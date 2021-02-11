МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані
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Міністерство закордонних справ України вітає ухвалену сьогодні Європарламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
У коментарі наголошується, що Європарламент вчергове підкреслив, що Україна має європейську перспективу і визнав право нашої країни відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, основних свобод, прав людини і меншин, а також забезпечення верховенства права.
"У доповіді зазначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією", - наголошують у МЗС.
"Україна поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна - ЄС з урахуванням розвитку нормативно-правової бази, потреб економічного розвитку та перспектив секторальної інтеграції. Доповідь засвідчує успішність процесу імплементації Угоди про асоціацію та наявність потужної підтримки з боку Європейського Парламенту щодо подальшого поглиблення інтеграції України з ЄС", - йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства.
Крім цього, зазначається, що ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, а й містить важливі сигнали щодо всього спектру відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.
Документ зазначає, що безумовним пріоритетом Європарламенту залишається підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Парламент рішуче засуджує триваючу російську агресію проти України, зокрема тимчасову окупацію АР Крим та міста Севастополь, і наголошує на відданості політиці невизнання спроби їхньої анексії.
"У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій РФ, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України", - додали в МЗС.
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І відчищати плісняву звідусіль?
а для чего зеленая сопля ????????????
- Нет
- А он есть
Ключевые слова будут учтены, а сейчас еще надо "допилить".
"Европарламент выразил сожаление в связи с ухудшением политического климата в стране. Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях", -.
Европарламент призвал украинские власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как "Миротворец", которые "создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств".
Для додиков наступают тяжелые времена.