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Ведуться обшуки в "Харківобленерго" у справі про привласнення коштів і зловживання службовим становищем, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Ведуться обшуки в "Харківобленерго" у справі про привласнення коштів і зловживання службовим становищем, - Нацполіція

Сьогодні, 11 лютого слідчі ГУНП в Харківській області проводять низку обшуків у службових приміщеннях АТ "Харківобленерго", а також у низці юридичних осіб приватного права та за місцями проживання працівників товариства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Харківської області.

Як підкреслюється, обшуки проводяться на підставі постанов слідчого судді в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами підприємства і заволодіння коштами АТ "Харківобленерго".

Досудове розслідування розпочато за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Слідчі дії проводяться із суворим дотриманням вимог Кримінального процесуального законодавства без обмеження роботи і професійної діяльності підприємств", - підкреслюють в департаменті комунікацій.

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с учетом того, что Григоришин продал свой пакет акций "Харьковоблєнерго" Новинскому, а "**** православная" решила финансово поддержать идиота Добкина на осенних выборах в меры Харькова, то обысков будет много и часто..
Арсен Барисыч пытается объяснить непонятливым, "свое место" в этой жизни..
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11.02.2021 13:24 Відповісти
рвут гепыно наследство на части
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11.02.2021 13:53 Відповісти
"2 недели назад опять разьединили"
Не так написал.
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11.02.2021 17:15 Відповісти
 
 