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МВС (1819) Нацполіція (8851) Правоохоронні органи (2243) злочинність (265) Клименко Ігор (140)

У 2020 році вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У 2020 році вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшити розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%, - Клименко

У 2020 році в умовах пандемії Нацполіція змогла не лише утримати стабільну криміногенну ситуацію, а й поліпшити результати роботи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час колегії МВС України сьогодні, 11 лютого.

"Впродовж минулого року на спецлінію 102 надійшло майже 10 мільйонів викликів. В середньому оператор приймав звернення кожні 10 хвилин. Ми зареєстрували понад 335 тисяч кримінальних правопорушень, з яких на сьогодні розкрита практично половина – майже 164 тисячі злочинів. У порівнянні з минулим роком рівень злочинності зменшився на 17%", - повідомив очільник Нацполіції.

Клименко наголосив, що велику роль у цьому процесі відіграла зміна підходів до розкриття та розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів. Таким чином, затримавши одне злочинне угруповання, поліцейські попередили вчинення десятків, а то і сотні злочинів.

"Вперше в історії Нацполіції нам вдалося збільшитирозкриття тяжких та особливо тяжких злочинів до 45%. Особливо важливим в цьому контексті залишається документування організованих злочинних груп. У 2020 році поліція знешкодила 353 організовані групи, для порівняння у 2019 – 275", - сказав він.

Крім того, Клименко зазначив, що за минулий рік слідчі підрозділи поліції скерували до суду майже 120 тис. обвинувальних актів.

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"Поліцейські домоглися реального відшкодування завданих злочинами збитків на понад 1 мільярд гривень. Зазначу, що ця сума складає половину від загальних відшкодованих збитків по державі всіма правоохоронними органами. До того ж, ще на понад 2 мільярди гривень накладено арешт", - повідомив голова Нацполіції.

Також Клименко зазначив, що щодоби понад 4 тис. нарядів поліції оберігають спокій багатомільйонного населення України.

"Під нашим поліцейським захистом перебуває все населення України. Понад 41 мільйон 600 тисяч громадян. Майже 30 тисяч населених пунктів.

130 тис. особового складу Національної поліції. Щодня на чергування заступають більше 4 тисячі нарядів поліції. Це і патрульна, і слідчо-оперативні групи, поліція охорони тощо. З огляду на позитивні результати за минулий рік, можна зробити висновок, що цього достатньо, щоб на рівні забезпечувати безпеку людей. Але наша держава змінюється. І ми також прагнемо ставати кращими. Бути ближчими", - наголосив він.

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Топ коментарі
+8
Как в старые-добрые времена : выплавка чугуна и надои молока на душу населения по сравнению с 1913 годом... Но я так и не понял, кто же крышует наркобизнес, игровиков, янтарь и контрабанду?
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11.02.2021 11:43
+6
А як були мусорами так і лишились. В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко - Цензор.НЕТ 8971
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11.02.2021 11:37
+6
Особенно резко так назначили известных всем Рифмайстера и детского врача Кузменко виновным в убийстве неизвестного белорусского журналиста Шеремета, рассказав что ими двигали нацистские мотивы. И до сих пор не могут отказаться от этой брехни.
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11.02.2021 11:40
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А як були мусорами так і лишились. В 2020 году впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко - Цензор.НЕТ 8971
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11.02.2021 11:37 Відповісти
Не, ну те вроде (как заявляли) 90% тяжких раскрывали... не в ту сторону "рост" получается...
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11.02.2021 12:25 Відповісти
Як може змінитись те саме *****,той самий аваков ,ті самі міліціянти котрі стали поліцаями,а всеодно мусорами.
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11.02.2021 12:28 Відповісти
за розкриття тяжких 45% ментів "вішали" прямо на колегіях
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11.02.2021 17:02 Відповісти
В якій країні і коли?
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11.02.2021 17:06 Відповісти
кінець 90-початок 2000
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Особенно резко так назначили известных всем Рифмайстера и детского врача Кузменко виновным в убийстве неизвестного белорусского журналиста Шеремета, рассказав что ими двигали нацистские мотивы. И до сих пор не могут отказаться от этой брехни.
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11.02.2021 11:40 Відповісти
Ну якщо "розкрили" так як вбивство Шеремета, то можна і повірити. Бажано б ще брифінг провести.
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11.02.2021 13:27 Відповісти
Как в старые-добрые времена : выплавка чугуна и надои молока на душу населения по сравнению с 1913 годом... Но я так и не понял, кто же крышует наркобизнес, игровиков, янтарь и контрабанду?
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11.02.2021 11:43 Відповісти
справедливости ради нужно сказать, что контрабанда - это тема сбу, янтарь - еще + прокуратура+ погранцы, а вот игровой бизнес и наркота - в основном полицейская тема, впрочем как и проституция.

но если еще с одной стороны посмотреть, то определённая эффективность правоохранительной системы Украины прослеживается: так, количество пропавших безвести не позволяет утверждать, что граждан массово похищают, чтобы разбирать на органы, или с целью выкупа, а ведь есть страны, где такие преступления часты, как у нас грабёж; также чтобы кто ни говорил, высока эффективность полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков
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11.02.2021 21:44 Відповісти
Це точно. Один Ріф чого вартий. Навчилися діла шити скоти...
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11.02.2021 11:45 Відповісти
Специалисты по шитью все сползлись при зеленом режиме, и главный швец портнов командует парадом.
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11.02.2021 13:16 Відповісти
Робота слідчого відділу поліції - це катастрофа. Слідчі завалені справами, вибирають 5-6 і ними займаються, а сотні лежать без руху. По моїм заявам відкрито десять кримінальних справ. Останні два роки по ним мене жодного разу не викликали. Коли ознайомився з матеріалами справи, а там голяк... повний. Жодного допиту, жодної оперативної дії. Переконаний, що Клименко, як міністр, не здатен навести порядок у своїй службі.
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11.02.2021 11:49 Відповісти
так поменяйте дебилов на нормальных людей.
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11.02.2021 12:08 Відповісти
Ох уж эта статистика ... Да еще и от ментов.
Чем и как она подтверждается?
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11.02.2021 12:09 Відповісти
А про то что из-за карантина преступлений стало в разы меньше (оттого и статистика поднялась),полицаи забыли расказать?
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11.02.2021 12:12 Відповісти
А скільки синців залишилось на тілі у тих, хто "зізнався" у скоєнні так називаємих злочинах. 5,0 тис справ у ДБР. Це тільки відомі, по заявах тих, хто не побоявся оскаржити своє побиття і такі заяви стали публічними. Або як на Житомирщині, побитим виявився племінником дипломата. А скільки побитих не зізнались, або скільки заяв лежать "під сукном"???
На мою заяву про економічні злочини на суму біля 500,0 тис грн жодної реакції більше двох місяців.
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11.02.2021 12:12 Відповісти
Іншими словами з кожним роком зростає кількість нерозкритих справ десь по 60-55%
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11.02.2021 12:42 Відповісти
Главное врать научились, а от этого уже и надои на душу населения, и дОбыча Угля, и выплавка стали квадратно-гнездовым способом и все остальное. А дыра в бюджете, то все Порошенко виноват.
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11.02.2021 13:13 Відповісти
Когда в полиции возможно работают преступники или их родственники или родственники родственников или просто за взятку - тяжело наверное раскрывать
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11.02.2021 16:28 Відповісти
средний полицейский совершает в день от 5 до 12 преступлений - начиная от превышения полномочий, злоупотребления полномочиями до службовой халатности, посадового підлога, вымогательтва и целого ряда других статей, о которых так хорошо знают адвокаты полицейских и адвокаты потерпевших от полицейских
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11.02.2021 21:36 Відповісти
А навіщо протаскують проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України? Чи правду потрібно заховати, та якщо гвалтує поліцейський - виконувати його злочинні накази, Конституції не вистачає? ПОкажіть свою гідність спочатку та посадові інструкції вивчіть, їх не багато для ....
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11.02.2021 16:33 Відповісти
чем гордится? надо не расследовать преступления, потому как это чьи то жизни, здоровье. а предупреждать. ведь преступление уже по факту совершилось - чему радоваться? кого то уже нестало, кто то стал сиротой.
а надо разрешить преобретать короткоствол, носить и применять для защиты себя, близких, здоровья, имущества.
вы статистику смотрите по америке и тем штатам, где разрешено носить и применять.
каждое падло, что задумало плохое -подумает, а может не надо? ведь у каждого встречного может быть ствол. может ну его?
а сей час что? заходи в любую хату. все беззащитны. что хочешь - то и твори. а поймают ли... то не факт.
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11.02.2021 16:38 Відповісти
Вот ко мне пришли, а полиция их не трогает, оказывается там и там родственник, там полицейский начальник, там сын главы сельсовета начальник. В полиции говорят порешай
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11.02.2021 16:45 Відповісти
правильно. им выгодно что бы народ был рабом. потому как порешать могут в кабинетах. а так пришли к тебе бандиты и ты не пошёл бы решать в суды и ментуру после преступления, а решил бы вопрос с бандитами на месте.
а менты бы уже решали по факту кому тушки передавать.
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11.02.2021 16:50 Відповісти
Написал, чтобы проверку провели - попросили не трогать, я попросил их тоже меня не трогать. Так они на защиту чести подали в суд. Дальше будет им интересно, не мрази?
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11.02.2021 16:47 Відповісти
звиздить звиздюк поки звиздиться...
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11.02.2021 18:18 Відповісти
На минутку, больше половины (а именно 55% тяжких та особливо тяжких злочинів) тяжких и особо тяжких преступлений остаются не раскрытыми. Это всё, что нужно знать о потужном министре. Фиговым листком борьбы с травматизмом водителей он прикрывает отсутствие результата там, для чего и создавалась полиция.
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11.02.2021 21:30 Відповісти
 
 