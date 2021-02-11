Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України в Чернігівській області викрили та припинили діяльність групи посадових осіб, які займалися протиправною легалізацією іноземців. "Клієнти" - вихідці з країн так званого "міграційного ризику" та країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили колишні та чинні чиновники обласного Управління Державної міграційної служби, органів юстиції та реєстрації місця проживання, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, одного із бюро перекладів. Фігуранти налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України та визнання батьківства.

Задокументовано, що зловмисники за різні суми систематично підробляли необхідні документи та вносили недостовірні відомості до державних електронних інформаційних ресурсів. Це ставало підставою для оформлення документів на право перебування в Україні вихідцям з країн Близького Сходу та РФ.















При цьому, частина іноземців оформила документи навіть не перебуваючи у нашій країні. Проте, з отриманими підробками вони могли безперешкодно перетинати державний кордон України, а також виїжджати до країн ЄС.

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Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 с. 419 (порушення військовослужбовцями порядку несення прикордонної служби) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочинів та обрання запобіжного заходу.

Заходи із блокування протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Центрального регіону.