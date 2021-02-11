"Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що фракція мала "коректні" стосунки із ОПЗЖ і до накладення санкцій на телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK.

Про це вона сказала в інтерв’ю Цензор.НЕТ, коментуючи рішення РНБО щодо санкцій проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і його трьох телеканалів.

"Я не можу сказати, що ми і до цього ходили з ними і, перепрошую, обнімалися. У нас із самого початку з ОПЗЖ були такі… коректні стосунки. Але коли вони починають себе так вести, як Рабінович зі своїм "зеленим фашизмом", чи Ківа - я не знаю, як пояснити цю поведінку… Є взагалі питання до якогось мінімального набору моральних і етичних якостей. До речі, після того, як ввели санкції, на каналі Росія інтерв’ю дав Козак, Ківа туди включався кожен день. І після того говорити, що, мовляв, ми – патріоти?", - каже Кравчук.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд не став відкривати справ за двома позовами про застосування санкцій до телеканалів, в одному з них розпорядився усунути недоліки

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.