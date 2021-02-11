УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1594 59
законопроєкт (977) українська мова (558) штраф (477) Слуга народу (2164) Кремінь Тарас (98)

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив окремих депутатів СН, які ініціюють скасування штрафів за порушення закону про мову.

Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"Я виступаю категорично проти ініціатив окремих парламентарів, які в будь-який спосіб хочуть зробити зі штрафів якусь таку велику біду, яка насувається на Україну. Більше того, з’являються історії про так званих "мовних інспекторів", яких насправді не існує. Держава, яка відповідно до Конституції гарантує розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, повинна мати дієві інструменти покарання злісних порушників прав громадян", - сказав Кремінь.

У повідомленні пресслужби мовного омбудсмена зазначається, що штраф може бути накладений уповноваженим лише якщо на вимогу усунути порушення отримано відмову і таке порушення фіксується повторно протягом року.

"Станом на сьогодні мною як Уповноваженим не накладено жодного штрафу, як і не зафіксовано жодного злісного порушника, який би вперто та системно порушував права громадян України. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги, в тч за результатами проведених заходів державного контролю, про усунення порушень мовного законодавства, були виконані", - зазначив Кремінь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Почалося, б##дь": касирку супермаркету звільнили за відмову обслуговувати покупця українською мовою, - ЗМІ. СКРИНШОТ

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар та інші зареєстрували законопроєкт, що передбачає скасування штрафів за порушення закону про мову.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (зокрема інтернет-магазини).

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
заставишь..
руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
показати весь коментар
11.02.2021 16:04
+7
Volodymyr Viatrovych

5 год ·

Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.

Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.

Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.

Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.

И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".

Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.

Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.

Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.

Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 8512
показати весь коментар
11.02.2021 16:05
+2
Знаєш, коли росіянин, перебуваючи в Узбекистані, вимагає від узбеків "гаварить па-русски" - це взагалі "нонсенс"... А тобі, "лахтинському наймиту", рекомендую вчить українську мову.... Це мова народу, який вас, кацапів, навчив культурі, а ви віддячили йому свинством... Мине час, і "великарусскае наречие", як "рассейский язик" називав Володимир Даль, забудеться... А "мова українська залишиться...Ваш "язик" - лише "піджін-інгліш" для народів, об"єднаних в імперію.... А вона розвалюється...
показати весь коментар
11.02.2021 16:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
коментар відмічено як спам
ШпрехенФюрер против! Ему бы в школу пойти и язык украинский подучить. а не гонять со штрафами. Кучу ошибок на одной странице и стилистических и грамматических. Стыдоба и убожество.
показати весь коментар
11.02.2021 15:52 Відповісти
Жертва аналов Медведчука?
показати весь коментар
11.02.2021 19:26 Відповісти
Вот и выясняется это слуги украинского народа вместе со своим предводителем или кому они служат.
показати весь коментар
11.02.2021 15:52 Відповісти
Штрафами любить не заставишь. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 835
показати весь коментар
11.02.2021 15:59 Відповісти
заставишь..
руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
показати весь коментар
11.02.2021 16:04 Відповісти
Это враньё.
В Украине мы учили и знаем оба языка + иностранный.
С нынешними реформами молодёжь не знает ни одного, ни другого, ни третьего.
показати весь коментар
11.02.2021 16:22 Відповісти
Тобто я з власної волі вчив російську,це до речі моя рідна мова !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:32 Відповісти
Я не знаю.
Может ты вообще ничего учить не хотел.
Мне то не ведомо.
показати весь коментар
11.02.2021 16:35 Відповісти
Від вивчення української я був звільненний ,як прибувший з РРФСР ,з Сибіру ,а от від російської ні ,довелось вивчати !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:37 Відповісти
Тобто ти від однієї був звільнений, а другу тебе вивчати примушували?
Питання по чиєму бажанню, чи на чию вимогу тебе звільнили від навчання української?
показати весь коментар
11.02.2021 16:42 Відповісти
Тоді була така практика ,що діти які прибули на навчання з інших республік чи країн(діти війскових ) на 3 роки звільнялись від вивчення української мови та літ. ,а в русских школах всі предмети викладались російською !!!))
показати весь коментар
11.02.2021 16:49 Відповісти
А інші дітки мову вивчали?
Їм ніхто не забороняв?
Тобто тебе, жителя росії, гнобили?
показати весь коментар
11.02.2021 16:51 Відповісти
Мені не забороняли вивчати українську , а звільняли ,це трохи різні речі!!! А дітей військових звозили з усіх сіл до міста в русские школи!!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:56 Відповісти
Тобто в тебе була привілея - коли інші дітки вчили РІДНУ МОВУ, ти вештався повз школи й смалив "ПРИМУ"?
показати весь коментар
11.02.2021 16:58 Відповісти
Таких як я було десь 25-30 % від учнівького складу,діти військових !!! А вчителя, жінки військових !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 17:04 Відповісти
И это уже не переделаешь.
Была одна страна, сейчас их много.
Но жизнь не перепишешь.
Что было - то было.
показати весь коментар
11.02.2021 17:09 Відповісти
Так заставьте наконец-то Авакова,Геращенко и им подобным выучить украинский,оштрафуйте их...... Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 5127 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 3315 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 3315 Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 5127
показати весь коментар
11.02.2021 17:10 Відповісти
Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 822 Ёши Ёкомуро--------Чому я ,громадянин України , мушу вивчати російську мову ???))))
показати весь коментар
11.02.2021 16:12 Відповісти
Тебя заставляют?
Кого заставляют?
показати весь коментар
11.02.2021 16:18 Відповісти
Мене !!! Ще з часів СРСР , ставили людину в умови, що він змушен був вивчати російську мову і ця практика триває досі !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:21 Відповісти
Не правда.
В школах были равноправные уроки языка и литературы (укр и рус).
Моя мать - учитель украинского языка и литературы с 40-летним стажем (сейчас на заслуженной пенсии).
Никто никогда её не притеснял и не ущемлял.
показати весь коментар
11.02.2021 16:26 Відповісти
Ти колись бачив статут СА узбекською чи українською мовами !!! То отож ,я теж не бачив , бо іх неіснує !!!Це один момент !!! Другий , вмикаю укрТб ,транслюют український серіал ,російським дубляжем !!! Якою мовою розмовляют офіцери ЗСУ ??? Російською !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:31 Відповісти
Мне важно не на каком языке офицеры говорят, а как они обучены, одеты и вооружены.
Где ты видел у нас русские субтитры?
Нет такого.
Наоборот бывает.
показати весь коментар
11.02.2021 16:39 Відповісти
Зараз по укрТб іде україномовний серіал( Черговий лікар, Пошта ) з російським дубляжем !!! )))
показати весь коментар
11.02.2021 16:44 Відповісти
Сейчас посмотрю.
показати весь коментар
11.02.2021 16:45 Відповісти
Не нашёл.
показати весь коментар
11.02.2021 16:49 Відповісти
Це серіали Стар Медіа, україномовні,дубльовані на російську ,ідіотізм !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:53 Відповісти
Тема про мову,коли буде про екіпіровку чи озброєння , то будем говорити по темі !!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:45 Відповісти
Почни з себе, злізь з пляшки. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 814
показати весь коментар
11.02.2021 16:20 Відповісти
Когда в Украину пришла сов.власть и навязывала русский язык,ей было все равно будут его любить или нет.
показати весь коментар
11.02.2021 16:17 Відповісти
Асиміляція українців московитами, триває понад 360 років !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:19 Відповісти
Знаєш, коли росіянин, перебуваючи в Узбекистані, вимагає від узбеків "гаварить па-русски" - це взагалі "нонсенс"... А тобі, "лахтинському наймиту", рекомендую вчить українську мову.... Це мова народу, який вас, кацапів, навчив культурі, а ви віддячили йому свинством... Мине час, і "великарусскае наречие", як "рассейский язик" називав Володимир Даль, забудеться... А "мова українська залишиться...Ваш "язик" - лише "піджін-інгліш" для народів, об"єднаних в імперію.... А вона розвалюється...
показати весь коментар
11.02.2021 16:24 Відповісти
Ніхто ні в кого нічого не вимагає.
Каждый говорит, как ему удобнее.
показати весь коментар
11.02.2021 16:28 Відповісти
Інспектр ДАІ внизу протокола пише-"С составлением протокола на русском язике согласен" !!!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:34 Відповісти
Та ти що? А ти ніколи не цікавився, як чеську мову впроваджували, в 30-ті, в Чехословацькій республіці? В Судетах, наприклад? І до чого це призвело? Проведи "паралель", і тобі стане зрозуміло...
показати весь коментар
11.02.2021 16:47 Відповісти
Мова йде про Україну.
Не треба тут твоїх "параЛЛелей".
показати весь коментар
11.02.2021 16:54 Відповісти
Ти ще мене у "відсутності українства", звинувать... Були вже такі "фраєра"... Спочатку розберись у ситуації, а потім "вчи жить" когось...
показати весь коментар
11.02.2021 17:01 Відповісти
Мені байдуже хто ти.
Від слова - "зовсім".
показати весь коментар
11.02.2021 17:03 Відповісти
Ага... Ти ще побіжи за мною, навздогінці, доводячи, який я тобі "нецікавий"... Таких тут - десятків три налічується... Тільки "мордою в лайно" ткну, так і пишуть про "байдуже"... А потім спробуй від їх "байдужості" відкараскаться!!!
показати весь коментар
11.02.2021 19:39 Відповісти
Конечно, насильно мил не будешь.Демократия- эта диктатура большинства.и 25% приходиться терпеть эту власть и хамство,невежество, безответственного президента.Без знания государственного языка не образуется нация.А мне как русскоязычному гражданину Украины имеющий жизненный опыт и побывавших в разных регионах мира с разным укладом жизни,то убеждён, государственный язык должен быть один - украинский!!! Живу в реальной жизни и нахожусь среди соотечественников и иногда становится страшно видя их реакцию на искусственную проблему,которую за уши притягивают горе политики. Большинство за украинский язык.то кто против, должен согласится если хочет жить в цивилизованном правовом демократическом обществе
показати весь коментар
11.02.2021 21:57 Відповісти
Чому б не знати дві мови і більше?
Невже україномовний вбивця кращий за російськомовного, а російськомовний лікар гірший за україномовного?
Треба не силою привчати до мови, як це робили комуністи (згідно твоєї версії), а лагідно, з повагою на чудових творах, піснях і вчинках.
показати весь коментар
12.02.2021 08:54 Відповісти
То что вы пишете, это характерно появлению при совке,когда появились бульбаши,хохлы,чурки лабусы и пр.,Сравнение по национальности-это злемент фашизма,который активно распростронялся в ссср,особенно по классовому признаку.Ваши заключения навивают на комплекс неполноценности.А вообще *сколько знаешь языков,столько ты и человек*.Нигде в нашем законодательстве не написано.что в быту нельзя общаться на другом языке.А вот государственный один!!!.В сфере обслуживания должны услуги делать на государственном.и если клиенту не удобно и он об этом высказал,то ему такую услугу должны предоставитьВ Украине фашизма не может быть,а вот то ,что почти у каждого россиянина в крови шовинизм,так это не отнять.И язык здесь не причём. и не имеет значение чем занят каждый.Так вот этого элемента даже в микроскопическом виде не должно быть.Со мной на практике уйма случаев из служебных командировок,когда приходилось краснеть за сослуживцев по теме языка.Приведу прииер Возвращаясь с Кубы через Париж без знания языка,в транзитной зоне мой коллега был крайне возмущён,что там до сих пор не научились говорить на русском.И один француз плохо зная русский.но услышал.Его реакция мгновенна,но не агрессивна.Я готов был провалиться сквозь землю от стыда.А то,что вы ссылаетесь на силу,так это не соответствует действительности,а идёт элементарное передёргивание фактов.В Бельгии вопрос языка на практике стоит гораздо острее,чем у нас.Там в основном два языка:фломандский и французский.Где-то 50 на 50.А в Брюссели 80 на 20 французкоговорящих.Но там каждый обязан знать фламандский(он государственный) и если на государственной службе находишься(включая сферу обслуживания),то можешь оказаться без работы.Для того,чтобы Украина была едина,должна сформироваться нация.И здесь не имеет значения кто ты:то-ли армянин,еврей,русский,венгр,немец ит.д.Главное,что каждый должен стать членом гражданского общества,т.е.нации,а этническая принадлежность т.е. национальность дело каждого, и соседа не должно волновать. то ли ты предпочитаешь мацу или ешь помпушки,носишь пейсы или шаровары. Без единого государственного языка этого не может произойти.А в связи с тем,что мы встали на путь построения цивилизованного общества,то на сегодняшний день, такой закон крайне необходим.
показати весь коментар
12.02.2021 10:59 Відповісти
Даже не стал читать ваше словоблудие.
показати весь коментар
12.02.2021 13:57 Відповісти
Всё естественно.Правда всегда глаза колит.И не смотря на Ваше видение и Ваших единомышленников процесс формирования нации, которая началась в 2004г. не остановить.Вас никто не собирался насиловать и Вы за это не переживайте.Ведь жизнь прекрасна и на пустоё, своё здоровье тратить глупо.
показати весь коментар
12.02.2021 14:38 Відповісти
Про правду я согласен.
Но она не требует словоблудия.
Правда всегда немногословна.
показати весь коментар
12.02.2021 15:09 Відповісти
Множество слов, не есть словоблудием.Если человек упрям и не может возразить,то он останется всегда при своих мыслях и никогда не захочет вникать в смысл оппонентов.А жизненный опыт подсказывал,что нарвусь на это.Всё подтверждается.Ну и коротко.Упрямство-вывеска дураков.
показати весь коментар
12.02.2021 15:34 Відповісти
Упрямство и упёртость - разные понятия.
А у тебя ещё и упоротость.
показати весь коментар
12.02.2021 21:33 Відповісти
Поэтому предельно ясно твои взгляды на законы о языке.Ты ещё слабоват в мышлении и тебе всегда эти законы будут не свойственны.Природу не обманешь.Желаю тебе прожить как можно дольше и ждать в страхе,когда же меня изнасилуют.По другому тебе не понять,а лучший судья время.
показати весь коментар
12.02.2021 21:45 Відповісти
Про свои мечты про изнасилование могла бы и не писать. Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 847
показати весь коментар
13.02.2021 09:26 Відповісти
Но ведь ты сам сказал,что силой заставляют.Из песни слов не выбросить.Что написано пером,то не вырубишь топором.
показати весь коментар
13.02.2021 10:01 Відповісти
Volodymyr Viatrovych

5 год ·

Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.

Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.

Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.

Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.

И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".

Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.

Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.

Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.

Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.

Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства - Цензор.НЕТ 8512
показати весь коментар
11.02.2021 16:05 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))))
показати весь коментар
11.02.2021 16:11 Відповісти
УкрТБ транслює українські серіали ,з російським дуляжем !!! Це якісь маразм !!))))
показати весь коментар
11.02.2021 16:13 Відповісти
А якою мовою мають транслюватись серіали які зняти іноземною мовою ? )
показати весь коментар
11.02.2021 16:35 Відповісти
В Україні-українською,в Росіі-російською !!)))
показати весь коментар
11.02.2021 16:40 Відповісти
Ти мабуть не зрозумів,серіал україномовний , але поверх приглушеного українського текста іде більш гучніший російський текст !!!))))
показати весь коментар
11.02.2021 16:42 Відповісти
"Зеленые"! Вы чисто нарываетесь. Хотите чтобы вас как Шуфрича? За этим дело не станет, но потом не говорите о демократии, потому, что вы наступаете на святое для каждого украинца! Я сам русскоязычный, но є речі які не попинні в Україні навідь ставитись під сумнів! Любіть свою Батьківщину! Слава Україні!
показати весь коментар
11.02.2021 16:43 Відповісти
Спочатку хай міністри типу авакова вивчать українську мову, а ви розпочинаєте з продавців.
показати весь коментар
11.02.2021 22:55 Відповісти
 
 