Виплачений "Енергоатому" майже мільярд грн пішов на погашення різних штрафів і пені, - Кучеренко розповів, як "атомні" гроші не доходять до атомників

Майже мільярд гривень державних банків не допоміг зменшити заборгованість держави перед "Енергоатомом". Майже всі отримані кошти керівництво "Енергоатому" списало на погашення різних штрафів і пені, які вони самі і придумали.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики і комунальних послуг Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

"Про корупційні оборудки в енергетиці сьогодні відомо всій країні. Вчорашні обшуки детективами НАБУ в компанії "Енергоатом" вже, здається, нікого не здивували. Думаю - вже всі зрозуміли, що ця корупція і добре спланований безлад неможливі без керівної ролі головного регулятора цього ринку - НКРЕКП. Всі державні компанії стали гіперзбитковими - Енергоатом, Укренерго, Центренерго, ДП Гарпок.

Особливо жахливою видається ситуація, коли розумієш, що в керівництві атомної енергокомпанії входять такі відомі комерсанти з російським корінням, як Яков Хартмут. Сумно відомий мешканцям будинку по вул. Саксаганского, які декілька років не могли його скинути з посади Голови ОСББ, яку він перетворив на банальну годівницю.

4 лютого ми побачили, як спрацювало пролобійоване схематозним НКРЕКП нібито на користь Енергоатому рішення про перерозподіл коштів державних банків. "Гарантований покупець" виплатив 900 мільйонів гривень не тільки "зеленим" електростанціям, а ще й Енергоатому", - написав нардеп.

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Кучеренко зазначив, що вже можна і не згадувати, що держбанки давали кошти для виплати боргів тільки підприємствам зеленої енергетики: "На це закрили очі, щоб фінансово допомогти атомній компанії країни вилізти з боргів".

"Та чи допоміг майже мільярд гривень державних банків зменшити заборгованість держави перед "Енергоатомом"? На жаль, ні! Майже всі отримані кошти керівництво Енергоатому списало на погашення різних штрафів та пені, які вони самі й придумали. Це означає, що борг не зменшився, як цього обіцяли", - написав він.

"Я передчуваю, як корупціонери продовжать кричати про збитки, величезні борги, а тим часом малювати нові штрафи та пені. Щоб вимагати більше грошей від держави, які підуть не на ремонти, зарплати чи ядерне паливо, а в чиїсь конкретні кишені. Після таких оборудок та вчорашнього візиту детективів НАБУ в Енергоатом будь-які виплати старих боргів треба тимчасово призупинити, щоб не допустити розкрадання коштів держбанків", - резюмував Кучеренко.

Як повідомлялося раніше, НАБУ провело обшуки в "Енергоатомі". За словами глави НАБУ Артема Ситника, обшуки санкціоновані Антикорупційним судом.

"Щоб не розголошувати таємницю досудового розслідування, можна сказати, що ця справа стосується продажу електроенергії низці комерційних структур ... Саме розслідування було розпочато, тому що ... є певні дискримінаційні умови при продажу електроенергії. Формуються квоти таким чином, щоб їх можна було викупити окремим споживачам електроенергії", - сказав він.

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