На ОПЗЖ світ не зійшовся клином, законопроєкти підтримують різні фракції, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук стверджує, що для проходження законопроєктів у парламенті зараз достатньо голосів монобільшості. Крім того, голосують за законопроєкти й інші фракції.

Про це розповіла Кравчук в інтерв’ю Цензор.НЕТ, коментуючи можливу втрату ситуативного союзника у вигляді ОПЗЖ після рішення про санкції щодо телеканалів Медведчука.

"По-перше, нагадаю, що у більшості зараз 245 народних депутатів. Тобто юридично вона має запас трошки менше 20 депутатів. Що ж стосується голосувань, то коли є повна мобілізація, ми можемо проголосувати рішення навіть своїми силами. Але я не бачу якоїсь нагальної потреби голосувати всі рішення силами монобільшості. Чому? Тому що є закони, які підтримуються різними фракціями. І за минулий рік 150 законопроєктів були підтримані конституційною більшістю. Тому точно на ОПЗЖ світ не зійшовся клином", - вважає Кравчук.

Коментуючи дружні стосунки із групою "Довіра", Кравчук зауважила: "А знаєте, чому про голосування за ті чи інші, з політичним забарвленням, закони простіше домовитися з групами, які сформувалися з мажоритарників? Тому що у них немає пересторог, як у "Батьківщини" - у якої прописано: забудьте про ринок землі, забудьте про вільні ринки. У нас дуже багато в цьому плані розбіжностей – на відміну від тих, хто пройшов як мажоритарні депутати і об’єднався уже в Раді. Для них важливішими є голосування за, умовно кажучи, господарські питання. З якими вони можуть приїхати на округ і сказати: от це зроблене і це зроблене, в тому числі голосування за бюджет".

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