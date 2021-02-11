Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства
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Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив окремих депутатів СН, які ініціюють скасування штрафів за порушення закону про мову.
Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.
"Я виступаю категорично проти ініціатив окремих парламентарів, які в будь-який спосіб хочуть зробити зі штрафів якусь таку велику біду, яка насувається на Україну. Більше того, з’являються історії про так званих "мовних інспекторів", яких насправді не існує. Держава, яка відповідно до Конституції гарантує розвиток і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, повинна мати дієві інструменти покарання злісних порушників прав громадян", - сказав Кремінь.
У повідомленні пресслужби мовного омбудсмена зазначається, що штраф може бути накладений уповноваженим лише якщо на вимогу усунути порушення отримано відмову і таке порушення фіксується повторно протягом року.
"Станом на сьогодні мною як Уповноваженим не накладено жодного штрафу, як і не зафіксовано жодного злісного порушника, який би вперто та системно порушував права громадян України. Всі надіслані нами на адресу фізичних чи юридичних осіб вимоги, в тч за результатами проведених заходів державного контролю, про усунення порушень мовного законодавства, були виконані", - зазначив Кремінь.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, нардепи "Слуги народу" Максим Бужанський, Олександр Дубінський, Євген Шевченко, Євген Брагар та інші зареєстрували законопроєкт, що передбачає скасування штрафів за порушення закону про мову.
Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.
Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів (зокрема інтернет-магазини).
Будь ласка, зачекайте...
руський изык внедряли расстрелами, тюрьмами и голодом - и в конце концов русифицированные хохлы его полюбили..
В Украине мы учили и знаем оба языка + иностранный.
С нынешними реформами молодёжь не знает ни одного, ни другого, ни третьего.
Может ты вообще ничего учить не хотел.
Мне то не ведомо.
Питання по чиєму бажанню, чи на чию вимогу тебе звільнили від навчання української?
Їм ніхто не забороняв?
Тобто тебе, жителя росії, гнобили?
Была одна страна, сейчас их много.
Но жизнь не перепишешь.
Что было - то было.
Кого заставляют?
В школах были равноправные уроки языка и литературы (укр и рус).
Моя мать - учитель украинского языка и литературы с 40-летним стажем (сейчас на заслуженной пенсии).
Никто никогда её не притеснял и не ущемлял.
Где ты видел у нас русские субтитры?
Нет такого.
Наоборот бывает.
Каждый говорит, как ему удобнее.
Не треба тут твоїх "параЛЛелей".
Від слова - "зовсім".
Невже україномовний вбивця кращий за російськомовного, а російськомовний лікар гірший за україномовного?
Треба не силою привчати до мови, як це робили комуністи (згідно твоєї версії), а лагідно, з повагою на чудових творах, піснях і вчинках.
Но она не требует словоблудия.
Правда всегда немногословна.
А у тебя ещё и упоротость.
5 год ·
Режим Зеленского начал нападение на законодательство языка.
Законы 4638 и 4638-2, зарегистрированные разными группами ′′ слуг народа ′′ предусматривают разрушение механизма защиты права каждого человека на получение информации и услуг на украинском языке. Механизм который уже действует! А направления для продвижения этих проектов получают депутаты из высших офисов Банковой.
Если какой-то из этих проектов будет одобрен, нарушение языкового закона будет абсолютно безнаказанным, значит превратится в пустую декларацию.
Казалось бы, власти должны радоваться быстрому распределению украинского языка в сфере услуг после января 16 года и огромному уровню поддержки этих изменений в обществе. По данным КМИС, нормы закона об украинском языке в сфере услуг поддерживают 62 % граждан Украины, а не поддержку - всего 34 %.
И это несмотря на сумасшедшую кампанию лжи и страхов про ′′ языковые патрули ′′ и ′′ распятые русскоязычные бабушки ".
Вместо протестов и раскола, обещанных московской пропагандой, мы видим понимание, поддержку и единство людей, которые наконец-то могут почувствовать себя дома в своей стране. А в случае нарушения их прав защищать эти права законом.
Нападение ′′ слуг народа ′′ на закон языка никому не выгодно, кроме государства-агрессора, чьи руководители прямо утверждают, что этот закон разделяет Украину и Россию.
Это нападение на наши права и нашу независимость, а Зеленский и его партия должны осознать все последствия их провокационных действий.
Украинцы будут отстаивать свои права, свой язык и независимость своего государства.