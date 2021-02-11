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Новини Політика України
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На ОПЗЖ світ не зійшовся клином, законопроєкти підтримують різні фракції, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На ОПЗЖ світ не зійшовся клином, законопроєкти підтримують різні фракції, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук стверджує, що для проходження законопроєктів у парламенті зараз достатньо голосів монобільшості. Крім того, голосують за законопроєкти й інші фракції.

Про це розповіла Кравчук в інтерв’ю Цензор.НЕТ, коментуючи можливу втрату ситуативного союзника у вигляді ОПЗЖ після рішення про санкції щодо телеканалів Медведчука.

"По-перше, нагадаю, що у більшості зараз 245 народних депутатів. Тобто юридично вона має запас трошки менше 20 депутатів. Що ж стосується голосувань, то коли є повна мобілізація, ми можемо проголосувати рішення навіть своїми силами. Але я не бачу якоїсь нагальної потреби голосувати всі рішення силами монобільшості. Чому? Тому що є закони, які підтримуються різними фракціями. І за минулий рік 150 законопроєктів були підтримані конституційною більшістю. Тому точно на ОПЗЖ світ не зійшовся клином", - вважає Кравчук.

Коментуючи дружні стосунки із групою "Довіра", Кравчук зауважила: "А знаєте, чому про голосування за ті чи інші, з політичним забарвленням, закони простіше домовитися з групами, які сформувалися з мажоритарників? Тому що у них немає пересторог, як у "Батьківщини" - у якої прописано: забудьте про ринок землі, забудьте про вільні ринки. У нас дуже багато в цьому плані розбіжностей – на відміну від тих, хто пройшов як мажоритарні депутати і об’єднався уже в Раді. Для них важливішими є голосування за, умовно кажучи, господарські питання. З якими вони можуть приїхати на округ і сказати: от це зроблене і це зроблене, в тому числі голосування за бюджет".

Читайте: ОПЗЖ та її прихильники можуть стати інструментом для реалізації російських загроз безпеці України, - політолог

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

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Чому не до трьох ?
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11.02.2021 13:11 Відповісти
Пока твоя зеля прилюдно не оближет ПАП пятки -ни на что не рассчитывай те )
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11.02.2021 13:03 Відповісти
Слуга Кравчучка так само жваво пояснить через місяць-два,чому коаліція ОПЗЖ зі слугами була неминучою.
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11.02.2021 13:11 Відповісти
 
 