"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що фракція мала "коректні" стосунки із ОПЗЖ і до накладення санкцій на телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ, коментуючи рішення РНБО щодо санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і його трьох телеканалів.
"Я не можу сказати, що ми і до цього ходили з ними і, перепрошую, обнімалися. У нас із самого початку з ОПЗЖ були такі… коректні стосунки. Але коли вони починають себе так вести, як Рабінович зі своїм "зеленим фашизмом", чи Ківа - я не знаю, як пояснити цю поведінку… Є взагалі питання до якогось мінімального набору моральних і етичних якостей. До речі, після того, як ввели санкції, на каналі Росія інтерв’ю дав Козак, Ківа туди включався кожен день. І після того говорити, що, мовляв, ми – патріоти?", - каже Кравчук.
Повну версію інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".
Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.
Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.
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Кому вы нужны?
Уже почти никому.
Но почему то на их каналах были регулярно!
А зелина *****, проституток с этих каналов называла лучшими журналистами!
Слуга потрафить Киве захотел.
Сверху кто, кто снизу - решали по-пацански.
Ну а бокс остался вовсе не у дел.
Більш того, запроданці з ОПЗЖ завжди потерпали від "патріотів"-слуг.
А одного разу Баканов навіть самогó Мертвечука у Раді арештував.