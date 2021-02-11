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Новини Політика України
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євроінтеграція (199) Євросоюз (2600) Офіс Президента (1322) Жовква Ігор (73)

Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква
Фото: bituk.media

Засідання Ради асоціації Україна - Європейський Союз, яке відбудеться сьогодні в Брюсселі, дасть старт реалізації практичних домовленостей, досягнутих президентом України Володимиром Зеленським з лідерами Євросоюзу, зокрема щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та залучення до реалізації Зеленого курсу ЄС.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в колонці для НВ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Сьогодні наші відносини з ЄС перебувають на одній з найвищих точок за всю історію. Це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, тобто стати повноцінним членом ЄС. Але вже зараз можна сміливо говорити, що маємо чітку траєкторію руху, високий рівень взаєморозуміння й довіри з нашими європейськими партнерами", – зазначив він.

"Україна – надійний партнер ЄС у регіоні. Неодноразово це підтверджувала, серед іншого, своїми практичними діями. Тому готова стати активним учасником процесів визначення майбутнього Європи. Сподіваємося, що нас почують", – додав він.

На думку заступника керівника Офісу Президента, успішний Саміт Україна – ЄС, який відбувся у жовтні 2020 року, відкрив шлях до конкретного прогресу у відносинах, насамперед у сфері інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС через високий рівень корупції, - доповідь

"Сьогодні відбудеться чергове засідання Ради асоціації Україна – ЄС, яке стане точкою відліку для реалізації практичних домовленостей, досягнутих Президентом Зеленським з лідерами ЄС. Очікуємо на офіційний початок діалогу з оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію та процесу спільної оцінки досягнень цілей Угоди про асоціацію", – зауважив Ігор Жовква.

Крім того, цього року очікується підписання угоди про Спільний авіаційний простір та зрушення в питанні укладення "промислового безвізу" з ЄС.

"Це дозволить зробити вихід виробників української промислової продукції на ринок ЄС простішим і дешевшим", – наголосив Ігор Жовква.

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Топ коментарі
+10
Это типа вiслюк - птица высокого полёта? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 172
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11.02.2021 13:46
+8
У найвеличнішого лідера і відносини на "самой высокой точке" Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
Хоч би безвіз не скасували остаточно...
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11.02.2021 13:46
+8
Мордой в дерьмо тыкнули -теперь все прекрасно у зесрани ...ожидаемо)
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11.02.2021 13:48
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Это типа вiслюк - птица высокого полёта? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 172
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11.02.2021 13:46 Відповісти
Це загострення параноїдальної шизофреніі !!!! )))
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11.02.2021 13:56 Відповісти
У найвеличнішого лідера і відносини на "самой высокой точке" Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3126
Хоч би безвіз не скасували остаточно...
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11.02.2021 13:46 Відповісти
Цю корумповану гидоту вже відкритим текстом нах.. посилают , а в них найвища точка !!! Шизофренія прогресує !!!))
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11.02.2021 13:58 Відповісти
Цитируя сам Цензор, вот это - наивысшая точка взаимоотношений с ЕС:
https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
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11.02.2021 13:47 Відповісти
Хвали мене губонько, бо розірву до вуха
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11.02.2021 13:47 Відповісти
время афигительных историй?
МВФ кредитов не дает.
Макроны-Меркели обсуждают с Уйлом Украину БЕЗ Украины.
СП-2 достраивают.
Карты Рашки с Крымом печатают.
Санкции снимают.
...
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11.02.2021 13:48 Відповісти
Мордой в дерьмо тыкнули -теперь все прекрасно у зесрани ...ожидаемо)
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11.02.2021 13:48 Відповісти
Зеля 73 % процетами задавил ЕС НАТО и лично Байденко...пачиму мы не в НАТО? Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 94227 раз откосивший от армии в НАТО захотел...ой пристегните ремни... ща у миня пузо лопнет от ржача Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9422
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11.02.2021 13:53 Відповісти
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 4912
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11.02.2021 13:54 Відповісти
"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю.Источник: https://censor.net/ru/n3247351

сам себя не похвалишь, ходишь, как обосранный Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9384
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11.02.2021 13:56 Відповісти
Прелесно дальше немае вже куди
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11.02.2021 13:56 Відповісти
Торговый оборот Украина_ЕС в 2018 году был 41 % от общего торгового оборота.Но это заслуга Гройсмана,а не Зелемойских... Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6051 Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6051
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11.02.2021 13:56 Відповісти
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7601 Короче, оргазм.
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11.02.2021 14:00 Відповісти
та вже Євросоюз чітко сказав, на якій висоті знаходяться відносини.
Халва, зелена хуцпата халва..
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11.02.2021 14:00 Відповісти
ипануться можно от такого дебильства, аналогично - продай дворнягу , заплати за газ, уровень интеллета один
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11.02.2021 14:01 Відповісти

@angelys667

Та да, на найвищих…
Настолько высоко шо ни один президент и премьер ЕС не поздравил прип..та с днюхой.

Офіційний ЄС розкритикував Укр за корупцію, що гальмує реформи.
Також критикують відсутність політичної волі забезпечити незалежність судових інституцій.
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11.02.2021 14:02 Відповісти
Головне що оце чмиридло, яке видає чорне за біле, воно ж ще й ішаку совєти дає.
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11.02.2021 14:03 Відповісти
Из Борделя вещает покоритель европейских вершин - никогда так низко не опустится ЕС, делая ставки на отношения с БОРДЕЛЬ-ОПУ
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11.02.2021 14:05 Відповісти
Шмыгаль встречался с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом...,может Генсек что то там и пообещал,но вряд ли...
Сейчас в Сети обсуждают сою Грузия-Украина-Молдова,перспектива есть,но для этого нужны трезвые мозги, а не майонез в голове... Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории. Но это еще не вершина, которую мы стремимся покорить, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9485
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11.02.2021 14:06 Відповісти
брехати в ОП(г) вміють...
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11.02.2021 14:06 Відповісти
Отношения Украины с ЕС сегодня находятся на самой высокой точке в истории/ Ближний Восток -дело тонкое. Слуги народа Коломойского говорят одно, думают другое , делают третье.
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11.02.2021 14:07 Відповісти
Лялькі не здатні ні мислити ні діяти самостійно !!!)))
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11.02.2021 14:12 Відповісти
Люблю романтиков и лириков. Оптимизма никакого, вершина то не выросла.
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11.02.2021 14:10 Відповісти
Коломойский токсичен и находится под следствием ФБР и Прокуратуры США,потому инвесторы и боятся влезть в дерьмо...,увы...
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11.02.2021 14:13 Відповісти
Халва-халва-халва...
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11.02.2021 14:17 Відповісти
Сегодняшний министр финансов США Джанет Елен, Леди строгая и очень компетентная в финансовой сфере,обуть ее практически невозможно...не советую бицзнесменам Украины делать хищения в долларах в любой стране Мира...попадете под Колпак миссис Елен Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 3365будет вам вава... Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 7806
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11.02.2021 14:19 Відповісти
"Євросоюз не визнає перспективу членства України в ЄС через високий рівень корупції, - доповідь"
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Так і є, на жаль. Але слугам рожеві окуляри приліпили намертво до очей.
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11.02.2021 14:32 Відповісти
Он дегенерат, или просто приход ловит от хайпа(или еще от чего)?
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11.02.2021 14:29 Відповісти
Похвалю сам себе, бо люди не хвалять (с). (((
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11.02.2021 14:30 Відповісти
Жена мужу : Леня,давай сложимся по 100 баксов и станем спронсорами команды 95 квартала...
Муж жене : Ленка ты что офанарела,они закатали в асфальт 65 ярдов от Ковида...,закатают себе спички и наши 200 баксов..., а колдобины в асвальте так и остануца Відносини України з ЄС сьогодні перебувають на найвищій точці в історії. Але це ще не вершина, яку ми прагнемо підкорити, - заступник голови ОП Жовква - Цензор.НЕТ 9314
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11.02.2021 14:34 Відповісти
"Сегодня наши отношения с ЕС находятся на одной из самых высоких точек за всю историю. кроме многоточия от ЕС адрес Украины , всем отношениям с ЕС с Украиной-точка
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11.02.2021 15:01 Відповісти
Якщо послухати наших політиків то , - да здравствует украинская коррупция, одобренная даже в ЕС?! молодці хлопці, далеко підемо, ось тільки не в Європу а в .... короче - повз неї!
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11.02.2021 15:26 Відповісти
Тада. Балансировка на грани отмены безвиза - это наивысшая точка.
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11.02.2021 15:30 Відповісти
Тут уже не знаешь, смеяться над наивностью или плакать от того, что идиоты во власти..........
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11.02.2021 18:05 Відповісти
 
 