Європарламент позитивно оцінив успіхи України. Доповідь демонструє продовження вектора з поглибленої співпраці з ЄС, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вітає ухвалення Європейським парламентом доповіді щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

За словами Шмигаля, в доповіді йдеться про досягнутий Україною прогрес у сфері реформ і виконанні Угоди про асоціацію, а також даються рекомендації щодо наступних кроків.

"Європейський парламент позитивно оцінив успіхи України в імплементації Угоди про асоціацію. Ухвалення доповіді Міхаеля Галера щодо України є черговим свідченням високого рівня відносин між Україною та Європейським Союзом. А також підтвердженням незмінної політики ЄС щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України. Доповідь Європарламенту демонструє продовження вектору щодо поглибленої співпраці між Україною та Європейським Союзом, зокрема щодо оновлення параметрів Угоди про асоціацію та поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - повідомив Шмигаль.

Також із посиланням на заяву прем'єра пресслужба уряду зазначає, що в доповіді Європарламенту зазначається, що Україна має європейську перспективу відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та може подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання всіх Копенгагенських критеріїв і принципів демократії, основних свобод, прав людини і меншин, а також забезпечення верховенства права.

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"Європарламент визнає статус "асоційованого партнерства" України та закликає до посиленого політичного діалогу з метою подальшої економічної інтеграції та гармонізації законодавства. У доповіді відзначається прогрес, досягнутий Україною у виконанні Угоди про асоціацію, зокрема в галузі сільського господарства, енергетики, банківської справи, цифрової економіки та довкілля", - наголошують у Кабміні.

Крім цього, зазначається, що в доповіді висловлено підтримку щодо всебічного перегляду Угоди про асоціацію з метою повного використання потенціалу для поглиблення політичної асоціації та економічної інтеграції, включно з посиленою галузевою інтеграцією України в ЄС.

У межах доповіді відзначено позитивні результати в досягненні двосторонніх торгово-економічних відносинах України-ЄС, а також у продовженні реформ, які призвели до дерегуляції економіки та більшої прозорості державних фінансів. При цьому Європарламент закликає Україну продовжити процес приватизації державних підприємств із метою модернізації та поліпшення функціонування економіки. Окрім цього, йдеться про необхідність України та ЄС активізувати зусилля щодо подальшої лібералізації двосторонньої торгівлі, включаючи укладення угоди ACAA – "промисловий безвіз", а також співпрацю щодо санітарних та фітосанітарних заходів.

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У доповіді Європарламенту також зазначається про успіх щодо реформи децентралізації, яка суттєво розширює можливості органів місцевого самоврядування і є однією з найбільш успішних реформ у країні, додали в Кабміні.