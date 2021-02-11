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Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки. ІНФОГРАФІКА

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в 2021 році міністерство продовжить реалізацію раніше початих проєктів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це міністр заявив під час колегії МВС.

"Триває активна співпраця МВС з Французькою Республікою щодо посилення морської безпеки і охорони кордону України. Завдяки цьому проекту наша держава отримає сучасні катери та технології щодо їх подальшого виробництва. Французькими партнерами вже будуються два катери для прикордонників, їх поставка очікується в поточному році. Українські корабельники отримають досвід міжнародної кооперації та доступ до сучасних світових технологій виробництва швидкісних суден. До речі, локалізація 25 відсотків виробництва буде здійснена на суднобудівному заводі "Нібулон" у Миколаєві", - наголосив Аваков.

Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки 01

Очільник МВС зазначив, що продовжується розвиток Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту:

"Нацполіція отримала перші 2 сучасні гелікоптери Н-145, 2 гелікоптери Н-125 отримала Держприкордонслужба, 10 – ДСНС та НГУ Наразі триває підготовка пілотів та техніків. У планах на цей рік – отримання ще 28 гелікоптерів для потреб усіх служб системи МВС", - сказав Аваков.

Також читайте: Цього року МВС планує запуск двох масштабних проєктів, - Аваков. ІНФОГРАФІКА

Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки 02

Також міністр нагадав, що у 2020 році запрацювала система фото-, відео фіксації порушень ПДР:

"Ми провели потужну попередню роботу як у законодавчому полі, так і в технічній площині, та вже запровадили її в Києві та Київській області. Основна мета – не кількість виписаних штрафів, а збереження людського життя та здоров’я. Також важливо виховати у водіях самодисципліну. Адже за статистикою 40 відсотків ДТП відбувається через перевищення швидкісного режиму. Ефект запровадження системи очевидний. За півроку її роботи на 48 ділянках автошляхів Києва, Київської та Львівської областей, де встановлені камери, кількість ДТП із постраждалими знизилася втричі", - підкреслив Аваков.

Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки 03
Інфографіка: сайт МВС

Міністр підкреслив, у 2021 році на автошляхах держави з’явиться ще приблизно 220 камер.

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Топ коментарі
+2
арсенборичсич, а де п'ятий елемент?!!
Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 7177
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11.02.2021 14:13
+2
А пятый элемент - рюкзакян с мультипаспортом Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 2760
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11.02.2021 14:15
+1
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 6047
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11.02.2021 14:24
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Аваков жаждєт нових капіталізацій своїх забаганок - на економіку йому посрати, на реформи йому посрати на справедливість до Ріфа , який рік у тюрмі, йому посрати... Що ж за геній поліки засів навічно на вершині влади України?А такий же , як й вовка безпринципний ннепатріот - ТІЛЬКИ ДУЖЕ РОЗУМНИЙ ТА ХИТРИЙ!
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11.02.2021 14:13 Відповісти
арсенборичсич, а де п'ятий елемент?!!
Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 7177
показати весь коментар
11.02.2021 14:13 Відповісти
А пятый элемент - рюкзакян с мультипаспортом Вода, земля, воздух: в 2021 году МВД усилит масштабные проекты в сфере безопасности - Цензор.НЕТ 2760
показати весь коментар
11.02.2021 14:15 Відповісти
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 6047
показати весь коментар
11.02.2021 14:24 Відповісти
мультипаспорт Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 8081
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11.02.2021 14:17 Відповісти
Ахкакойміністр буде сотрясати не лише воздух, а й землю і воду.
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11.02.2021 14:24 Відповісти
Мне кажется мусорам "Смерчей " еще не хватает. Хотя дубинки в их дупах логичнее.
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11.02.2021 14:25 Відповісти
Теперь не нужно кошмарить ФОПов?
Контрабанда не пройдет!
Вода, земля, повітря: в 2021 році МВС посилить масштабні проєкти у сфері безпеки - Цензор.НЕТ 3572
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11.02.2021 14:30 Відповісти
Жирненько мєнти живуть.Є баблішко.
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11.02.2021 14:35 Відповісти
 
 