалом 2484).

Госпіталізовано 42 пацієнти, при цьому 623 особи подолали коронавірус (всього 83 307).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (80), Деснянському (71) та Дарницькому (48) районах.

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За добу через COVID-19 у Києві померли 11 осіб, видужали - 623, виявлено 335 нових випадків, - Кличко 01

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Прогрес, то вмирало по 250, натепер 11
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11.02.2021 11:06 Відповісти
 
 