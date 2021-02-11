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Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ

Снайпер російсько-окупаційних військ поранив українського воїна на Донбасі, під час евакуації захисник України загинув.

Про це повідомила в Telegram українська делегація в Тристоронній контактній групі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 11 лютого близько 9.30 ранку в напрямку Горлівки снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер під час евакуації", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлена ​​відповідна нота в СММ ОБСЄ.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна, який загинув за Україну", - додали в делегації.

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Топ коментарі
+62
Мне стыдно об этом говорить вслух, но после того, как россияне расстреляли похоронную процессию в Сартане под Мариуполем, накрыли ракетами из «Градов» в субботнее утро рынок в Мариуполе и убили 32 мирных жителя, а православный гражданин из Санкт-Петербурга, Алексей Мильчаков снимал на Донбассе с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов, мне неприятно слышать российский, вологодский, волжский, мордовский, мокшанский и угро-финский говор.
Я не могу теперь слушать советские песни и российские самобытные романсы (в том числе и «Поручик Галицын», украденный в Украине романс «Мiй друже, Ковалю») и прошу водителя маршрутки настроить радиоприемник на другую частоту.
Я перестал считать российских офицеров людьми после того, как военные Сергея Шойгу растянувшись цепью, добивали из пистолетов под Иловайском раненых, истекающих кровью двадцатилетних украинских парней, а якуты и буряты, когда закончились патроны, штыками отрезали раненым головы. Географическое название «Россия» у меня ассоциируется с садистами. Я даже сыр «Российский» перестал покупать, хотя его изготавливают в украинском городе Шостке.
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11.02.2021 11:47
+54
Світла пам'ять нашому Герою !😪😪😪

Смерть рашинським катам !
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11.02.2021 11:19
+40
Чеченский народ помнит кровавую вендетту, которую устроили военнослужащие Российской Федерации в Ичкерии. По благословению ныне покойного Патриарха РПЦ МП Алексия Второго российские офицеры и спецназ ГРУ РФ в Чечне лишили жизни почти четверть миллиона человек, в том числе 42 тысяч детей.
Выжившие жертвы российской агрессии в Чечне рассказывают о фильтрационных лагерях, где пленных и заложников травили собаками, пытали током, обливали на холоде водой, держали в ямах с хлоркой, отрезали уши и пальцы.
8 августа 2008 года танки «Русского мира» пришли в благословенную Грузию. За пять суток российские православные по округленным данным убили около десяти тысяч граждан Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Дома грузинов в Абхазии российские военные-стройбатовцы сносили бульдозерами.
Выступая на украинском телевидении, экс-губернатор Одесской области Михо Саакашвили поделился своими воспоминаниями о российско-грузинской войне:
«Когда русские на танках вторглись в Грузию, то первым делом они начали обстреливать из пушек грузинские православные храмы».
Через пять лет «вежливые зеленые человечки» появились на востоке Украины и умертвили более пятнадцати тысяч человек - военных ВСУ и мирных жителей Донбасса.
После ковровых бомбардировок в «стиле Дрездена» российскими пилотами двухмиллионного сирийского города Алеппо общее число погибших мусульман приближается к тремстам тысячам человек.
«Русский мир» продолжает собирать свою кровавую жатву.
Обстрел Мариуполя https://ru.tsn.ua/politika/boeviki-bezzhalostno-obstrelyali-rynok-mariupolya-pogibli-mirnye-lyudi-407051.html),
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11.02.2021 11:50
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Сьогодні, 11 лютого від кулі російського снайпера загинув солдат Глушко Олександр Вікторович Вічна пам'ять Воїну України!

Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4937
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11.02.2021 18:47 Відповісти
Чергова втрата, і знову від кацапського снайпера... Що там наш "головкокомандуючий", живе воно чи ні? Щось відосиків давненько не було
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11.02.2021 19:53 Відповісти
вот интересно почему снайперы ВСУ еще не работают
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11.02.2021 19:57 Відповісти
Потрібно змінювати тактику у війні з москалями.
Ранок треба починати з 10-15 хвилинного артилерійського привітання передових позицій
москальських бандюків.
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11.02.2021 20:05 Відповісти
Герої не вмирають
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11.02.2021 22:42 Відповісти
"Если страна, выбирая между войной и позором, выбирает позор, она получит и войну, и позор!"Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1823Український воїн загинув від кулі снайпера РФ на Донбасі, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1823
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12.02.2021 06:16 Відповісти
Говорят направленная соответствующая нота, очень сильно душевно ранит рашистскую сволочь... Мразь рашистская по Украине огнём и мечом, а мы их нотами закидаем. Уж не теми ли самыми нотами, по которым зеленый скоморох играл членом на рояле?!
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12.02.2021 06:41 Відповісти
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