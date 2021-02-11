Масова загибель сірих журавлів в "Асканії-Нова": птахів отруїли токсичним зерном, вони померли від набряку легень
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У січні 2021 року в заповіднику "Асканія-Нова" почали масово гинути журавлі - зокрема на кілька десятків птахів зменшилася популяція рідкісних сірих журавлів. У результаті екоінспекція підтвердила, що їх отруїли токсичним зерном і птахи померли від набряку легень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомила громадська організація UAnimals.
У відповіді на запит UAnimals екоінспекція зазначила, що набряк легень у журавлів розвинувся внаслідок інтоксикації організму "неідентифікованою речовиною антикоагулянтної дії", яка містилася в зерні.
За словами глави Держпродспоживслужби Владислави Магалецької, у внутрішніх органах і м'язах птахів знайшли фосфід цинку, нітрати, нітрити, хлористий натрій. На думку чиновниці, журавлів могли отруїти або під час боротьби з гризунами в полях, або внаслідок неправильної утилізації отруєного зерна.
Місцевим відділенням поліції було відкрито кримінальну справу за фактом отруєння птахів, нині ведеться досудове розслідування.
Нагадаємо, в січні 2021 року в Асканії-Нова за тиждень загинуло 185 "червонокнижних" сірих журавлів.
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Это говно щас высрет что фошизде ушемлябт птиц, надо бы и подзащетитъ
главное то шо сам петух, а "защищает" норм. птиц
невістка ...
а де вона ?
от , халат висить ...
хто травив , місцева бидлота ... жлобье *обане ...
у Пакистані і в Єгипті ... підгодовують перелітних птахів ...
А вообще у нас людей за людей не считают, что говорить о пернатых?
Как то раз я нес охрану рядом со складом...и там при погрузке порвался бумажный мешок с отравленным зерном (окрашено в красный цвет)...и оно якобы идет на посев)))) голуби пожрали аж на ура )))