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Новини Економіка
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аграрії (86) ПДВ (119)

Рішення знизити ПДВ для виробників аграрної сировини є помилковим і пролобійоване окремими холдингами, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Рішення знизити ПДВ для виробників аграрної сировини є помилковим і пролобійоване окремими холдингами, - економіст

Надання податкових пільг аграріям-сировинникам – це помилкове рішення, влада має підтримувати виробників готової продукції.

Про це заявив економічний експерт Андрій Новак, коментуючи ухвалення закону про зниження ПДВ з 20 до 14% для аграріїв сировинних напрямків.

"Надавати пільгові податкові режими для виробників і переробників ресурсів сировини означає, що держава робить ставку і пріоритет своєї економічної політики на користь ресурсників і сировинників. І, таким чином, занижує економічний статус країни і економічний потенціал країни. Підтримувати треба виробників готових споживчих товарів і послуг. А не тих, хто виготовляє сировину, напівфабрикат чи окремі елементи", - пояснив Новак.

На його думку, рішення про зниження ПДВ для сировинних напрямків ухвалено в інтересах великих агрохолдингів.

"Це рішення Кабінету міністрів є помилковим і цілком зрозуміло, що воно є лобістським в інтересах окремих крупних аграрних холдингів, які, очевидно, пролобіювали це рішення, ясна річ, що не без особистого інтересу для тих урядовців, які все це провели на законодавчому рівні", - сказав Новак. Він також спростував аргумент ініціаторів цього рішення, які переконують, що зниження ПДВ на сировину призведе до падіння цін на продукти харчування для населення.

"Ніколи пільга для сировини не перетворюється на здешевлення готового споживчого товару. Тому що шлях від сировини до споживчого товару, який лежить на полиці магазину – це довгий шлях. Через декілька ланцюгів. І якщо ви зробити пільгу для першого ланцюга, то це не означає, що всі наступні ланцюги до цієї пільги якось причетні і будуть нею користуватись. Тому що ця пільга їх не стосується – не переробників, ні торговців, не перевізників, які перевозять товари", - зазначив Новак.

Раніше економіст Борис Кушнірук зазначав, що від закону про зниження ПДВ на окремі види агропродукції виграють лише великі агрохолдинги, а держава втратить мільярди. На його думку, цей закон не повинен вступити в дію. Водночас голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що депутати мають стимулювати не сировинну аграрну галузь, а розвиток промисловості.

Нагадаємо, законопроєкт, який передбачає зниження ставки ПДВ для певних сфер агросектору із 20% до 14% (№3656), Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року, президент його ще не підписав.

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Топ коментарі
+5
Логика идиота. Как льгота сырьевикам мешает сделать льготы переработчикам?
Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
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11.02.2021 14:55
+3
За "убрать НДС, как самый коррумпированый налог" и мысли быть не может?
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11.02.2021 14:51
+2
Достали єти єксперти єкономисти. Пол страни таких, что теперь каждого ноунейма печатать.
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11.02.2021 15:22
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За "убрать НДС, как самый коррумпированый налог" и мысли быть не может?
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11.02.2021 14:51 Відповісти
Знизити податки для аграрних імперій-це завдання "хрещених" українських агросиндикатів. До простих фермерів це відношення ніколи мати не буде, бо в такому разі вони не продадуть свої землі, не відступляться від арендованих паїів, навпаки їх треба довести до краху, а ще навішати на них банківських непосильних боргів, боргів за мінеральні добрива і хімікати, дизельне пальне, а ще вкинути у лізингову боргову яму і т.д.
А коли серйозно, то скажіть, який податок на додану вартість за видання української книги, коли книгу видаєш своїм коштом, або коли споживач купує товар, то яку він продукує додану вартість. Вся філософія цього злодійського податку - у поверненні ПДВ експортерам і т.д. Найбільші спеціалісти з цього питання - брати Медведчуки Сергій (колишній керівник Львівської податкової) і Віктор, які у 2000-ні роки умудрялись отримувати повернення ПДВ з ... повітря, не те, що з виробленої чи поставленої на експорт продукції, коли для отримання мільйонних повернень ПДВ (за квотами) реєстрували в підвалах чи в приміщеннях барів фірми одноденки. За державу сумно, коли правителі негідники ....
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11.02.2021 16:33 Відповісти
А я про шо?
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11.02.2021 16:35 Відповісти
В СРСР не було жодного НДС .Забрати ндс з агрохолдингів - це стати ближче до бананової республіки і експортувати лише сировину.
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11.02.2021 22:48 Відповісти
ОАЭ - 0%. Багамские острова - 0% Острова Джерси - 3%. Сингапур - 7%. Япония - 8%.

И шо?
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11.02.2021 22:53 Відповісти
Логика идиота. Как льгота сырьевикам мешает сделать льготы переработчикам?
Вот если на фоне сложного года и сырьевики загнутся - то эксперту надо будет в Польшу валить. На заработки к тамошним сырьевикам.
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11.02.2021 14:55 Відповісти
Надо більше податків богу податків, а то Стєпанову не хватає на прокладки з вакцинами!
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11.02.2021 15:13 Відповісти
Предоставление налоговых льгот аграриям-сырьевикам - это ошибочное решение, власть должна поддерживать производителей готовой продукции.Источник: https://censor.net/ru/n3247370

Уся європа підтримує сільхозвиробників. Підтримка потрібна або для стримування перевиробництва, або для утримання ключових галузей на своїй території.

А тепер питання - що стоїть за цим рішенням?

А нічого не стоїть, ЗЕшвондери не доросли до прийняття рішень. Просто на карман впало, от і вирішили.
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11.02.2021 15:16 Відповісти
Всё было сделано правильно! В аграрной стране агропродукция должна быть дешёвой. А то на базаре продавцы кивают на цены в супермаркетах, а производители готовых продуктов рассказывают, что они агропродукцию покупают очень дорого.
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11.02.2021 15:20 Відповісти
А що ви там побачили з виробленого в Україні? Кормове зерно чи рапс?
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11.02.2021 15:42 Відповісти
? Що Ви бачили, не вироблене в нас? Я вирощую сою, заводи її переробляють наші. Завдяки відміні експортного ПДВ 3 роки назад.
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11.02.2021 18:14 Відповісти
Достали єти єксперти єкономисти. Пол страни таких, что теперь каждого ноунейма печатать.
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11.02.2021 15:22 Відповісти
Ну, для того партії і йдуть у Раду. Не фермерство ж розвивати чи дрібний бізнес. Грати так вже по-великому, бізнесу.
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11.02.2021 15:40 Відповісти
Ніяк не розумію цих "великих експертів з ПДВ" яка різниця сільгоспвиробникам яка ставка ПДВ на їхню продукцію буде - 14 % чи 20% адже незалежно від розміру все однаково перераховується державі. Чи виграє від такого стану речей перекупник с.г. продукції - безумовно , бо отримає знижку в закупівельній ціні на 6% , а компенсацію з бюджету при експорті ніхто не змінює .То до чого тут пільги сільгоспвиробникам ?
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11.02.2021 16:37 Відповісти
Аграриям всех мастей никаких льгот по оплате НДС!! У них и так этих льгот выше крыши!! А цены на хлеб и хлебобулочные изделия растут каждый квартал!! и на хрена мне такие аграрии!! пусть лучше тогда везут хлеб из Турции или Польши и будет на много дешевле!!
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11.02.2021 20:11 Відповісти
 
 