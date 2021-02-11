Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ
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Снайпер російсько-окупаційних військ поранив українського воїна на Донбасі, під час евакуації захисник України загинув.
Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 11 лютого близько 9.30 ранку в напрямку Горлівки снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер під час евакуації", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК направлена відповідна нота в СММ ОБСЄ.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - додали в делегації.
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