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Херсонщина (561) Асканія-Нова (9)

Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

Новини Цензор.НЕТ Події

Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень

У січні 2021 року в заповіднику "Асканія-Нова" почали масово гинути журавлі - зокрема на кілька десятків птахів зменшилася популяція рідкісних сірих журавлів. У результаті екоінспекція підтвердила, що їх отруїли токсичним зерном і птахи померли від набряку легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила громадська організація UAnimals.

У відповіді на запит UAnimals екоінспекція зазначила, що набряк легень у журавлів розвинувся внаслідок інтоксикації організму "неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", яка містилася в зерні.

За словами глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, у внутрішніх органах і м'язах птахів знайшли фосфід цинку, нітрати, нітрити, хлористий натрій. На думку чиновниці, журавлів могли отруїти або під час боротьби з гризунами в полях, або внаслідок неправильної утилізації отруєного зерна.

Місцевим відділенням поліції було відкрито кримінальну справу за фактом отруєння птахів, нині ведеться досудове розслідування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Асканії-Нова" загинули понад 180 червонокнижних журавлів: поліція відкрила справу

Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.

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Топ коментарі
+10
Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
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11.02.2021 12:11
+8
те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
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11.02.2021 12:06
+7
кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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11.02.2021 12:14
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Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких - Цензор.НЕТ 2708
Это говно щас высрет что фошизде ушемлябт птиц, надо бы и подзащетитъ
главное то шо сам петух, а "защищает" норм. птиц
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11.02.2021 12:05 Відповісти
те кто далек от аграриев не знает сколько сейчас химии в зерновых. а ведь мука делается из них.
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11.02.2021 12:06 Відповісти
ну таки и раньше не меньше было . вокруг полей удобрения просто кучами лежали и всё это после дождей в реки стекало и химикаты точно так же рассыпали против мышей а потом колхозников выгоняли в поля дохлых лис . сов и тд. собирать и закапывать
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11.02.2021 12:19 Відповісти
Таких отроавителей надо накормить тем же зерном.
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11.02.2021 12:11 Відповісти
кацапам треба здохнути щоб природа розцвіла
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11.02.2021 12:14 Відповісти
хто всрався ?
невістка ...
а де вона ?
от , халат висить ...
хто травив , місцева бидлота ... жлобье *обане ...
у Пакистані і в Єгипті ... підгодовують перелітних птахів ...
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11.02.2021 12:33 Відповісти
Ви мабуть не знаєте, що на південному сході зараз в основному проживають нащадки кацапів завезених ешалонами ще йоською сраліном після того як він весь цей регіон виморив голодом. Тому там сталося те що сталося...
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11.02.2021 12:51 Відповісти
Я не казав про захід. Нічого не придумуйте і не треба порівнювати. Я казав про кацапів, а кацап це не національність взагалі, якщо ви не знаєте. Кацап це стан мозку і душі. Бидла, на жаль в Україні дуже багато. Але кацапського бидла на південному сході аж кишить.
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11.02.2021 15:39 Відповісти
Птици не люди, от химию умирают.
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11.02.2021 12:18 Відповісти
От вже сволота скацаплена, не тільки людей вбивають, а й беззахистних тварин. Найгидотніші істоти на землі.
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11.02.2021 12:22 Відповісти
Карпатські ліси вирубують теж кацапи?
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11.02.2021 22:28 Відповісти
Жалко птичек ...
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11.02.2021 12:22 Відповісти
Який мотив у підорів...виставити Україну як дикий край,що птахів труїть,чи просте наше розпіздяйство...
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11.02.2021 12:27 Відповісти
Травили грызынов, о питцах оно не подумол!

А вообще у нас людей за людей не считают, что говорить о пернатых?
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11.02.2021 12:34 Відповісти
Можливо просто бидло, мотив якнайшвидше на новий жип заробити.
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11.02.2021 12:51 Відповісти
ну , і ?
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11.02.2021 12:27 Відповісти
********* 😡
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11.02.2021 12:52 Відповісти
Мразота.
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11.02.2021 12:54 Відповісти
За уничтожение животных - назначать высшую меру наказания. Сегодня один бизнесмен отравил, птиц, а завтра другой бизнесмен продаст его детям отравленную колбасу. Мы медленно уничтожаем друг друга. Главная ценность 21 века - деньги.
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11.02.2021 12:57 Відповісти
НЕПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАВЛЕННОГО ЗЕРНА !!!??? ПОЧЕМУ ОНО ОТРАВЛЕННО !!!??? ЕСТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ГРЫЗУНОВ !!!
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11.02.2021 14:08 Відповісти
Я думаю что ты его кушаешь...только в меньшей концентрации и уже проросшее....
Как то раз я нес охрану рядом со складом...и там при погрузке порвался бумажный мешок с отравленным зерном (окрашено в красный цвет)...и оно якобы идет на посев)))) голуби пожрали аж на ура )))
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11.02.2021 22:34 Відповісти
"Массовая гибель серых журавлей в "Аскании-Нова": птиц отравили токсичным зерном, они умерли от отека легких" - COVID-19?
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11.02.2021 14:49 Відповісти
 
 