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Новини Політика України
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Шевченко Євген (117) Дубінський Олександр (350)

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуга народу" почав продавати свої автомобілі. Раніше проти нього ввели санкції США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.

"Здається, мама більше не "любить швидкість", тому що Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не заарештували. Санкції в дії, панове", - йдеться в повідомленні.

Також Шевченко опублікував відповідні скриншоти.

Також читайте: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не любить швидкість, - агент НАБУ Шевченко 01
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не любить швидкість, - агент НАБУ Шевченко 02
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не любить швидкість, - агент НАБУ Шевченко 03

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дубінський пояснив причину санкцій проти нього з боку США: "Це наслідок фейкового доносу аферистів з Центру протидії корупції". ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції. Разом з тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.

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Топ коментарі
+75
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9229
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11.02.2021 12:37
+56
собачий рот та свиняча дупа гострить лижи на ростов....
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11.02.2021 12:34
+48
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7022
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11.02.2021 12:39
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собачий рот та свиняча дупа гострить лижи на ростов....
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11.02.2021 12:34 Відповісти
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7022
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11.02.2021 12:39 Відповісти
+++
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11.02.2021 16:51 Відповісти
Маму любіт Сорос. Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5690
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11.02.2021 12:36 Відповісти
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9229
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11.02.2021 12:37 Відповісти
У нього наче проблеми з банками ?
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11.02.2021 13:42 Відповісти
ато
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11.02.2021 14:19 Відповісти
Дорого. З Америки за ці гроші можна двох, трьох річні пригнати.
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11.02.2021 12:36 Відповісти
Можна,тільки весь розвальцованний.
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12.02.2021 10:46 Відповісти
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2174
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11.02.2021 12:37 Відповісти
Да уж, как-то совсем плохо в Украине с конфискацией незаконно нажитых состояний
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11.02.2021 12:37 Відповісти
и да, ведь он готовится к побегу. Бене он уже не нужен, а Зё может попытаться использовать как пример борьбы за святое дело. Поэтому и сбрасывает активы
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11.02.2021 13:51 Відповісти
Дубинский на кадиллаке, мама на гелендвагене, хонду на буксир и... зравствуй Ростов-папа...
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11.02.2021 12:38 Відповісти
Так граждане, идем массово жаловатся на канал ПетуШария! Не дадим Собачему рту скучать в одиночестве!
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11.02.2021 12:39 Відповісти
Докукарекался пророссийский ублюдок!!
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11.02.2021 12:39 Відповісти
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 103
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11.02.2021 18:47 Відповісти
кубик в "политическом! цвете! Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 7245
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11.02.2021 12:39 Відповісти
Перемалював:
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 9710
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11.02.2021 13:14 Відповісти
https://auto.ria.com/uk/auto_mercedes_benz_g_55_amg_28165503.html
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11.02.2021 13:16 Відповісти
(067) 377 62 60,продавець васілій,дубіна шифрується))
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11.02.2021 22:29 Відповісти
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4931
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11.02.2021 13:33 Відповісти
Ахахаахахаххахахаах, подождите, потеряет корочку депутата, его на улицах пинать начнут.
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11.02.2021 12:39 Відповісти
Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1797
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11.02.2021 12:40 Відповісти
ДУБінський зібрався , мабуть , до Румуніі , бо в ростові його обчистять , як липку 🤣🤣🤣
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11.02.2021 12:42 Відповісти
в Румынии тоже любят бранзулетки, О. Бендер не даст соврать...
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11.02.2021 14:42 Відповісти
Підтверджую !
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12.02.2021 00:17 Відповісти
В Румынию страшно - достанут и посадят.
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12.02.2021 01:15 Відповісти
На сайте, эти авто продает некий "Василий", и у него только эти три лота, видимо взял имя из своего румынского паспорта, там он наверное Василий Дубинеску.
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11.02.2021 12:43 Відповісти
то він в душі - васілій
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11.02.2021 14:11 Відповісти
Куда не глянешь - всюду голый Вася
Идет домой измучен и разбит
И если утром трешка завелася -
К обеду, смотришь, шар его залит

(с) Новиков
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12.02.2021 10:19 Відповісти
А когда заводы начинают тигипке продавать это что значит?
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11.02.2021 12:44 Відповісти
А заводы тоже продавались после введения санкций? Не напомните ?
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12.02.2021 01:16 Відповісти
ойц...
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11.02.2021 12:45 Відповісти
Хонда какая то дешёвая.
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11.02.2021 12:45 Відповісти
Ну с2000 ніколи шибко дорогою і не була...
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11.02.2021 13:15 Відповісти
Дрова продає, віком більше десяти років.
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11.02.2021 13:16 Відповісти
Стоимостью порша это дешевая хонда?!
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12.02.2021 10:50 Відповісти
якби ахмет\новинський\петрик\беня та інші вурдалаки почали поспіхом та за безцінь збувати свої активи о це було б діло...а цей пішак...ні про що.
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11.02.2021 12:47 Відповісти
Краще б тато не заощаджував на резині! Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1460
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11.02.2021 12:47 Відповісти
Зато тепер Дубінеску має можливість продати маму
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12.02.2021 00:09 Відповісти
Пора ставать на лыжи - подумал дубинеску.!
РФ или Румыния - вот в чём вопрос ?
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11.02.2021 12:48 Відповісти
Это же сколько кэша придется бениной жопе под матрасом хранить=)))
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11.02.2021 12:50 Відповісти
Я так розумію він їх продає за готівку. Тоді де він її збрігає?... Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5423
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11.02.2021 12:54 Відповісти
а що на АвтоРІА і ОЛХ його ще не заблокували? ))
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11.02.2021 12:54 Відповісти
Десятилетнее старьё,от такого дерьма детали могут отваливаться на ходу,мама может пострадать,идиоты думают,что дуба резко победнел,дуба просто обновляет парк для скоростной мамашки.
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11.02.2021 12:55 Відповісти
Он просто вспомнил одного любителя автомобилей и что автомобили в самолет не поместишь.
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12.02.2021 01:19 Відповісти
если мама уж очень и очень любит скорость, мог бы и "Мрию" зафрахтовать для мамы.
а так - либо дубинец-собачий рот не любит маму, либо просто ему в носки шо та теплого протекло.
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12.02.2021 01:27 Відповісти
какое же оно х*йло то...
Высрало в ролике - типо перекуп просрал че у Мерса двигло 7.2, которых в мире всего с 10, меньше то, а потом типо перекуп звонил Жопе и просил вернуть машину взвд, плюс 5к. баксов.... Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 8974
это реально... даже не "лапша",просто козачек пох.вально навалил во рты своим обожрателям.....
я хз.з, но такого... смотрел канал его, но епт собачий его рот, не ож*дал
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11.02.2021 13:01 Відповісти
А шо, в Румынии на велосипеде придётся ездить, как босс его зелёный завещал.
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11.02.2021 13:08 Відповісти
В Румунії немає велосипедів. Там є тільки бічіклєти.
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11.02.2021 13:19 Відповісти
ну еще Дачией можно прибарахлиться.. Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4610
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11.02.2021 13:36 Відповісти
коломойский выкинул его как использованый презерватив, вот он и виживает как может)
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11.02.2021 13:15 Відповісти
"Продает" и "конфисковали, как купленное на незаконно заработанные деньги" - это разные вещи. Борьба с коррупцией по украински.
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11.02.2021 13:21 Відповісти
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2029

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 6036

Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4525
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11.02.2021 13:36 Відповісти
Татьяна Лайф! Як тобі ця хохмочка? Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1575
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11.02.2021 13:40 Відповісти
Напевно вона на колінах "приймає" нову методічку
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11.02.2021 13:55 Відповісти
А чого це ця потвора у доларах ціну ставє ?? Хай у деревянних рубликах продає !!!
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11.02.2021 13:55 Відповісти
ВИДНО ХОРОШО СЧЕТА ЗАБЛОКИРОВАЛИ !) НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ВСЕМ УКРАИНСКИМ ОЛИГАРХАМ ТАКЖЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ !)
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11.02.2021 14:37 Відповісти
Так называемому =агенту= нечего делать ? Так напиши где он деньги взял на эти авто !
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11.02.2021 14:50 Відповісти
Так называемому =агенту= нечего делать ? Так напиши где он деньги взял на эти авто !
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11.02.2021 14:51 Відповісти
Что-то недорого продаёт. Катал маму на поддержанных? Не? Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1553
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11.02.2021 16:50 Відповісти
Мама разлюбила скорость? Таки прилетел штраф ?
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11.02.2021 17:00 Відповісти
Пока еще не поздно
Нам сделать остановку..
Мамуля, нажми на тормоза. Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 4612
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11.02.2021 18:04 Відповісти
ой мама мама шик... и в дым ))))))
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11.02.2021 21:23 Відповісти
... пшик и дым))
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11.02.2021 21:35 Відповісти
А цены в гривнах или в рублях? Дорого хочет....Пусть попробует сдать на цветмет....Там за них по весу 20 000 грн. могут дать....И бесплатно покормят... И его , и маму....
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11.02.2021 23:08 Відповісти
Не пойму почему прастый нарид скиглит про свою бедность если его слуги имеют такие тачки,то по логике вещей хазяйва в полном шоколаде,или я чет не понимаю?
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12.02.2021 02:07 Відповісти
Какие тачки? 12-ти летние *евробляхи* ето дорогие тачки? Вот у Пороха новенькие мерседесы за $1,2ляма вот то тачки.
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12.02.2021 10:47 Відповісти
Я щось не розумію, що це за бренд такий "агент НАБУ Шевченко" і чому він виступає, як окрема бойова одиниця?
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12.02.2021 03:25 Відповісти
Как Кива озвучивает текст, который ему написал Аваков, так агент НАБУ Шевченко озвучивает то, что директор Сытник говорить не должен.
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12.02.2021 10:09 Відповісти
НАБУ нужно устроить контрольную закупку
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12.02.2021 10:07 Відповісти
А Дубинский оказывается нищеброд по меркам порохоботов. Ездит на 12-ти летних машинах которые у нас называют евробляхами. Видимо поетому и продает ето старье а себе купит новенькие екологически чистые и растаможенные по $200-300тыс.
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12.02.2021 10:45 Відповісти
Ну да, сравнил. Порох заработал бабло и купил, а тупой собачий рот у Бени насосал.
Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820 Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820 Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 2820
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12.02.2021 11:45 Відповісти
Не знаю, як йому могли вірити...
По морді ж видно, що особа мутна і брехлива.
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12.02.2021 12:15 Відповісти
ахахах.. даже гелик покрасил в цвет партии Зе, а зеленский опустил дубинского как последнего лоха Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 1707
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13.02.2021 21:20 Відповісти
 
 