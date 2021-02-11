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Новини Політика України
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Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, в доповіді йдеться про досягнутий Україною прогрес у сфері реформ і виконанні Угоди про асоціацію, а також даються рекомендації щодо наступних кроків.

"Європейський парламент позитивно оцінив успіхи України в імплементації Угоди про асоціацію. Ухвалення доповіді Міхаеля Галера щодо України є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським Союзом. А також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Доповідь Європарламенту демонструє продовження вектору щодо поглибленої співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема щодо оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - повідомив Шмигаль.

Також із посиланням на заяву прем'єра пресслужба уряду зазначає, що в доповіді Європарламенту зазначається, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та може подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, основних свобод, прав людини і меншин, а також забезпечення верховенства права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доповідь Європарламенту свідчить, що Євросоюз очікує поглиблення інтеграції з Україною, - віцепрем'єрка Стефанішина

"Європарламент визнає статус "асоційованого партнерства" України та закликає до посиленого політичного діалогу з метою подальшої економічної інтеграції та гармонізації законодавства. У доповіді відзначається прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема в галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, цифрової економіки та довкілля", - наголошують у Кабміні.

Крім цього, зазначається, що в доповіді висловлено підтримку щодо всебічного перегляду Угоди про асоціацію з метою повного використання потенціалу для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції, включно з посиленою галузевою інтеграцією України в ЄС.

У межах доповіді відзначено позитивні результати в досягненні двосторонніх торгово-економічних відносинах України-ЄС, а також у продовженні реформ, які призвели до дерегуляції економіки та більшої прозорості державних фінансів. При цьому Європарламент закликає Україну продовжити процес приватизації державних підприємств із метою модернізації та поліпшення функціонування економіки. Окрім цього, йдеться про необхідність України та ЄС активізувати зусилля щодо подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі, включаючи укладення угоди ACAA – "промисловий безвіз", а також співпрацю щодо санітарних та фітосанітарних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС: Доповідь свідчить про потужну підтримку. Рекомендації Європарламенту щодо реформ будуть враховані

У доповіді Європарламенту також зазначається про успіх щодо реформи децентралізації, яка суттєво розширює можливості органів місцевого самоврядування і є однією з найбільш успішних реформ у країні, додали в Кабміні.

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Топ коментарі
+11
новые поставки травы у шмыгаля.. кули)
по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"

ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
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11.02.2021 14:46
+10
Цю корумповону гидоту відкритим текстом нах..посилають ,а вони про якісь досягнення !!!
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11.02.2021 14:41
+9
Даааа.....

Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции
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11.02.2021 14:41
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11.02.2021 14:40 Відповісти
Мабуть НЛО !!!)))
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11.02.2021 14:45 Відповісти
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11.02.2021 14:52 Відповісти
новые поставки травы у шмыгаля.. кули)
по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"

ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
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11.02.2021 14:46 Відповісти
Неуклюжие попытки Зеленского договорится с ЕС в обход МВФ провалились. ЕС потребовало выполнения 8 структурных требований МВФ для рассмотрения предоставления ею 600 млн. евро второго транша европейского кредита.

Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.
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11.02.2021 14:47 Відповісти
Зелена пліснява ,наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! ))))
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11.02.2021 14:48 Відповісти
Когнітивний дисонанс !!! Шизофренічна маячня !!!)))
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11.02.2021 14:44 Відповісти
Кстати, оба диагноза являются первичными признаками кацапа наравне с алкоголизмом и содомией.
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11.02.2021 14:45 Відповісти
Може в цьому Шмигаль і бачить досягнення?
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11.02.2021 15:18 Відповісти
Цю корумповону гидоту відкритим текстом нах..посилають ,а вони про якісь досягнення !!!
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11.02.2021 14:41 Відповісти
Воно було на іншому САМММММІТІ!!!!!!!!
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11.02.2021 14:45 Відповісти
...шмыгло, вам публично отвесили смачный подсрачник, а вы всей зеленой шоблой утерлись и сказали, что это так и должно быть? Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2968 Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6699
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11.02.2021 14:44 Відповісти
Що ти брешеш!!!!!!!!! Воно напевно зачитує промову часів Пороха!!!!!!!!
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11.02.2021 14:44 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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11.02.2021 14:46 Відповісти
Пока вся ця мразота буде керувати в Украинi, добра не буде.
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11.02.2021 14:46 Відповісти
положительно оценил отрицательное?)
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11.02.2021 14:51 Відповісти
Я что читал РАЗНЫЕ с ним оценки Украины ...!?
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11.02.2021 14:52 Відповісти
Это просто издевательство : такой пустопорожней туфты я давно не читал... Примитивный Шмыгаль, похоже, думает, что подобная псевдоинтеллектуальная околесица должна вдохновлять людей.
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11.02.2021 14:57 Відповісти
"Европарламент призывает к усиленному политическому диалогу с целью дальнейшей " .... - чего чего !? О полном бездействии Украины в сторону улучшения они говорили !
ЕС не о усилении диалога говорило, а полном провале реформ и демарше алигархата ! Какой нахер ДИАЛОГ с кем !?
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11.02.2021 14:58 Відповісти
Який може бути діалог з шизофреніками !!!))))
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11.02.2021 15:02 Відповісти
это просто разные шмыгали, у этого шмыгаля сейчас пабеда, позвонят из жописа фрезидента и сразу появится другой шмыгаль, у которого будет зрада
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11.02.2021 15:00 Відповісти
Ох, блин! Хоть в глаза нас-ы... Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1891
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11.02.2021 15:01 Відповісти
tZE
О готовности ... врать.

Европарламент положительно оценил успехи Украины. Доклад демонстрирует продолжение вектора по углубленному сотрудничеству с ЕС, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9555

17 декабря 2020 г. министр здравоохранения Степанов заявил "Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Затвердити його планується до кінця цього тижня."
https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-rozrobilo-nacionalnij-plan-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19
18 декабря 2020 г. Премьер - министр Шмыгаль выступая в ВР заявил что "Уряд вже наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я."
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ozvuchiv-detali-nacionalnogo-planu-vakcinuvannya-vid-covid-19
25 января 2021 года
Президент страны который не знал, что обещали его министр и премьер-министр -
"Президент Владимир Зеленский дал задание как можно скорее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом Глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции."
https://www.president.gov.ua/ru/news/programa-vakcinaciyi-v-********-maye-mistiti-detalnij-plan-p-66169
После чего Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях.
А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей.
Оба НИ СЛОВА не сказали о том, что программа должна была быть утверждена месяц назад.
Выходит - министр лжет.
Премьер министр лжет.
Президент понятия не имеет что реально творится в стране.
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11.02.2021 15:02 Відповісти
Шмига, а як ти поясниш оце:
"Официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая будить надежд на скорое вступление в объединение." Источник: https://censor.net/ru/n3247315
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11.02.2021 15:08 Відповісти
Странно, Ахметов идиотов вроде не держи, или держит для продажи по дешевке зебилам ... Вамвес камином и гкнлосым по вашему ответу повозили, воняет на всю Украину .
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11.02.2021 15:08 Відповісти
Ему наверно текст пишет тот же квартальный писака что и клоуну
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11.02.2021 15:11 Відповісти
курва.. воно ще і знущається з Європарламенту
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11.02.2021 15:13 Відповісти
Він же з-під Ахмєтова й так швидко покривсятупою піар пліснявою ! ЕС зробило дуже важливе зауваження про відсутність боротьби з корупцією в Украні - як основної причини не просування України в реформах - Й ЦЕ КОЛИ ОЦЕ ШМИГ-ШМИГ було там... Алей йому пі-пі в очі - то божа роса.
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11.02.2021 15:14 Відповісти
Вот только, что по чешскому радио сказали, что Украину раскритиковали за коррупцию, а о успехах ничего не сказали.
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11.02.2021 15:21 Відповісти
Ты ему ссы в глаза, а он тебе: "Божья роса"!
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11.02.2021 15:27 Відповісти
А вот МВФ не оценил и опять денег не дал. Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3480
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11.02.2021 15:28 Відповісти
Він навєрно нідавно у президента в гостях був, там кажуть кокс хороший заборістий шо такє ліпить!!! Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9164
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11.02.2021 15:29 Відповісти
Критиковали другую Украину, а Шмыгаль живет в той Украине которую хвалили и принимают в ЕС.
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11.02.2021 15:32 Відповісти
Точно! Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6357
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11.02.2021 15:52 Відповісти
Мошенники,мздоимцы,казнокрады,шулера,брехуны!!!
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11.02.2021 15:34 Відповісти
Это Шмыгль так сам себя рекламирует, что бы снова выбрали. Примитивно.
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11.02.2021 15:40 Відповісти
Наших очільників потикали носом у лайно.
Сказали, що до ЄС нам двері закриті.
Це не "положительно оценили", а "положили"
на "успіхи нової команди" щось велике .
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11.02.2021 15:51 Відповісти
Во де Шмуля плющит . Тут два варианта . Либо конченый наркоман , либо конченое брехло .
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11.02.2021 16:03 Відповісти
ЄС Шмигалю:
- У вас там насрано!
Шмигаль наріду:
- ЄС каже, що у нас тут фіалки зацвіли.
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11.02.2021 16:05 Відповісти
Тебе клизму поставили , а ты говоришь что по голове погладили ! Вот чмо( оценочное суждение).
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Какие-то две разные резолюции у Шмыгаля и Европейского Совета. Как Вы думаете - кто прав?
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11.02.2021 17:18 Відповісти
Интересно, хватит ли смелости тут опубликовать всю резолюцию?
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11.02.2021 17:22 Відповісти
Чи ідіот, чи тупий лох,чи просто єврей--Україну в пух і прах принизили за відсутність результатів, а цей йолдоп говорить про успіхи.
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11.02.2021 18:21 Відповісти
Европарламент положительно оценил успехи Украины. Широко распространенная коррупция продолжает тормозить реформы, но тормозит надежно и качественно. Так что да, хотя и нет, но однозначно да или нет.
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11.02.2021 18:42 Відповісти
Чим у нас гірше- тим більше нас хвалять, чим більше вимирає і чим більше людей покидає Україну- тим більше нас хвалить європа і сша, чим більше наша економіка знищується і стає залежною від європи, тим більше нас хвалять. Оцінка тобі, шмигалю, рівень життя українців , різниця між народжуваністю і смертністю нації. Тобі, недоумку, того не зрозуміти.
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11.02.2021 22:42 Відповісти
 
 