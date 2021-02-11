Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ
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Другий місяць генпрокурор України Ірина Венедіктова блокує вручення підозр у справі про виведення грошей з Приватбанку його колишніми власниками.
Цього було достатньо, щоб юристи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова перейшли в наступ і почали судитися зі США, звинувативши їх в експропріації інвестицій громадян України в американську комерційну нерухомість. Підстава позову - відсутність будь-яких пред'явлених звинувачень проти Коломойського і Боголюбова в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Майже дослівно: "Підставою всіх без винятку обвинувачень, пред’явлених у США, є можливі правопорушення, що відбулися в Україні, щодо українського банку, за вказівкою двох громадян України. Проте на сьогодні прокуратура України не пред’явила ні Коломойському, ні Боголюбову жодних обвинувачень у злочинах, а в Україні не порушено кримінальних справ проти Коломойського і Боголюбова".
Коломойський з Боголюбовим мають намір у Міжнародному центрі врегулювання спорів (ICSID) довести, що Штати порушили положення Договору між США та Україною про взаємний захист інвестицій. Вони обвинувачують США в порушенні норм міжнародного права та заподіянні шкоди інвесторам.
У документах, переданих юристами Коломойського в міжнародний арбітраж, є важливе посилання: по суті, вони обвинувачують Мін’юст США в тому, що він намагається підмінити собою систему правосуддя в Україні, де поки що "не пред’явлені обвинувачення в злочинах, в яких їх обвинувачують у Сполучених Штатах, і жодний український суд не визначив, що ці злочини взагалі мали місце". І не посперечаєшся. Через чотири роки після націоналізації, попри десятки коробок із матеріалами справи в ГПУ, вона досі не наблизилася до бодай якогось логічного завершення.
Будь ласка, зачекайте...
Хотя, на их месте должны быть наручники !
Как, похоже, и Бенядиктовой.
"Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.
В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылка: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ".
И не поспоришь.
Источник: https://censor.net/ru/n3247386
привітаймо зебілів.
Арахамия,
Бужанский,
Венедиктова,
Герус,
Дубинский,
Ермак...
Зеленский: Коломойский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли! И, кстати, прошу называть его Игорь Валерьевич.
Чтоб смотреть Бене в глаза прямо и не возвращать ему бабло.
https://www.youtube.com/watch?v=sfR_HWMzgyc
Зеленський таки повернув українське громадянство Боголюбову, аби врятувати його від екстрадиції до США.
Текст позову Коломойського та Боголюбова проти США, поданий до Міжнародного центру врегулювання спорів (ICSID) підтверджує раніше опубліковану інформацію ZN.UA про те, що Зеленський усе-таки повернув Геннадію Боголюбову українське громадянство.
Попри те, що і президент, і колишній власник Приватбанку цей факт заперечували, стверджуючи, що йшлося лише про надання посвідки на проживання, текст позову базується саме на тому, що і Коломойський, і Боголюбов - українські громадяни.
Рада після затвердження тарифів
Достало СТЕРВО!