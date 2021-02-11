"ЄС" вимагає припинити відведення військ на Донбасі і скасувати штрафи для воїнів за вогонь у відповідь, - Забродський

"Європейська Солідарність" вимагає від Зеленського припинити подальше відведення військ і скасувати штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив народний депутат Михайло Забродський.

"Європейська Солідарність" вимагає від влади вжити негайних заходів зі зміцнення обороноздатності: переглянути скандальні розпорядження Міністерства оборони про штрафи в тому числі – за вогонь у відповідь на російські провокації; припинити навіть обговорення подальшого відведення військ у бік, протилежний кордону з Росією", – говорить Забродський.

Нардеп також закликав ухвалити зміни до бюджету, в яких передбачити підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, яке залишається незмінним вже третій рік, і негайно опрацювати державне оборонне замовлення на 2021 рік.

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"2021 рік – перший з чотирнадцятого року, коли витрати на армію не збільшили. Необхідно продовжувати політику поступового зростання оборонного бюджету у прив’язці до його частки у ВВП. Бо міцний мир можливий лише тоді, коли у тебе є потужні і оснащені Збройні Сили", – наголошує Забродський.

Крім того, парламентарій заявив, що потрібно продовжити нейтралізацію впливу п'ятої колони в Україні, тому СБУ має повідомити про підозру і подати в суд клопотання про запобіжний захід щодо нардепа Козака у вигляді утримання під вартою.

"Козак є підставною особою, і санкції мають бути впроваджені не лише проти нього, але й безпосередньо проти його хазяїв. З огляду на те, що епіцентр кремлівської пропаганди перемістився на канал "Наш", слід вжити невідкладних заходів із припинення його мовлення", – говорить Михайло Забродський.

Невідкладним питанням національної безпеки також є створення ТСК із розслідування спецоперації по затриманню російських військових злочинців із банди Вагнера, оскільки суспільство чекає на відповідь: яким чином цей план було видано Росії – говорить бойовий генерал.

Забродський нагадав, що за останній тиждень відбулося різке загострення ситуації в зоні ООС, про що відверто зізнаються і в оточенні Зеленського.

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Минулого тижня в ефірі каналу "1 + 1" міністр внутрішніх справ заявив, що ніякого мирного процесу вже немає. Те ж саме говорить і Кравчук.

"Таким чином, навіть близькі соратники президента не вірять у міфологію про тривале перемир'я", - констатує Забродський.

"Спроба умиротворення агресора, зазирання в очі Путіна в пошуках миру – провалилася. Два роки довели фейковість і аморальність передвиборчих заяв кандидатів-демагогів що війна, мовляв, триває тому, що на ній хтось заробляє. Війна триває тому, що так хоче Путін. Сподіваємось, це вже зрозуміло для всіх", – резюмує нардеп.