Із загиблим на фронті 23-річним воїном 28-ї ОМБр Олексієм Подвезенним попрощалися в Луганській області. ФОТОрепортаж

Вчора, 10 лютого, у селі Красний Деркул Станично-Луганського району Луганської області відбулася церемонія прощання з Олексієм Геннадійовичем Подвезенним, 05.06.1997 року народження, солдатом, заступником командира бойової машини-навідником 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 6 лютого в районі населеного пункту Новомихайлівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок поранень, не сумісних з життям, що отримав в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Луганського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Цензор.НЕТ.

10 лютого відбулося поховання справжнього патріота і громадянина, мужнього і рішучого чоловіка - солдата , заступника командира бойової машини – навідника 28 омбр Подвезенного Олексія Геннадійовича 05.06.1997 року народження, жителя с.Червоний Деркул Станично-Луганського р-н Луганської області.

"Олексій Геннадійович під час військової служби ніколи не шукав легких шляхів та завжди був готовий брати на себе усю повноту відповідальності в будь – яких обставинах. Так сталося, що 06 лютого 2021 року, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі Олексій Геннадійович загинув поблизу населеного пункту Новомихайлівка, Мар`їнського району, Донецької області… ", - сказано в повідомленні.

Від особового складу Луганського ОТЦК та СП та Р(М)ТЦК та СП Луганської області висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олексія Геннадійовича.

Вічна пам'ять і слава Йому! Вічна пам'ять і слава усім тим, хто віддав своє життя за свободу і незалежність Української держави!", - зазначається у повідомленні.

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Фото: ОТЦК и СП

Напомним, 6 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Марьинка трое военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Двое из них, Назарий Полищук и Алексей Подвезенный, погибли. За жизнь третьего сейчас борются врачи в Днепре.