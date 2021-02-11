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Новини Політика України
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Медведчук (1032) розслідування (966) санкції (2577) Козак (97) 112_Україна (148) Newsone (148) ZIK (117)

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Народний депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, проти якого нещодавно запровадили санкції, придбав телеканали "112 Україна" і NewsOne за гроші з офшорів своєї цивільної дружини Наталії Лавренюк. На цей момент ці медіа заблоковані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на статтю "Центру протидії корупції" для "Української правди", журналісти проаналізували діяльність офшору Turul Investments Limited, власником якого Тарас Козак став у 2012 році, а також інших офшорів, пов'язаних з цією компанією.

У перші роки свого існування (2012-2015) Turul Investments Limited була збитковою.

При цьому компанія отримувала багатомільйонні кредити на пільгових умовах від інших пов'язаних між собою офшорів. Зазвичай кредити не поверталися і списувалися під час фінансових маніпуляцій.

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК 01

Однак у грудні 2017 року Козак вперше задекларував отримання дивідендів від Turul Investments на 36 301 320 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" і до санкцій проти телеканалів Медведчука не "обнімалась" із ОПЗЖ, - Кравчук

"Ця кіпрська фірма надалі стає основним джерелом прибутків Козака, які щорічно зростають в геометричній прогресії – 128 188 274 грн в 2018 році та 237 445 075 грн в 2019 році", - зазначають у ЦПК.

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК 02

Також у грудні компанія Hakail Limited вирішила виплатити офшору Козака 3,2 мільйона доларів дивідендів. Спочатку компанія виплатила частину в російських рублях - 76,2 млн, решту 1,9 млн доларів мали заплатити в наступні роки. Однак журналісти не можуть це підтвердити з аудиторських звітів, так як з 2018 року ті вже не публікуються в кіпрському реєстрі.

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК 03

Натомість Hakail Limited отримала гроші, які згодом віддала офшору депутата, від іншого офшору Teteos Global Limited. Бенефіціарним власником останнього з 2016 року є цивільна дружина Козака Наталя Лавренюк.

Читайте також: Телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко

Звідки вона бере гроші для виплат? Журналісти кажуть, що дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко разом з Наталією Лавренюк займаються видобутком нафти в Росії і продажем її на Захід. Teteos Global Limited - одна з компаній, на яку оформлений нафтовий бізнес Медведчука в обхід американських санкцій, йдеться в матеріалі.

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК 04

Як кажуть у ЦПК, Козак почав скуповувати телеканали в 2018 році. Саме тоді, коли надходження дивідендів з кіпрської компанії Turul Investments стали системними і стабільними.

У жовтні 2018 року він за 41 мільйон гривень придбав NewsOne, а в грудні за 72 млн грн - "112 Україна". Загальна сума вартості корпоративних прав на два телеканали становить 114 мільйонів гривень, але відповідно до розділу в декларації "Витрати і угоди" депутат заплатив за них 103 мільйони.

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК 05

Улітку 2019 року Козак придбав ZIK, але точну вартість телеканалу журналісти не змогли встановити. Вони вказують, що статутний капітал кіпрської компанії, на яку колишній власник Петро Димінський оформив ZIK, становить приблизно 17 тисяч євро. Водночас сам Димінський напррикінці 2017 року нібито починав торг із 53 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур парламентарія з фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко

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Топ коментарі
+14
соромлюся спитати: а що, коли ця потвора Коза-к купувала канали, у нас в країні "компетентні" органи не працювали? Чи тільки зараз змогли нарити цю інформацію про офшори та інші "ніштяки" риго-опазажопівця?
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11.02.2021 14:16
+7
возвращение януковича, азарова и захарченко?

При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь (см. 05.02.2021 г. Хроники) бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с Офисом президента Украины. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
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11.02.2021 14:19
+4
і в чому проблема отримати офіційну інформацію через відкриті реєстри Кіпра?
Я до того, що два роки тому "компетентні" органи змушені були виглядати некомпетентними.
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11.02.2021 14:25
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соромлюся спитати: а що, коли ця потвора Коза-к купувала канали, у нас в країні "компетентні" органи не працювали? Чи тільки зараз змогли нарити цю інформацію про офшори та інші "ніштяки" риго-опазажопівця?
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11.02.2021 14:16 Відповісти
возвращение януковича, азарова и захарченко?

При посещении 05.02.2021 г. посольства Украины в республике Беларусь (см. 05.02.2021 г. Хроники) бывший министр МВД Украины Виталий Захарченко пользовался системами дипломатической связи для контакта с Офисом президента Украины. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
показати весь коментар
11.02.2021 14:19 Відповісти
Они заняты. По чётным числам находят тайники с оружием, по нечётным - ловят таксиста Валеру с российским паспортом.
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11.02.2021 14:20 Відповісти
Одна кіпрська компанія купила у іншої, теж кіпріотської, контрольний пакет акцій.
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11.02.2021 14:21 Відповісти
і в чому проблема отримати офіційну інформацію через відкриті реєстри Кіпра?
Я до того, що два роки тому "компетентні" органи змушені були виглядати некомпетентними.
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11.02.2021 14:25 Відповісти
Інформацію про що? Зміну власника вказано у декларації. Звідки гроші на кіпрському офшорі ? Ну спробуйте запитати у влади Кіпру)
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11.02.2021 14:30 Відповісти
я ромуію так, що у цих органів набагато більше прав та можливостей
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11.02.2021 14:55 Відповісти
Хех! Тавро рига це назавжди, на всю оставшуюся жість. Таке ж тавро чекає і зелень. Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2848
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11.02.2021 14:21 Відповісти
Тавро рига це назавжди
******
Це ви так хитро хотіли образити Петра Олексійовича?

Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9314
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11.02.2021 16:11 Відповісти
В листопаді 2000 партія "Солідарність" та ще три обєднались і створили те, що пізніше у листопаді 2001 року назвалось "Партія регіонів". В грудні 2001 р. Солідарність ввійшла до блоку "Наша Україна"...
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11.02.2021 20:30 Відповісти
Там така мутна історія, шо ой!
Європейська Солідарність

Виявляється, - перша партія Порошенка називалася "Партія солідарності України". Саме вона була однією зі співзасновниць ПР. Ця партія влилася до складу Партії Регіонів.

У 2001 році Порошенко був обраний головою ІНШОЇ партії, яка звалася "Солідарність". Ця партія в 2013 році влилася до складу "Батьківщини" і, таким чином, теж припинила своє існування.

У 2014 році Порошенку знову знадобилася якась партійна структура. Він купив нікому невідому партію "НАСТУП" ("Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму"). Ця партія була створена у 2000 році в ДОНЕЦЬКУ під назвою "Всеукраїнська партія Миру і Єдності" (ВПМЄ) та зареєстрована Міністерством юстиції України під № 1418. Потім цього ж року "НАСТУП" було перейменовано на "Всеукраїнське об'єднання «Солідарність». А "Всеукраїнське об'єднання «Солідарність», - на «Блок Петра Порошенка "Солідарність"». Згодом «Блок Петра Порошенка "Солідарність"» отримав назву "Європейська Солідарність".

ОТАКОЇ, -"ЄС" БУЛА СТВОРЕНА В ДОНЕЦЬКУ! ХАЙ БОГ МИЛУЄ! Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5951
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11.02.2021 21:20 Відповісти
А хочете ще посміятися? - Надя Савченко теж очолює партію "НАСТУП" ("Національний Альянс свободи та Українського Патріотизму"). Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 4780
https://lb.ua/news/2017/04/14/363938_savchenko_poyavilas_partiya.html

Тільки співголовою партії "НАСТУП", яку купив Порошенко був такий собі Руслан Секела, а "НАСТУП" Савченко очолював Василь Секела.
Совпадєніє?.. Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 489
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11.02.2021 21:28 Відповісти
Компетенті органи, і тоді і зараз працюють самі на себе - це матеріали розслідування ГО Центр Протидії Корупції
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11.02.2021 17:46 Відповісти
Ну и?
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11.02.2021 14:17 Відповісти
Ніщеброд на утриманні. Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6335
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11.02.2021 14:18 Відповісти
скоріш - зіц-председатель Фунт
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11.02.2021 14:21 Відповісти
А офшоры Козак создал только для того, чтоб перевести свои активы в слепой траст, бо как честный депутат не имел право заниматься бизнесом
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11.02.2021 14:22 Відповісти
Оце любоф!
Баба отвалила чуваку столько бабла, что могла себе гарем купить....
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11.02.2021 14:23 Відповісти
Санкції до речі введені через фірмочку козака яку створили минулого літа і перший контракт на крадене вугілля оформили 1 лютого ц.р. За три дні до рішення РНБО.
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11.02.2021 14:24 Відповісти
СБУ мовчить, риють докази а ЦПК- пжлста ось вони... Яке уродство розвів Вован с Бакановиму СБУ- зате вспливе усе гівно!
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11.02.2021 14:29 Відповісти
Ти бач, напали на Козака! А він виявляється бідний як церковна миша. Все жінка-робоча сосна тягне на своїх плечах. Альфонс бесстижий! )))
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11.02.2021 14:41 Відповісти
Та його гражданская жєна уродженка міста Львова. "Миротворец" внес в свою базу гражданскую жену Козака Лавренюк. ФОТО

А у більшості з нас асоціації, якщо зі Львова то патріот і бандерівець.
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11.02.2021 14:51 Відповісти
Міхаіл Фрідман, 1964 р.н., місто Львів, - кацапський олігарх-підхуйловнік.
Віктор Вексельберг, 1957 р.н., місто Дрогобич, - кацапський олігарх-підхуйловнік.
Герман Хан, 1961 р.н., місто Київ, - кацапський олігарх-підхуйловнік.

А взагалі, у Львові народилося багато цікавих людей. Наприклад, Долорес Австрійська (нім. Dolores von Österreich, також Долорес Габсбург-Лотаринзька, нім. Dolores von Habsburg-Lothringen та Долорес Австро-Тосканська, нім. Dolores von Österreich-Toskana; 5 травня 1891 - 10 жовтня 1974) - ерцгерцогиня Австрійська з династії Габсбургів, принцеса Богемії, Угорщини та Тоскани, донька ерцгерцога Австрійського Леопольда Сальватора та іспанської інфанти Бланки де Бурбон.
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Козак преступник,это однозначно, так почему он не сидит? Или он все же не преступник для власти и его ни когда не посадят,как пить дать, а виноваты каналы, не сам человек, который порочил достоинство украинских салдат или стрелял в их, а виноват автомат из которого стреляли,или всеже это борьба за дальнейшое разграбление страны между бандитскими мафиозными группировками , называющие себя партиями,так давайте распустим государство, потому, что там тоже коррупция, или еще все не доворовали, а потом и государсво приватизируя де юре распустят.
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11.02.2021 15:00 Відповісти
Галичани, львів'янин як ВИ ЩЕ МОЖЕТЕ ТЕРПІТИ ЗРАДУ УКРАЇНИ ВАШИМИ ЗЕМЛЯКАМИ КОЗАКОМИ, ЛАВРЕНЮКАМИ, ДИМІНСЬКИМИ....?! МОЖЕ ПОРА ЗОБИТИ ВИСНОВКИ ЩОДО ЗРАДНИКІВ І НЕ ПСУВАТИ ІМІДЖУ ПАТРІОТИЧНОГО РЕГІОНУ.
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11.02.2021 15:07 Відповісти
Телеканалы 112 и NewsOne были куплены Козаком за деньги из офшоров его гражданской жены

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... по имени Владимир
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11.02.2021 15:43 Відповісти
Казати, що стратегічні медіаканали могли потрапити до рук медведчука випадково, без погодження із українською владою, це все одно, що говорити, що якісь там баби могли отримати у власність російський стратегічний ресурс - нафту і газ - без прямої вказівки головного їхнього ху-ла. Усім усе зрозуміло і давно відомо.
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11.02.2021 16:13 Відповісти
Все,що куплено в Україні через офшорні компанії та офшорні рахунки має бути націоналізовано та перейти в користування українського народу.Адже всі офшорні компанії і рахунки - це вкрадені кошти у громадян України!
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11.02.2021 17:50 Відповісти
Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2501
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11.02.2021 18:22 Відповісти
И шо ? Весь лайно-контент этих каналов снова легитимен ?
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11.02.2021 22:11 Відповісти
Любив батько Україну , назвав сина Тарасом...Тарас за гроші продав Україну , чи підуть ці гроші йому на корість?…… через задній отвір вийдуть
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12.02.2021 01:50 Відповісти
 
 