Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
За словами Шмигаля, в доповіді йдеться про досягнутий Україною прогрес у сфері реформ і виконанні Угоди про асоціацію, а також даються рекомендації щодо наступних кроків.
"Європейський парламент позитивно оцінив успіхи України в імплементації Угоди про асоціацію. Ухвалення доповіді Міхаеля Галера щодо України є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським Союзом. А також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Доповідь Європарламенту демонструє продовження вектору щодо поглибленої співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема щодо оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - повідомив Шмигаль.
Також із посиланням на заяву прем'єра пресслужба уряду зазначає, що в доповіді Європарламенту зазначається, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та може подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, основних свобод, прав людини і меншин, а також забезпечення верховенства права.
"Європарламент визнає статус "асоційованого партнерства" України та закликає до посиленого політичного діалогу з метою подальшої економічної інтеграції та гармонізації законодавства. У доповіді відзначається прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема в галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, цифрової економіки та довкілля", - наголошують у Кабміні.
Крім цього, зазначається, що в доповіді висловлено підтримку щодо всебічного перегляду Угоди про асоціацію з метою повного використання потенціалу для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції, включно з посиленою галузевою інтеграцією України в ЄС.
У межах доповіді відзначено позитивні результати в досягненні двосторонніх торгово-економічних відносинах України-ЄС, а також у продовженні реформ, які призвели до дерегуляції економіки та більшої прозорості державних фінансів. При цьому Європарламент закликає Україну продовжити процес приватизації державних підприємств із метою модернізації та поліпшення функціонування економіки. Окрім цього, йдеться про необхідність України та ЄС активізувати зусилля щодо подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі, включаючи укладення угоди ACAA – "промисловий безвіз", а також співпрацю щодо санітарних та фітосанітарних заходів.
У доповіді Європарламенту також зазначається про успіх щодо реформи децентралізації, яка суттєво розширює можливості органів місцевого самоврядування і є однією з найбільш успішних реформ у країні, додали в Кабміні.
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по факту:
Европарламент ткнул зелену шмарклю носом: "олигархи восстанавливают политическое влияние"
ЕП отмечает что никаких видимых мер не было принято в контексте деолигархизации страны
Дефицит государственного бюджета за 2020 год составил 217,096 млрд. гривен, что в три раза больше дефицита бюджета за 2019 год (78,05 млрд. гривен). При этом доходная часть бюджета на 42,5% состоит из внутренних и внешних заимствований.
Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС из-за высокого уровня коррупции
ЕС не о усилении диалога говорило, а полном провале реформ и демарше алигархата ! Какой нахер ДИАЛОГ с кем !?
О готовности ... врать.
17 декабря 2020 г. министр здравоохранения Степанов заявил "Міністерство охорони здоров'я України розробило Національний план впровадження вакцини проти COVID-19 і проведення масової вакцинації. Затвердити його планується до кінця цього тижня."
https://moz.gov.ua/article/news/maksim-stepanov-moz-rozrobilo-nacionalnij-plan-vprovadzhennja-vakcini-proti-covid-19
18 декабря 2020 г. Премьер - министр Шмыгаль выступая в ВР заявил что "Уряд вже наступного тижня має затвердити Національний план впровадження вакцини проти COVID-19, розроблений Міністерством охорони здоров'я."
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ozvuchiv-detali-nacionalnogo-planu-vakcinuvannya-vid-covid-19
25 января 2021 года
Президент страны который не знал, что обещали его министр и премьер-министр -
"Президент Владимир Зеленский дал задание как можно скорее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине. Об этом Глава государства сказал на традиционном селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции."
https://www.president.gov.ua/ru/news/programa-vakcinaciyi-v-********-maye-mistiti-detalnij-plan-p-66169
После чего Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что на сегодняшний день в Украине 235,7 тыс. активных больных коронавирусом и 18,6 тыс. занятых коек в медучреждениях.
А министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об уменьшении процента положительных результатов тестов на COVID-19 среди всех протестированных людей.
Оба НИ СЛОВА не сказали о том, что программа должна была быть утверждена месяц назад.
Выходит - министр лжет.
Премьер министр лжет.
Президент понятия не имеет что реально творится в стране.
"Официальный Евросоюз не признает перспективу членства Украины в ЕС, не желая будить надежд на скорое вступление в объединение." Источник: https://censor.net/ru/n3247315
Сказали, що до ЄС нам двері закриті.
Це не "положительно оценили", а "положили"
на "успіхи нової команди" щось велике .
- У вас там насрано!
Шмигаль наріду:
- ЄС каже, що у нас тут фіалки зацвіли.