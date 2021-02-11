Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що політсила планує роботу не на місяці, а на роки.

Про це Кравчук розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Дострокові вибори, може, "Європейській солідарності" чи ОПЗЖ вигідні, але точно не нам. Як то кажуть – треба згуртуватися і лупати сю скалу, бо такі шанси, як у нас, історія дає не часто", - зазначила заступник голови фракції "СН ".

Також Кравчук анонсувала презентацію плану Національних проєктів, які виконують програми президента і партії.

"Частину, звісно, ми вже виконали. Але ще більше залишилось. Коли усі будуть зайняті справою, то і чутки розвіються самі собою", - підкреслила нардепка.

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Крім того, за словами Кравчук, "2021 фактично стане першим роком дійсно партійного будівництва".

І це нарешті буде не зупинка на рівні областей, а завдання на 2021 рік - створити 100 районних офісів.

"Їх можна назвати осередками, офісами – але все одно це будуть відкриті простори, щоб туди приходили члени фракції і влаштовували якісь події. Щоб приходили громадяни і знали: в моєму місті можна прийти сюди. Вони будуть більше як хаби для громадськості. У 2021 році у нас завдання - їх відкрити. І, очевидно, вже наступного року йтиметься про те, що будуть офіси у всіх містах, де є міські громади. Але мінімум це 100 офісів. І логіка така: створюємо офіси - там працюють фракції – і туди ми підтягуємо експертів, які би могли допомагати у формуванні місцевих рішень", - зазначила парламентарій.

"Фактично у нас буде старт перезавантаження партії в кінці лютого - коли відбудеться дводенний з'їзд, де будуть оголошені певні програмні речі про старт цього будівництва", - додала Кравчук.

Повний текст інтерв'ю із заступницею голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук читайте тут.