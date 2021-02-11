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Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України в Чернігівській області викрили та припинили діяльність групи посадових осіб, які займалися протиправною легалізацією іноземців. "Клієнти" - вихідці з країн так званого "міграційного ризику" та країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу злочинної групи входили колишні та чинні чиновники обласного Управління Державної міграційної служби, органів юстиції та реєстрації місця проживання, військовослужбовці Державної прикордонної служби України, одного із бюро перекладів. Фігуранти налагодили схему оформлення фіктивних шлюбів іноземців з громадянами України та визнання батьківства.

Задокументовано, що зловмисники за різні суми систематично підробляли необхідні документи та вносили недостовірні відомості до державних електронних інформаційних ресурсів. Це ставало підставою для оформлення документів на право перебування в Україні вихідцям з країн Близького Сходу та РФ.

Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 01
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 02
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 03
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 04
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 05
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 06
Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ 07

При цьому, частина іноземців оформила документи навіть не перебуваючи у нашій країні. Проте, з отриманими підробками вони могли безперешкодно перетинати державний кордон України, а також виїжджати до країн ЄС.

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Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 1 ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 с. 419 (порушення військовослужбовцями порядку несення прикордонної служби) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру у скоєнні злочинів та обрання запобіжного заходу.

Заходи із блокування протиправної діяльності здійснювались під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері Центрального регіону.

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Притягнути за зраду під час війни. Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 5305
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11.02.2021 14:28 Відповісти
На фото, - в'єтнамські паспорти.

Припинено діяльність з легалізації іноземців на Чернігівщині. До схеми причетні чиновники облуправління Держміграції та військовослужбовці ДПСУ, - СБУ - Цензор.НЕТ 1991
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11.02.2021 15:21 Відповісти
А к тем которым были выданы Украинские документы претензии будут? Или как всегда?
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11.02.2021 15:47 Відповісти
За деньги делают страшные вещи, а потом кричат, что патриоты и требуют взятки или препятствуют другим в оформлении. Украина - дно государственных органов, позор, и о какой чести может идти речь.? Полиція - хворі на голову що не можеть не те що виконувати посадові обов'язки, та ще й гвалтують у відділказ громадян. Та крім того ще й лобується Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо захисту честі та гідності працівників Національної поліції України. Це ж тепер, подивився, чи подав звернення на поліцейського - злочин?
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11.02.2021 16:19 Відповісти
 
 