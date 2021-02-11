УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
1615 27
санкції (2577) Слуга народу (2121) Кравчук Євгенія (313)

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що фракція мала "коректні" стосунки із ОПЗЖ і до накладення санкцій на телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ, коментуючи рішення РНБО щодо санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і його трьох телеканалів.

"Я не можу сказати, що ми і до цього ходили з ними і, перепрошую, обнімалися. У нас із самого початку з ОПЗЖ були такі… коректні стосунки. Але коли вони починають себе так вести, як Рабінович зі своїм "зеленим фашизмом", чи Ківа - я не знаю, як пояснити цю поведінку… Є взагалі питання до якогось мінімального набору моральних і етичних якостей. До речі, після того, як ввели санкції, на каналі Росія інтерв’ю дав Козак, Ківа туди включався кожен день. І після того говорити, що, мовляв, ми – патріоти?", - каже Кравчук.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
А як пояснити коаліції в містах районах області з опзж???
показати весь коментар
11.02.2021 13:20
+6
Значит у зекретинов с зажопом корректные отношения?ясно...
показати весь коментар
11.02.2021 13:16
+3
Да, кто и как вас только не обзывал...
Кому вы нужны?
Уже почти никому.
показати весь коментар
11.02.2021 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значит у зекретинов с зажопом корректные отношения?ясно...
показати весь коментар
11.02.2021 13:16 Відповісти
"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8235
показати весь коментар
11.02.2021 13:24 Відповісти
"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9050
показати весь коментар
11.02.2021 13:24 Відповісти
Да, кто и как вас только не обзывал...
Кому вы нужны?
Уже почти никому.
показати весь коментар
11.02.2021 13:17 Відповісти
Да, вы и сейчас в засос целуетесь
показати весь коментар
11.02.2021 13:17 Відповісти
"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ.- Поматросить и бросить./ "Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
показати весь коментар
11.02.2021 13:19 Відповісти
Додай до цього альянса ,СН+ОПЗЖ, ще "Матьківщину" !!!))))
показати весь коментар
11.02.2021 13:25 Відповісти
"Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3623
показати весь коментар
11.02.2021 13:19 Відповісти
Єссєсна. Слуги аж отетеріли коли ЗАЖОПИ обігнали їх у рейтингу. "Слуга народа" и до санкций против телеканалов Медведчука не "обнималась" с ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8342
показати весь коментар
11.02.2021 13:19 Відповісти
А як пояснити коаліції в містах районах області з опзж???
показати весь коментар
11.02.2021 13:20 Відповісти
Пердимонокль...
показати весь коментар
11.02.2021 13:26 Відповісти
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 13:28 Відповісти
Ага.....
Но почему то на их каналах были регулярно!
А зелина *****, проституток с этих каналов называла лучшими журналистами!
показати весь коментар
11.02.2021 13:29 Відповісти
Цікаво ,чи багато тих, з 73%-вого лохтората,хто бачить різницю між СН та ОПЗЖ
показати весь коментар
11.02.2021 13:31 Відповісти
Не указывая в заголовке этого сообщения имени пани Кравчук, редакция Цензора проявляет серьёзное неуважение к читателям. Если бы я знал, что речь идёт не о первом Президенте Украины, я бы не тратил время на чтение этого сообщения. Неужели этого не понять журналистам Цензора?!
показати весь коментар
11.02.2021 13:33 Відповісти
так LM вже давно в уродах. "акакаяразніца"?
показати весь коментар
11.02.2021 13:41 Відповісти
С коленно-локтевой позиции "слугам" сложно с кем-либо обниматься...
показати весь коментар
11.02.2021 13:38 Відповісти
врут безбожно слуги - вон про них даже в нашей Одессе песню поют - "Раз пошли на дело, я и Рабинович, Рабинович выпить захотел, - Отчего ж не выпить бедному еврею, Если есть в кармане лишний гел?" - вот подлецы та какие)))))))))
показати весь коментар
11.02.2021 13:38 Відповісти
"Не халявщики мы, мы партнеры" - АО "ПНЖСЗО"
показати весь коментар
11.02.2021 14:02 Відповісти
Так почему объявленное на стадионе на весь мир о расследовании вальцмана и его посадки до сих пор не выполнена, да ваша партия ничем не отличается от ЕС, такие же продажные и брехливые!!!!!
показати весь коментар
11.02.2021 14:13 Відповісти
Раз пошли на дело Кива и Бужанский.
Слуга потрафить Киве захотел.
Сверху кто, кто снизу - решали по-пацански.
Ну а бокс остался вовсе не у дел.

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 740
показати весь коментар
11.02.2021 14:35 Відповісти
Точно?
показати весь коментар
11.02.2021 14:59 Відповісти
Якщо таких Кравчучок тримати в лідерах , то дуже швидко Слуги Нелоха перетовряться в синонім возика імені Кравчука- й тоді УРА! туди їм й дорога.
показати весь коментар
11.02.2021 15:05 Відповісти
Все що зараз витворяють ЗЕдебіли - вони топлять себе далі й дал. Дві половинки сраки на двох стільцях рано чи пізно зімкнуться в падінні вниз!Що буде внизу- ДНО? ТРЯСОВИНА? Час покаже
показати весь коментар
11.02.2021 15:09 Відповісти
Не обіймалися - це точно. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6748
Більш того, запроданці з ОПЗЖ завжди потерпали від "патріотів"-слуг. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3043
А одного разу Баканов навіть самогó Мертвечука у Раді арештував. "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1890 "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3043

"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8391
показати весь коментар
11.02.2021 15:30 Відповісти
Все вы там гады хвостами крутите перед теми, кто даст больше денег, суки продажные. Одна "Европейская солидарность" четко следует своей проевропейской идеологии.
показати весь коментар
11.02.2021 15:33 Відповісти
 
 