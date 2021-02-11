УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
49962 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
16314 30
Білорусь (3785) Лукашенко (1825)

Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав головні умови своєї відставки.

Про це він заявив сьогодні, виступаючи з доповіддю на VI Загальнобілоруських народних зборах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by.

"Головна умова - в країні мир, порядок, жодних протестних дій, висловлювати думку в межах закону. Друга умова. Якщо складеться так, що до влади прийдуть не "ті", то другим пунктом запишемо, що жодна волосина з прихильників нинішнього президента впасти не може", - сказав Лукашенко.

За його словами, Загальнобілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.

"Ми повинні мати чітку підстраховку, щоб не втратити країну. Вони мають бути стабілізатором, парасолькою всієї країни на певний період", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ очманів і скоцюрбився, - Лукашенко описав 2020 рік

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
показати весь коментар
11.02.2021 14:37
+15
Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
показати весь коментар
11.02.2021 14:38
+11
Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
показати весь коментар
11.02.2021 14:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чемодан-вокзал-раися. Как раз сторонников там на пару эшелонов будет.
показати весь коментар
11.02.2021 14:36 Відповісти
Кароче, уссатый, паходу, спёкся, не ??? Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 2387
показати весь коментар
11.02.2021 14:36 Відповісти
Видимо, в кремле "концепция изменилась" и теперь им не до таракана...
показати весь коментар
11.02.2021 14:38 Відповісти
Невже дійшло? Ой, щось тут не так. Параша готується до повної анексії?
показати весь коментар
11.02.2021 14:36 Відповісти
Если не будет протестов - то что вообще заставит Лукашенку отказаться от власти?

И потом - сторонники Лукашенки сейчас совершают преступления, калеча и убивая людей. С чего вдруг в преступников волон с головы упасть не должен? Они должны ответить за преступления.
показати весь коментар
11.02.2021 14:37 Відповісти
сцыкло
показати весь коментар
11.02.2021 14:37 Відповісти
Неужели Путин его решил слить?
показати весь коментар
11.02.2021 14:37 Відповісти
Перезалить свеженького.
показати весь коментар
11.02.2021 14:39 Відповісти
торгуется передаст усатый... предчувствует свой конец... хочет сыграть на опережение...
показати весь коментар
11.02.2021 14:38 Відповісти
Я 26 лет строил с РАБссией союзное гасударство,наконец то построил..РАБссия сегодня президент Белоруси... Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 8870
показати весь коментар
11.02.2021 14:42 Відповісти
Run, тарган, run!
показати весь коментар
11.02.2021 14:42 Відповісти
Интересно, сам верит в то, что говорит. Не уйдёт ведь никогда. Возможно и рад был бы уйти, да уже давно не может себе этого позволить.
показати весь коментар
11.02.2021 14:45 Відповісти
Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 9891 Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 650Без РАБссии ссср не выживет Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников - Цензор.НЕТ 650
показати весь коментар
11.02.2021 14:47 Відповісти
Что ждет Беларусь , даже страшно подумать !
показати весь коментар
11.02.2021 14:47 Відповісти
А шо там думать? Будет область.
показати весь коментар
11.02.2021 14:54 Відповісти
не область а менцкий болотный улус мордовской орды.
показати весь коментар
11.02.2021 15:12 Відповісти
Ну "Менск" кацапы как раз замарывают, чтоб и не вспоминали. Кацапы традиционно уничтожают историческую память порабощенных народов.
показати весь коментар
11.02.2021 15:15 Відповісти
Будуть "зєльониє бурятскіє чєловєчки" і так називаємий рєфєрєндум под дуламі автоматов.
показати весь коментар
11.02.2021 14:49 Відповісти
15 бывшихъ союзных республик саветов решили провести референдум с вопросом : Хотите ли вы опять жить в ГУЛАГе Джугашвили...
Эстония Латвия Литва Украина Молдова Грузия Азербайджан Казахстан и Киргизстан сказали...:да пошли са сваим концлагерем в свое сраное Простоквашино... Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 6510остальные бывшие отказались воздержались галасавать...,одна Армения за саюз с Мавзолейным дерьмом...Маргарита Симоньян аж сознание потеряла от счастия... Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 6510
показати весь коментар
11.02.2021 14:57 Відповісти
Ссыкливый людоед.
показати весь коментар
11.02.2021 15:11 Відповісти
почему сцыкливый? кого он боится?
показати весь коментар
11.02.2021 15:24 Відповісти
Вот именно, это народ там сцыкливый, который вместо того, чтобы убивать карателей и освобождать людей из гестапо местного, цветы дарил им! Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 3529
показати весь коментар
11.02.2021 16:24 Відповісти
А может он еще выторгует еще пару недель мирных демонстрантов покалечить и поубивать? Ведь потом он амнистию всем палачам хочет?
показати весь коментар
11.02.2021 15:16 Відповісти
4мене більше турбує снігопад В Україні, ніж доля цієї відрижки совка під назвою бЄлорусія,
показати весь коментар
11.02.2021 15:24 Відповісти
Сидите тихо, и я уйду, может быть, когда-нибудь, а будете выганять, то так уцеплюсь за кресло, что в жисть не оторвете.
Надо будет такую технологию у себя на работе испытать
показати весь коментар
11.02.2021 15:33 Відповісти
Были выборы. Проиграл - уйди достойно. И я не думаю что кто-то бы его преследовал. А после всего того что он натворил его нужно повесить на ленине.
показати весь коментар
11.02.2021 15:36 Відповісти
О, чергові мінські договорняки, якесь прокляте місце.
показати весь коментар
11.02.2021 15:43 Відповісти
Можно обсуждать разве что то, чтобы позволить Лукашенку мирно покинуть страну
со своими прихвостнями. Не так позорно, как это сделал Янукович.
показати весь коментар
11.02.2021 16:01 Відповісти
Для цивилизованного мира (Америка, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина)
он ВСЕГДА будет уголовным преступником и диктатором под санкцияями.
Пусть бережёт свои волосины на просторах неопрятной Московии.
показати весь коментар
11.02.2021 16:04 Відповісти
Лукашенко назвав умови своєї відставки: жодних протестів і недоторканність його прихильників - Цензор.НЕТ 158 Чує, курва, що держак від лопати - на підльоті.
показати весь коментар
12.02.2021 17:49 Відповісти
 
 