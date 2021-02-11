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Новини Політика України
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Деркач Андрій (90) Слуга народу (2121) Дубінський Олександр (350) Кравчук Євгенія (313)

Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук

Виключений із фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський шкодує про те, що пішов на пресконференцію з нардепом

В інтерв'ю Цензор.НЕТ заступниця голови фракції Євгенія Кравчук заявила, що "жодних групових виходів із фракції" після виключення Дубінського не відбулося.

"Ніхто не став у позу; ніхто не сказав, що от, я виходжу із фракції, бо не погоджуюся з рішенням фракції про виключення", - зазначила парламентарка.

Водночас Кравчук бачить Дубінського позафракційним нардепом.

"Він дуже яскравий політик, розумний, тут нічого не можу сказати. Хоча все-таки дурницю зробив, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем. Тепер жалкує про це. Поки що він такий, соло. У нього історія соло", - додала заступниця голови фракції.

Кравчук додала, що поки рішення про виключення Дубінського з партії "СН" не ухвалено.

Повний текст інтерв'ю із заступницею голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук читайте тут.

Також читайте: Дубінський почав продавати свої авто, здається, мама більше не "любить швидкість", - агент НАБУ Шевченко

Нагадаємо, 11 січня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти 7 громадян і 4 організацій з України, які, за його інформацією, пов'язані з народним депутатом Андрієм Деркачем. Серед інших у списку тих, хто потрапив під санкції - депутат СН Олександр Дубінський.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак пообіцяв зробити все, щоб "притягнути відповідальних за втручання у вибори в США".

19 січня стало відомо, що Офіс Генпрокурора почав проти Дубінського два кримінальніпровадження - за підозрою в ухилянні від сплати податків і в легалізації майна,отриманогозлочинним шляхом.

Також читайте: Дубінський здобув велике міжнародне визнання - на рівні США. Пишатися треба! - "слуга народу" Потураєв

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Топ коментарі
+12
папа Дубинского сделал глупость, когда не воспользовался презервативом..
от дурного семяни и дерево гнилое..
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11.02.2021 13:46
+12
Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2957
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11.02.2021 13:46
+10
та да) Гадить нужно изподтишка, правда?
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11.02.2021 13:44
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Типа у него был выбор Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3865
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11.02.2021 13:43 Відповісти
эта кравчучка "забыла" упомянуть видосик шмаркли где тот орал что нужно "расследовать заяву деркача и открыть 100500 новых дел на Пороха"))
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11.02.2021 14:11 Відповісти
та да) Гадить нужно изподтишка, правда?
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11.02.2021 13:44 Відповісти
папа Дубинского сделал глупость, когда не воспользовался презервативом..
от дурного семяни и дерево гнилое..
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11.02.2021 13:46 Відповісти
Дубинский сделал глупость, когда пошел на совместную пресс-конференцию с Деркачом, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2957
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11.02.2021 13:46 Відповісти
Не надо ля-ля...
Шеф Беня приказал, слуга Дубинский вьіполнил.
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11.02.2021 13:48 Відповісти
Не соло...а гомо...гомосек..😃
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11.02.2021 13:48 Відповісти
это парень обосрирал Бигуса шо типо тот не все майно его нашел - и потом сделал ролики за мин\шины
сммешно обосрал Налогвткоа
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11.02.2021 13:48 Відповісти
Налогвткоа
Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5501 Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5501++++++++

Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 9472 То ли лыжи не едут буквы не подставляются, то ли я ......?
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11.02.2021 14:18 Відповісти
А ваш зекретин сделал умнейшую вещь,когда угрожал на прессухе пленками дермача и когда дела на Байдена открывал...а теперь вообще,чтоб зализать свое убожество,срет нашу страну с республиканцами...
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11.02.2021 13:53 Відповісти
дрочит соло
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11.02.2021 13:57 Відповісти
Просто Євгенії Кравчук соромно визнати, що так звана партія "СН", - сброд блатних і банда ніщіх. Такі собі політичні "Рога і копита".
А Дубіна, - лише яскравий показник цього ганебного факту.
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11.02.2021 13:59 Відповісти
комуняцько/риг лайновентилятор знов смердить((((
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11.02.2021 14:00 Відповісти
він зробив дурницю, коли народився, цей тупой собачий рот
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11.02.2021 14:01 Відповісти
Вот не от дубинского , а от этой РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ уже ничего и никогда умного ждать не приходится, а тем более, если ТАКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ удовлетворяет и терпит фракция- то и самой фракциии АМИНЬ!
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11.02.2021 14:02 Відповісти
Дурницю зробили його батьки коли зустрілись і не використовували проти заплідні засоби. Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1466
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11.02.2021 14:09 Відповісти
жидятко возомнило себя вершителем судьбы европы и америки
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11.02.2021 14:09 Відповісти
"...-- Бранзулетка! - взвизгнул погран-офицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
- Бранзулетка! - закричали остальные, бросаясь на Остапа."(с)
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11.02.2021 14:11 Відповісти
Ну так. Але бранзолєткка - це польською браслет, а румунською brăţară. Так, що автори трошки схалтурили...
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11.02.2021 14:52 Відповісти
Один ... ***.. Без ансам***... Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7685
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11.02.2021 14:21 Відповісти
Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2874 "Засвєтілся, д-*** і подставіл всю кантору"
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11.02.2021 14:32 Відповісти
А все інше, що робила ця "яскрава" людина, партію влаштовує? Безмежна брехня, медіа-кілерство, торгівля місцями в облраду etc. Чи ви не можете пробачити, що "розумна" людина один раз вступила в гівно?
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11.02.2021 14:39 Відповісти
То есть тому дубинскому в тот момент было нечего делать и вместо того, что бы пойти к шефу кофе пить, он сдуру забрел на какую-то конференцию? Вот уж бедолага действительно оказался не в том месте не тот час Дубінський зробив дурницю, коли пішов на спільну пресконференцію з Деркачем, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 8086
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11.02.2021 18:33 Відповісти
 
 