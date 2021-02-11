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Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що політсила планує роботу не на місяці, а на роки.

Про це Кравчук розповіла в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Дострокові вибори, може, "Європейській солідарності" чи ОПЗЖ вигідні, але точно не нам. Як то кажуть – треба згуртуватися і лупати сю скалу, бо такі шанси, як у нас, історія дає не часто", - зазначила заступник голови фракції "СН ".

Також Кравчук анонсувала презентацію плану Національних проєктів, які виконують програми президента і партії.

"Частину, звісно, ми вже виконали. Але ще більше залишилось. Коли усі будуть зайняті справою, то і чутки розвіються самі собою", - підкреслила нардепка.

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Крім того, за словами Кравчук, "2021 фактично стане першим роком дійсно партійного будівництва".

І це нарешті буде не зупинка на рівні областей, а завдання на 2021 рік - створити 100 районних офісів.

"Їх можна назвати осередками, офісами – але все одно це будуть відкриті простори, щоб туди приходили члени фракції і влаштовували якісь події. Щоб приходили громадяни і знали: в моєму місті можна прийти сюди. Вони будуть більше як хаби для громадськості. У 2021 році у нас завдання - їх відкрити. І, очевидно, вже наступного року йтиметься про те, що будуть офіси у всіх містах, де є міські громади. Але мінімум це 100 офісів. І логіка така: створюємо офіси - там працюють фракції – і туди ми підтягуємо експертів, які би могли допомагати у формуванні місцевих рішень", - зазначила парламентарій.

"Фактично у нас буде старт перезавантаження партії в кінці лютого - коли відбудеться дводенний з'їзд, де будуть оголошені певні програмні речі про старт цього будівництва", - додала Кравчук.

Повний текст інтерв'ю із заступницею голови фракції "Слуга народу" Євгенією Кравчук читайте тут.

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Топ коментарі
+20
кравчучка признается что слуги - обоср*ались и на новых выборах в ВР не пройдут.))
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11.02.2021 14:49
+19
Это да. Не часто подзаборный шлак и корабельных сосен массово загребают в фейковую партию под выборы. Этим подфартило и цепляться за полученные блага они будут зубами и когтями.
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11.02.2021 14:48
+12
получать бабло в конвертах низачто - такое действительно нечасто бывает, жалко бросать
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11.02.2021 14:46
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А шо случилось? Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 6733
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11.02.2021 14:43 Відповісти
кравчучка признается что слуги - обоср*ались и на новых выборах в ВР не пройдут.))
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11.02.2021 14:49 Відповісти
Не ну так это природньо - они одноразовые.
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11.02.2021 14:50 Відповісти
Чекаєте рєйтингу 5 й впєрду через рішення КС на вибори? Ну-ну вже скоро!
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11.02.2021 14:44 Відповісти
А хіба КС таке рішення дає? На скільки знаю максимум, що він може - це підтвердити або скасувати конституційність рішення про розпуск, якщо таке буде. Сам він цього рішення начеб-то не має права прийняти.
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11.02.2021 17:53 Відповісти
Сонечко, ви кого представляєтє в вр? Результати мсц виборів бачили? зє/життя існує лише у вашій хворобливій уяві.
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11.02.2021 14:46 Відповісти
Та да! Раду попереднього скликання розпустили приблизно з таких же мотивів. 😊
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11.02.2021 15:13 Відповісти
получать бабло в конвертах низачто - такое действительно нечасто бывает, жалко бросать
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11.02.2021 14:46 Відповісти
Это да. Не часто подзаборный шлак и корабельных сосен массово загребают в фейковую партию под выборы. Этим подфартило и цепляться за полученные блага они будут зубами и когтями.
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11.02.2021 14:48 Відповісти
Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8901
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11.02.2021 14:48 Відповісти
Досрочные выборы невыгодны для "СН", история не часто дает такие шансы, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8010
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11.02.2021 14:49 Відповісти
як же ж вони приймуть такий закон?
Згідно з ним зажопо-зажидяєвці, замайбахи та половина зеленої сволоти підпадуть під відповідальність..
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11.02.2021 14:52 Відповісти
Не поможет. Дубинский вас и в ОП достанетШансов спрятаться, пусть и исторического масштаба, у вас нет. Ни шагу назад, позади беня.
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11.02.2021 14:49 Відповісти
У США пропонують заборонити визнавати Крим російським.
Чому у нас досі не введена кримінальна відповідальність за виправдання окупації Криму та заперечення агресії РФ на Донбасі?

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13530580.html
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11.02.2021 14:52 Відповісти
патамушо у бубачкі там пентхаус.
І у тупицького теж.
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11.02.2021 14:53 Відповісти
Да, она права, такой шанс выпал раз на всю жизнь , больше СН не будет.
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11.02.2021 14:56 Відповісти
Шапито продолжается!!!!!
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11.02.2021 14:56 Відповісти
Да да на годы в тюрьме на работах

конченные уверенные в своей недоторканости шариковы
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11.02.2021 15:02 Відповісти
***** народным это невыгодно, зато Украине выгодно, надеюсь
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11.02.2021 15:04 Відповісти
Просрать такие шансы...
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11.02.2021 15:06 Відповісти
Да уж! Такого шанса уже больше не будет ни у кого как у Слуги народа! И они показали всем как надо просерать уникальный шанс и уникальную возможность изменить страну.
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11.02.2021 15:11 Відповісти
Але вони змінили свій шанс і просрали країну. Може їм не було кому вчасно підказати, як треба? Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7443
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11.02.2021 15:30 Відповісти
Вони свій шанс не упустили - "тут і внукам вистачить". Такий партійний "лозунг" ще в дії.
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11.02.2021 15:16 Відповісти
"И тут Остапа понесло"
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11.02.2021 15:17 Відповісти
От тут Зєля і затрепихавсь на розтяжці. Зараз прийдуть платіжки, треба звалити весь негатив на Шмигаля і вигнати його, а без дострокових в Раду - ніяк. Весь негатив ляже на Зєлю. Тому вихід єдиний - дострокові президентські Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1538
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11.02.2021 15:26 Відповісти
Дострокові вибори не вигідні для "СН", історія не часто дає такі шанси, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 6553
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Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під російську музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську мову і державу.
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Іншими словами це звучить так:
СН облажалась і програє і ЕС і ОПЗЖ )
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11.02.2021 17:26 Відповісти
Питання не в тому,що вигідно СН,а що вигідно українському народу!
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11.02.2021 17:52 Відповісти
До блювоти вірно, але вьісер з неї відбувся(((
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11.02.2021 18:56 Відповісти
 
 