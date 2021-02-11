Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого нещодавно запровадили санкції, придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne за гроші з офшорів своєї цивільної дружини Наталії Лавренюк. На цей момент ці медіа заблоковані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю "Центру протидії корупції" для "Української правди", журналісти проаналізували діяльність офшору Turul Investments Limited, власником якого Тарас Козак став у 2012 році, а також інших офшорів, пов'язаних з цією компанією.

У перші роки свого існування (2012-2015) Turul Investments Limited була збитковою.

При цьому компанія отримувала багатомільйонні кредити на пільгових умовах від інших пов'язаних між собою офшорів. Зазвичай кредити не поверталися і списувалися під час фінансових маніпуляцій.

Однак у грудні 2017 року Козак вперше задекларував отримання дивідендів від Turul Investments на 36 301 320 гривень.

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"Ця кіпрська фірма надалі стає основним джерелом прибутків Козака, які щорічно зростають в геометричній прогресії – 128 188 274 грн в 2018 році та 237 445 075 грн в 2019 році", - зазначають у ЦПК.

Також у грудні компанія Hakail Limited вирішила виплатити офшору Козака 3,2 мільйона доларів дивідендів. Спочатку компанія виплатила частину в російських рублях - 76,2 млн, решту 1,9 млн доларів мали заплатити в наступні роки. Однак журналісти не можуть це підтвердити з аудиторських звітів, так як з 2018 року ті вже не публікуються в кіпрському реєстрі.

Натомість Hakail Limited отримала гроші, які згодом віддала офшору депутата, від іншого офшору Teteos Global Limited. Бенефіціарним власником останнього з 2016 року є цивільна дружина Козака Наталя Лавренюк.

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Звідки вона бере гроші для виплат? Журналісти кажуть, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко разом з Наталією Лавренюк займаються видобутком нафти в Росії і продажем її на Захід. Teteos Global Limited - одна з компаній, на яку оформлений нафтовий бізнес Медведчука в обхід американських санкцій, йдеться в матеріалі.

Як кажуть у ЦПК, Козак почав скуповувати телеканали в 2018 році. Саме тоді, коли надходження дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними і стабільними.

У жовтні 2018 року він за 41 мільйон гривень придбав NewsOne, а в грудні за 72 млн грн - "112 Україна". Загальна сума вартості корпоративних прав на два телеканали становить 114 мільйонів гривень, але відповідно до розділу в декларації "Витрати і угоди" депутат заплатив за них 103 мільйони.

Улітку 2019 року Козак придбав ZIK, але точну вартість телеканалу журналісти не змогли встановити. Вони вказують, що статутний капітал кіпрської компанії, на яку колишній власник Петро Димінський оформив ZIK, становить приблизно 17 тисяч євро. Водночас сам Димінський напррикінці 2017 року нібито починав торг із 53 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур парламентарія з фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко