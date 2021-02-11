Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква

Засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі, дасть старт реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом України Володимиром Зеленським з лідерами Євросоюзу, зокрема щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та залучення до реалізації Зеленого курсу ЄС.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в колонці для НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні наші відносини з ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію. Це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, тобто стати повноцінним членом ЄС. Але вже зараз можна сміливо говорити, що маємо чітку траєкторію руху, високий рівень взаєморозуміння й довіри з нашими європейськими партнерами", – зазначив він.

"Україна – надійний партнер ЄС у регіоні. Неодноразово це підтверджувала, серед іншого, своїми практичними діями. Тому готова стати активним учасником процесів визначення майбутнього Європи. Сподіваємося, що нас почують", – додав він.

На думку заступника керівника Офісу Президента, успішний Саміт Україна – ЄС, який відбувся у жовтні 2020 року, відкрив шлях до конкретного прогресу у відносинах, насамперед у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

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"Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих Президентом Зеленським з лідерами ЄС. Очікуємо на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію", – зауважив Ігор Жовква.

Крім того, цього року очікується підписання угоди про Спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення "промислового безвізу" з ЄС.

"Це дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим", – наголосив Ігор Жовква.