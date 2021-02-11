Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив окремих депутатів СН, які ініціюють скасування штрафів за порушення закону про мову.

Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я виступаю категорично проти ініціатив окремих парламентарів, які в будь-який спосіб хочуть зробити зі штрафів якусь таку велику біду, яка насувається на Україну. Більше того, з’являються історії про так званих "мовних інспекторів", яких насправді не існує. Держава, яка відповідно до Конституції гарантує розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, повинна мати дієві інструменти покарання злісних порушників прав громадян", - сказав Кремінь.

У повідомленні пресслужби мовного омбудсмена зазначається, що штраф може бути накладений уповноваженим лише якщо на вимогу усунути порушення отримано відмову і таке порушення фіксується повторно протягом року.

"Станом на сьогодні мною як Уповноваженим не накладено жодного штрафу, як і не зафіксовано жодного злісного порушника, який би вперто та системно порушував права громадян України. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги, в тч за результатами проведених заходів державного контролю, про усунення порушень мовного законодавства, були виконані", - зазначив Кремінь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар та інші зареєстрували законопроєкт, що передбачає скасування штрафів за порушення закону про мову.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (зокрема інтернет-магазини).