"Велике будівництво" мало позитивний рейтинговий ефект на місцевих виборах, - "слуга народу" Кравчук

Програма "Велике будівництво" позитивно вплинула на результати місцевих виборів для партії "Слуга народу".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила заступниця глави фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За словами парламентарки, абсолютно природний процес, коли є пік підтримки і є люди, які розчаровуються, що зміни відбуваються не надто швидко.

"Зрозуміло, що коли накладається епідемія і економічна криза, падіння економіки, яке з цією епідемією пов’язане, - це не надто радісний фон. Деякі речі ми відклали, зокрема, і через пандемію. Наприклад, велика приватизація буде реалізована тільки у 21 році. Ми її в першому читанні проголосували, відновили. А вона ж мала починатися минулого року в цей же час", - зазначила Кравчук.

На запитання, чи допомогла рейтингово програма "Велике будівництво", нардепка заявила: "Позитивний ефект на місцях для місцевих виборів воно точно мало. Наприклад, коли я приїжджала на Тернопільщину, то говорили якраз про те, що зробили дорогу, яку не робили 20 років. Мені тато сказав: я не вірю, що ви її зробите взагалі…. А ми зробили".

Повний текст інтерв'ю із заступницею глави фракції "СН" Євгенією Кравчук читайте тут.

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