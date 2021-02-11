Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Нардеп Олександр Дубінський, виключений із фракції "Слуга народу" почав продавати свої автомобілі. Раніше проти нього ввели санкції США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив агент НАБУ Євген Шевченко.

"Здається, мама більше не "любить швидкість", тому що Дубінський почав продавати свої численні авто, поки їх не заарештували. Санкції в дії, панове", - йдеться в повідомленні.

Також Шевченко опублікував відповідні скриншоти.

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Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

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Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції ввечері 25 січня двічі просив "слугу народу", який потрапив під санкції США, вийти з фракції, але той відмовився. Суперечка на підвищених тонах тривала півгодини.

29 січня стало відомо, що депутати фракції "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення з її складу Олександра Дубінського, який потрапив до списку санкцій США

1 лютого його виключили з фракції. Разом з тим, Дубінський залишається членом партії "Слуга народу" і "СН" тільки збирається розглянути питання членства Дубінського.