Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква
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Засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі, дасть старт реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом України Володимиром Зеленським з лідерами Євросоюзу, зокрема щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та залучення до реалізації Зеленого курсу ЄС.
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в колонці для НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Сьогодні наші відносини з ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію. Це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, тобто стати повноцінним членом ЄС. Але вже зараз можна сміливо говорити, що маємо чітку траєкторію руху, високий рівень взаєморозуміння й довіри з нашими європейськими партнерами", – зазначив він.
"Україна – надійний партнер ЄС у регіоні. Неодноразово це підтверджувала, серед іншого, своїми практичними діями. Тому готова стати активним учасником процесів визначення майбутнього Європи. Сподіваємося, що нас почують", – додав він.
На думку заступника керівника Офісу Президента, успішний Саміт Україна – ЄС, який відбувся у жовтні 2020 року, відкрив шлях до конкретного прогресу у відносинах, насамперед у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.
"Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих Президентом Зеленським з лідерами ЄС. Очікуємо на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію", – зауважив Ігор Жовква.
Крім того, цього року очікується підписання угоди про Спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення "промислового безвізу" з ЄС.
"Це дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим", – наголосив Ігор Жовква.
Будь ласка, зачекайте...
Хоч би безвіз не скасували остаточно...
https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
МВФ кредитов не дает.
Макроны-Меркели обсуждают с Уйлом Украину БЕЗ Украины.
СП-2 достраивают.
Карты Рашки с Крымом печатают.
Санкции снимают.
...
сам себя не похвалишь, ходишь, как обосранный
Халва, зелена хуцпата халва..
@angelys667
Та да, на найвищих…
Настолько высоко шо ни один президент и премьер ЕС не поздравил прип..та с днюхой.
Офіційний ЄС розкритикував Укр за корупцію, що гальмує реформи.
Також критикують відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій.
Сейчас в Сети обсуждают сою Грузия-Украина-Молдова,перспектива есть,но для этого нужны трезвые мозги, а не майонез в голове...
Муж жене : Ленка ты что офанарела,они закатали в асфальт 65 ярдов от Ковида...,закатают себе спички и наши 200 баксов..., а колдобины в асвальте так и остануца