УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини Політика України
2907 17
НАБУ (1737) корупція (2523) Кучеренко (65) обшук (739) Енергоатом (145) НКРЕКП (250)

Виплачений "Енергоатому" майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як "атомні" гроші не доходять до атомників

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Виплачений "Енергоатому" майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як "атомні" гроші не доходять до атомників

Майже мільярд гривень державних банків не допоміг зменшити заборгованість держави перед "Енергоатомом". Майже всі отримані кошти керівництво "Енергоатому" списало на погашення різних штрафів і пені, які вони самі і придумали.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Про корупційні оборудки в енергетиці сьогодні відомо всій країні. Вчорашні обшуки детективами НАБУ в компанії "Енергоатом" вже, здається, нікого не здивували. Думаю - вже всі зрозуміли, що ця корупція і добре спланований безлад неможливі без керівної ролі головного регулятора цього ринку - НКРЕКП. Всі державні компанії стали гіперзбитковими - Енергоатом, Укренерго, Центренерго, ДП Гарпок.

Особливо жахливою видається  ситуація, коли розумієш, що в керівництві атомної енергокомпанії входять такі відомі комерсанти з російським корінням, як Яков Хартмут. Сумно відомий мешканцям будинку по вул. Саксаганского, які декілька років не могли його скинути з посади Голови ОСББ, яку він перетворив на банальну годівницю.

4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь Енергоатому рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не тільки "зеленим" електростанціям, а ще й Енергоатому", - написав нардеп.

Також читайте: НАБУ проводить обшуки в офісі "Енергоатому" у справі про реалізацію електроенергії за неринковою ціною, - Лерос

Кучеренко зазначив, що вже можна і не згадувати, що держбанки давали кошти для виплати боргів тільки підприємствам зеленої енергетики: "На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів".

"Та чи допоміг майже мільярд гривень державних банків зменшити заборгованість держави перед "Енергоатомом"? На жаль, ні! Майже всі отримані кошти керівництво Енергоатому списало на погашення різних штрафів та пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - написав він.

"Я передчуваю, як корупціонери продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи та пені. Щоб вимагати більше грошей від держави, які підуть не на ремонти, зарплати чи ядерне паливо, а в чиїсь конкретні кишені. Після таких оборудок та вчорашнього візиту детективів НАБУ в Енергоатом будь-які виплати старих боргів треба тимчасово призупинити, щоб не допустити розкрадання коштів держбанків", - резюмував Кучеренко.

Як повідомлялося раніше, НАБУ провело обшуки в "Енергоатомі". За словами глави НАБУ Артема Ситника, обшуки санкціоновані Антикорупційним судом.

"Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування, можна сказати, що ця справа стосується продажу електроенергії низці комерційних структур ... Саме розслідування було розпочато, тому що ... є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються квоти таким чином, щоб їх можна було викупити окремим споживачам електроенергії", - сказав він.

Також дивіться: Колишній віцепрезидент "Енергоатому" Резуник наклав на себе руки, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Виплачений Енергоатому майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як атомні гроші не доходять до атомників 01

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго"

Вітаймо зебілів з досягненням...
показати весь коментар
11.02.2021 13:50
+1
Який нарід, така і влада у нього. Селяві.
показати весь коментар
11.02.2021 14:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все государственные компании стали гиперубыточными - "Энергоатом", "Укрэнерго", "Центрэнерго"

Вітаймо зебілів з досягненням...
показати весь коментар
11.02.2021 13:50 Відповісти
Якщо розбити картинку на 5х5, то глибинний зміст для ЗЕлбаків буде у квадраті 4х3).
Все згідно народної мудрості парашенців "Нас е.ут, а мы крепчаем"
показати весь коментар
11.02.2021 14:05 Відповісти
убыточными они начали при пэдре становиться, когда нам с каждого утюга рассказывали, что государство не может быть эффективным собственником
показати весь коментар
11.02.2021 14:01 Відповісти
Ось тепер і маємо ефективних власників у всіх галузях. Тільки від цього стає ще гірше.
показати весь коментар
11.02.2021 14:06 Відповісти
Та да все педро ) он проклятий

Фирмы с орбиты Коломойского за полгода заработали 4 миллиарда на "Центрэнерго"
показати весь коментар
11.02.2021 14:11 Відповісти
Пригадується як мусі з сірожами розказували про страшного Кононєнка, смотрящего за Центренерго. Виходить поки кононєнко смотрєл прибуток був, а тепер пропав?
І сірож як заціпило Выплаченный "Энергоатому" почти миллиард грн ушел на погашение различных штрафов и пени, - Кучеренко рассказал, как "атомные" деньги не доходят до атомщиков - Цензор.НЕТ 3156
показати весь коментар
11.02.2021 13:59 Відповісти
Впідпорядкування Енергоатому під кабмін принесе ще більше збиткі. Тварюки ніяк не можуть підібрати "потрібного" президента! Це ж кого їм потрібно знайти? Такого, щоб лопатою, та зразу в кишені?
показати весь коментар
11.02.2021 14:00 Відповісти
Як корисні ідійоти посадовили ЗЕбаригу на табуретку, так і пішло звізді на пропасть.
показати весь коментар
11.02.2021 14:01 Відповісти
И что интересно, предыдущие 5 лет задница, эти 5 лет, уже видно, задница и будущие 5 лет, похоже, будет задница. На долго нас хватает.
показати весь коментар
11.02.2021 14:07 Відповісти
Який нарід, така і влада у нього. Селяві.
показати весь коментар
11.02.2021 14:13 Відповісти
ткі. Тварюки ніяк не можуть підібрати "потрібного" президента! Це ж кого їм потрібно знайти? Такого, щоб лопатою, та зразу в кишені?

11.02.2021 14:00
Комментировать
Совет форумчан Правила форума

Имя:
Текст сообщения:

читать реально впдлу, Наем- фас!
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины

© 2004-2021, "Цензор.НЕТ"

Все материалы, размещённые на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, кроме как с письменного разрешения агентства "Интерфакс-Украина".
Редакция Цензор.НЕТ может не разделять позицию авторов. Ответственность за материалы в разделе "Блоги" несут авторы текстов.
показати весь коментар
11.02.2021 14:07 Відповісти
Все воруют а посадить некого!
Вокруг все свои.
показати весь коментар
11.02.2021 14:28 Відповісти
А ведь ваш лидер и до сих пор готов утверждать,что порох хуже чем зе.А Нафтогаз коррупционная государственная структура берёт истоки,когда Кабмин возглавляла Ю.В.Тииошенко. Гражданам Украины о коррупции во власти, стало понятно при второй коденции Кучмы.Кучеренко во многом прав,но в нём,как в Батькивщине и его электорате лежит глубокий совок.Поэтому Ю.В, у многих превратилась в образ пиарщика с пламенным беспокойством о народе.
показати весь коментар
11.02.2021 15:21 Відповісти
Козлы Виплачений "Енергоатому" майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як "атомні" гроші не доходять до атомників - Цензор.НЕТ 2202
показати весь коментар
11.02.2021 15:42 Відповісти
 
 