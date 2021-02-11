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Новини Політика України
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МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані

Міністерство закордонних справ України вітає ухвалену сьогодні Європарламентом доповідь щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

У коментарі наголошується, що Європарламент вчергове підкреслив, що Україна має європейську перспективу і визнав право нашої країни відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, основних свобод, прав людини і меншин, а також забезпечення верховенства права.

"У доповіді зазначається, що Україна досягла значного прогресу у виконанні зобов'язань в рамках Угоди про асоціацію та інтеграції з Європейським Союзом. Українська сторона уважно врахує рекомендації щодо необхідності завершення започаткованих реформ, зокрема у сферах верховенства права, належного врядування та боротьби з корупцією", - наголошують у МЗС.

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"Україна поділяє бачення Європарламенту щодо необхідності оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі Україна - ЄС з урахуванням розвитку нормативно-правової бази, потреб економічного розвитку та перспектив секторальної інтеграції. Доповідь засвідчує успішність процесу імплементації Угоди про асоціацію та наявність потужної підтримки з боку Європейського Парламенту щодо подальшого поглиблення інтеграції України з ЄС", - йдеться в коментарі зовнішньополітичного відомства.

Крім цього, зазначається, що ця доповідь є не лише комплексним оглядом з боку Євросоюзу процесу імплементації Угоди про асоціацію, а й містить важливі сигнали щодо всього спектру відносин з Євросоюзом у контексті подальшого розвитку політичної асоціації та економічної інтеграції України з ЄС.

Документ зазначає, що безумовним пріоритетом Європарламенту залишається підтримка незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. Європейський Парламент рішуче засуджує триваючу російську агресію проти України, зокрема тимчасову окупацію АР Крим та міста Севастополь, і наголошує на відданості політиці невизнання спроби їхньої анексії.

"У рішенні зазначається, що обмежувальні заходи проти фізичних та юридичних осіб, причетних до цього порушення міжнародного права, будуть продовжені. Україна вдячна депутатам Європарламенту за засудження дестабілізуючих дій Росії, її військової присутності в Україні, мілітаризації Криму, незаконних дій РФ, спрямованих на захоплення контролю над Керченською протокою, зокрема будівництво мосту без згоди України", - додали в МЗС.

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Топ коментарі
+9
Доклад содержит просто уничтожающую критику украинской власти, но у советских начальников всё прекрасно и перспективы самые радужные, мерзкое враньё.
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11.02.2021 12:58
+7
У нас оказывается и в МИДе работают не отличающиеся умом люди, доклад был о тотальной коррупции и влияние олигархов на все ветви власти.
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11.02.2021 13:37
+6
БРЕДЯТИНА! ДЕ ЦЕ ПОБАЧИЛИ?
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11.02.2021 12:07
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Що Ссанича на вихід?
І відчищати плісняву звідусіль?
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11.02.2021 11:51 Відповісти
Ха-ха-ха!!!
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11.02.2021 11:52 Відповісти
Хватит давать этим нашим казнокрадам кредиты,как можно одновременно признавать то,что страна погрязла в коррупционном разворовывании бюджета и выдавать воришкам деньги в долг?
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11.02.2021 11:52 Відповісти
Куди нас інтегрірувати , ми давно там шо ви ,
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11.02.2021 11:58 Відповісти
пока у нас 73% будут верить в сказку - которую, кто то обещает, сделать былью - не видать нам нормальной жизни - по этому - только прагматиков выбираем и принимаем только законы как в ЕС - доказано всей Восточной Европой
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11.02.2021 11:59 Відповісти
теперь МИД отвечает за проведение реформ в стране ???????????
а для чего зеленая сопля ????????????
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11.02.2021 12:02 Відповісти
БРЕДЯТИНА! ДЕ ЦЕ ПОБАЧИЛИ?
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11.02.2021 12:07 Відповісти
Два года не могли учесть,а тут сразу: все будет учтено(только дайте денег).Нужна новая порядочная и адекватная власть.Этих воров гнать от кормушки и сажать,сажать,сажать. Весна скоро...
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11.02.2021 12:08 Відповісти
Украинская сторона внимательно учтет рекомендации ("имели ввиду рекомендации ЕС ") о необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией", - подчеркивают в МИДе.
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11.02.2021 12:08 Відповісти
Доклад содержит просто уничтожающую критику украинской власти, но у советских начальников всё прекрасно и перспективы самые радужные, мерзкое враньё.
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11.02.2021 12:58 Відповісти
- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть
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11.02.2021 13:14 Відповісти
У нас оказывается и в МИДе работают не отличающиеся умом люди, доклад был о тотальной коррупции и влияние олигархов на все ветви власти.
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11.02.2021 13:37 Відповісти
Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - і все буде зроблено навпаки.
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11.02.2021 13:42 Відповісти
ДОБРОГО ДНЯ
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Развалили экономику и разворовали бюджет так, что на этих руинах коронавирусу оказалось просто нечего делать - это назвали самым мягким прохождением кризиса. Европа в докладе в хвсот и гриву вы..ла все внешне-внутреннюю политкиу по евроинтеграци - это мощная поддержка Европарламента. Цирк слуг уродов.
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Доклад свидетельствует о том ,что олигархи управляют страной и грабят ее , а власть берет взятки , и власть это видит но действует по принципу - хоть с*ы в глаза , у нас божья роса!
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11.02.2021 16:35 Відповісти
По сути, ничего нового. Чему радуется министр - непонятно.
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11.02.2021 17:04 Відповісти
Це МЗС так тролить "найвеличнішого" ЗЕбіла!
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11.02.2021 17:40 Відповісти
МИД: Доклад свидетельствует о мощной поддержке. Рекомендации Европарламента по реформам будут учтены.

Ключевые слова будут учтены, а сейчас еще надо "допилить".
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11.02.2021 18:27 Відповісти
Країна перетворилась у задзеркалля. Чорне стало білим.
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11.02.2021 20:28 Відповісти
МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 8073
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11.02.2021 21:18 Відповісти
МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 4275
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11.02.2021 22:12 Відповісти
Лапушки а чего это не напечатали? Постеснялись? МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані - Цензор.НЕТ 1184
"Европарламент выразил сожаление в связи с ухудшением политического климата в стране. Запугивание, язык вражды и политическое давление широко используется в политических целях", -.
Европарламент призвал украинские власти решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких, как "Миротворец", которые "создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств".
Для додиков наступают тяжелые времена.
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12.02.2021 01:21 Відповісти
 
 