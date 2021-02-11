Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС через високий рівень корупції, - доповідь

Європарламент затвердив доповідь щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС. Євродепутати розкритикували Україну за корупцію, яка гальмує реформи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW в Україні відсутня політична воля для забезпечення незалежності судових інститутів. Так вважають депутати Європарламенту.

Документ, підготовлений німецьким євродепутатом Міхаель Галер, взяли на пленарному засіданні в середу, 10 лютого, а результати оголосили 11 лютого. За доповідь проголосували 526 євродепутатів, 79 - були проти, 71 еворпарламентарій утримався.

Офіційний Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС, не бажаючи будити сподівань на її швидкий вступ до об'єднання. Адже найближчим часом ні Україна, ні ЄС не будуть до цього готові. Натомість Європарламент дотримується думки, що українцям потрібно дати мету, до якої можна прагнути.

"Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про ЄС і може подати заявку на набуття членства у ЄС за умови виконання всіх копенгагенських критеріїв, а також принципів демократії, поваги фундаментальних свобод, прав людини та меншин і дотримання верховенства права", - зазначається у доповіді. Деякі євродепутати хотіли викреслити цей пункт, але за такий крок проголосували лише 82 парламентаря, тоді як 575 депутатів виступили проти цього.

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"Україна не повинна забувати той факт, що рівень політичної, технічної та фінансової підтримки з боку ЄС залежатиме від того, наскільки вона виконуватиме зобов'язання, взяті перед ЄС і його державами-членами", - застерігається у доповіді.

Ці зобов'язання стосуються передусім реформ у сфері верховенства права, ефективного врядування та боротьби з корупцією.

Один із найжорсткіших пунктів доповіді стосується олігархів: "Європарламент висловлює крайнє занепокоєння неприкритими спробами приватних інтересів підірвати досягнення країни в боротьбі з корупцією та загалом у демократичних реформах, зокрема, шляхом захоплення політичної влади деякими українськими олігархами, які ослабили орієнтовану на реформи більшість у Верховній Раді".

Євродепутати похвалили перезапуск Національного агентства з запобігання корупції (НАЗК) і винесення перших вироків Вищим антикорупційним судом, який, на думку Європарламенту, має "високі професійні стандарти". А Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в доповіді називають "можливо, найбільш ефективною антикорупційною інституцією у країні". При цьому євродепутати закликали привести законодавство про НАБУ у відповідність із Конституцією України та рішенням КСУ, але так, щоб директора Бюро обирали за "прозорою деполітизованою процедурою за принципом найбільших заслуг".

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Європарламент засудив незаконну анексію Криму та де-факто окупацію окремих районів Донбасу (ОРДЛО), а також закликав Росію вивести свої війська з території України. Євродепутати наголосили, що санкції щодо Росії повинні залишатися чинними доти, доки мінські угоди не будуть цілковито виконані, а територіальна цілісність України не буде відновлена у її міжнародно визнаних кордонах. У той же час ЄС варто бути готовим посилити санкції, якщо ситуація цього потребуватиме, додали у документі.

Європарламент наголосив на важливості створення нових ділянок розведення сил на Донбасі, а також відкриття нових пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування. Водночас у доповіді наголошується, що "умови для вільних і чесних виборів у Донецьку та Луганську відсутні за нинішньої ситуації". На думку євродепутатів, коли ситуація дозволить, ЄС повинен запропонувати цивільну місію, яка би допомагала у розмінуванні, підготовці місцевих виборів і забезпеченні доступу для гуманітарних організацій.