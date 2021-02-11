Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуга народу" почав продавати свої автомобілі. Раніше проти нього ввели санкції США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.
"Здається, мама більше не "любить швидкість", тому що Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не заарештували. Санкції в дії, панове", - йдеться в повідомленні.
Також Шевченко опублікував відповідні скриншоти.
Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".
19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.
Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.
29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США
1 лютого його виключили з фракції. Разом з тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.
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Идет домой измучен и разбит
И если утром трешка завелася -
К обеду, смотришь, шар его залит
(с) Новиков
РФ или Румыния - вот в чём вопрос ?
а так - либо дубинец-собачий рот не любит маму, либо просто ему в носки шо та теплого протекло.
Высрало в ролике - типо перекуп просрал че у Мерса двигло 7.2, которых в мире всего с 10, меньше то, а потом типо перекуп звонил Жопе и просил вернуть машину взвд, плюс 5к. баксов....
это реально... даже не "лапша",просто козачек пох.вально навалил во рты своим обожрателям.....
я хз.з, но такого... смотрел канал его, но епт собачий его рот, не ож*дал
Нам сделать остановку..
Мамуля, нажми на тормоза.
По морді ж видно, що особа мутна і брехлива.