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Новини Політика України
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Боголюбов (57) Коломойський (1135) США (7521) Приватбанк (474) Венедіктова (598) Офіс Генерального прокурора (937)

Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ

Другий місяць генпрокурор України Ірина Венедіктова блокує вручення підозр у справі про виведення грошей з Приватбанку його колишніми власниками.

Цього було достатньо, щоб юристи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова перейшли в наступ і почали судитися зі США, звинувативши їх в експропріації інвестицій громадян України в американську комерційну нерухомість. Підстава позову - відсутність будь-яких пред'явлених звинувачень проти Коломойського і Боголюбова в Україні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

Майже дослівно: "Підставою всіх без винятку обвинувачень, пред’явлених у США, є можливі правопорушення, що відбулися в Україні, щодо українського банку, за вказівкою двох громадян України. Проте на сьогодні прокуратура України не пред’явила ні Коломойському, ні Боголюбову жодних обвинувачень у злочинах, а в Україні не порушено кримінальних справ проти Коломойського і Боголюбова".

Коломойський з Боголюбовим мають намір у Міжнародному центрі врегулювання спорів (ICSID) довести, що Штати порушили положення Договору між США та Україною про взаємний захист інвестицій. Вони обвинувачують США в порушенні норм міжнародного права та заподіянні шкоди інвесторам.

Також читайте: НАБУ втретє просить Венедіктову віддати справу Татарова

У документах, переданих юристами Коломойського в міжнародний арбітраж, є важливе посилання: по суті, вони обвинувачують Мін’юст США в тому, що він намагається підмінити собою систему правосуддя в Україні, де поки що "не пред’явлені обвинувачення в злочинах, в яких їх обвинувачують у Сполучених Штатах, і жодний український суд не визначив, що ці злочини взагалі мали місце". І не посперечаєшся. Через чотири роки після націоналізації, попри десятки коробок із матеріалами справи в ГПУ, вона досі не наблизилася до бодай якогось логічного завершення.

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Топ коментарі
+42
так и эту шалаву под санкции США!
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11.02.2021 15:49
+28
мокшаньська самиця теж хоче під санкції США?
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11.02.2021 15:50
+26
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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11.02.2021 15:55
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так и эту шалаву под санкции США!
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11.02.2021 15:49 Відповісти
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7739
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11.02.2021 15:55 Відповісти
А хто з цих шлюха ?
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11.02.2021 21:56 Відповісти
На верёвку сучку, всей семьёй.
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11.02.2021 16:20 Відповісти
вовка-рєйтінг мовчить, як же проти хазяїна гавкати
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11.02.2021 15:49 Відповісти
мокшаньська самиця теж хоче під санкції США?
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11.02.2021 15:50 Відповісти
Короче, у Венедиктовой незадекларированные часы уже и на ногах.....
Хотя, на их месте должны быть наручники !
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11.02.2021 15:50 Відповісти
Так чия ця ларва 200-сотвідсоткова -Вовчина чи Бєніна? Чи відім Вова патрійопт а читаєм в єво глазах БЕНЯ?
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11.02.2021 15:50 Відповісти
А Шмигаль і ЗЕбанда на цьому фоні несе пергу - ЄС НАШ, ООН НАШ, ВАКЦИНИ НАШІ , МИ З НАТО... дешеві дешеві піарЗЕвиродки!
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11.02.2021 15:52 Відповісти
Не угадали. Однажды темной ночью проклятый Порошенко проскользнул на Банковую и назначил бенедиктову прокурором. А бубочка не знал.
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11.02.2021 15:53 Відповісти
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 5575
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11.02.2021 15:58 Відповісти
Занадто вже хто в ліс а хто по дрова у тій бордельОПі , Вовка занадто тупий щоб розрулити ситуацію, й мабуть добряче на гачках Бєніних , уХйлівських - пашло фсьо на АВОСЬ ВРЯТУЄМО РЕЙТИНГ!
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11.02.2021 16:00 Відповісти
Шокин, ярема, луценко, матиас не лучше.
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11.02.2021 18:12 Відповісти
Ничего-ничего, для этого дела есть Делавэр. И есть Байден. Венедиктова здесь не нужна. Но "бум" будет сильным, аж искры из клоуна посыпются.
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11.02.2021 15:50 Відповісти
Своим юристам каломойша деньги платит не просто так.
Как, похоже, и Бенядиктовой.

"Коломойский с Боголюбовым намерены в Международном центре урегулирования споров (ICSID) доказать, что Штаты нарушили положения Договора между США и Украиной о взаимной защите инвестиций. Они обвиняют США в нарушении норм международного права и причинении вреда инвесторам.


В документах, переданных юристами Коломойского в международный арбитраж, есть важная ссылка: по сути, они обвиняют Минюст США в том, что он пытается подменить собой систему правосудия в Украине, где пока "не предъявлены обвинения в преступлениях, в которых их обвиняют в Соединенных Штатах, и ни один украинский суд не определил, что эти преступления вообще имели место ".
И не поспоришь.

Источник: https://censor.net/ru/n3247386
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11.02.2021 16:09 Відповісти
нет таких задач, которые не были бы под силу США(при желании). Байден резво взял. и думаю, что резвость сбавлена не будет. Клоуну не отвертеться от этого катка.
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11.02.2021 16:18 Відповісти
Дуже на це сподіваюсь. Але крові каломойшині потвори це поп'ють з України.
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11.02.2021 16:21 Відповісти
Тримайтесь. Все буде добре, тобто - Україна
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11.02.2021 16:35 Відповісти
Так кровь пьют не коломойши с ахметовыми, кровь пьют избиратели кучмы, януковича, порошенко, зеленского, - как правило, это одни и те же люди, ваши соседи...
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11.02.2021 18:16 Відповісти
робили разом і зробили.

привітаймо зебілів.
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 9873
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11.02.2021 15:51 Відповісти
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 4708
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11.02.2021 15:54 Відповісти
Все до одного - ЩЫРІ "українці" - вот почему Украина самая бедная страна Европы.
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11.02.2021 16:24 Відповісти
Бєнядіктова.
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11.02.2021 15:51 Відповісти
Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 1436
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11.02.2021 15:52 Відповісти
СУПЕР!!!
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11.02.2021 16:02 Відповісти
Спасение рядового Бенито.
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11.02.2021 15:55 Відповісти
Карлик хриплый давай видосик, кто ее лично назначал с 100% твоим парламентом?,не только масло рошен как ты любиш под@бывать,
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11.02.2021 15:56 Відповісти
Джо надо по алфавиту:
Арахамия,

Бужанский,
Венедиктова,
Герус,
Дубинский,
Ермак...
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11.02.2021 15:57 Відповісти
Если не поймут, - следующие пять=) С ними только так, Джо!
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11.02.2021 15:57 Відповісти
Дубинський самий останній у списку на санкції і перший хто на своїй шкурі відчув дію санкцій. А далі вгору по списку. На жаль список не оприлюднений, але без сумніву, що у списку під № 1 стоїть Зеленський, санкції проти нього застосують в останню чергу. Цікаво під якими номерами стоять Венедиктова і Єрмак? Дізнаємось по ходу розширення санкцій.
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11.02.2021 16:19 Відповісти
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ПриватБанк реформаторы отжали в 2016 году. Было больше, чем достаточно времени, чтобы патриоту Югику собрать доказательную базу, вручить пидозры и даже посадить на цепь Беню. Или опять ждали, что придет Клован и все будет за ними доделывать?
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11.02.2021 15:59 Відповісти
Ищо один зебильчик нарисовался. Скока баушка Беня платит за комент?
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11.02.2021 16:01 Відповісти
Та оно ,припадочное,поносит из за того,что ЕС зерыг обогнали)
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11.02.2021 16:06 Відповісти
Беня в 17 году здрыснул в Израиль,чтоб пидозру не отримати
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11.02.2021 16:12 Відповісти
Удивительная способность Бубочки- собрать под свое крыло самых тупых человеков в Украине. Венедиктова, Дубинский и т.д. Хотя на первом месте все-таки ОПОЗЖопа.
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11.02.2021 15:59 Відповісти
побольше зверья разного и разорвется ЗЕжопа сидеть на стульях разных разнообразных... Вони ж представляють УВЕСЬ СПЕКТР ПОЛІТИКУМУ! НУ-НУ ВПЕРДУ !
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11.02.2021 16:02 Відповісти
Венедіктова заслуговує на електричний стілець разом з Коломойським. Сподіваюся вона буде покарана в США, бо в Україні годі сподіватися на справедливий суд...
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11.02.2021 16:00 Відповісти
Ой, да Байден мнє нє атвєчает патамуша зайнятой!Беня тут нєпрічом !
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11.02.2021 16:04 Відповісти
Бо в США є компанія "Тесла", яка утилізує лайно екологічно.
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11.02.2021 16:18 Відповісти
На улице ливень. На земле сразу корка льда. Порохоботы, берегите себя,вам ещё Зевласть судить и Украину восстановить
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11.02.2021 16:02 Відповісти
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Повезло зевласти сегодня. Не будут ее ришуче сносить. Погода не та, скользко
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11.02.2021 16:06 Відповісти
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1567
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11.02.2021 16:12 Відповісти
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Та то не клован обіцяв, а хтось сивочолий друзям свинарчукам ратиці відрубати
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11.02.2021 16:35 Відповісти
Сдрысни, козломордый.
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11.02.2021 16:23 Відповісти
А хто ще сумнівається в тому шо у неї ХВамілія Бєнядіктова? Венедиктова второй месяц блокирует вручение подозрений по делу Приватбанка, пытаясь спасти Коломойского от американского правосудия, - СМИ - Цензор.НЕТ 7325
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11.02.2021 16:03 Відповісти
Венедиктова: Зеленский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли!
Зеленский: Коломойский дает мне распоряжения? Да вы с ума сошли! И, кстати, прошу называть его Игорь Валерьевич.
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11.02.2021 16:05 Відповісти
какое там американское правосудие. У Коломойского дел в Украине государственных не в проворот. Посадить Порошенко. Узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильские руки . Добить оборонку к бениной маме: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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11.02.2021 16:05 Відповісти
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5793
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11.02.2021 16:08 Відповісти
Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7042
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11.02.2021 16:09 Відповісти
Этническая ши ддайка. Небось родня Венедиктова из Эхамацы.
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11.02.2021 16:11 Відповісти
А мудрий український нарід інших не обирає,навіть місцевим старостою 😁
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12.02.2021 05:04 Відповісти
Вендиктовва может разве что выпромить санкции и себе любимой.
Чтоб смотреть Бене в глаза прямо и не возвращать ему бабло.
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11.02.2021 16:10 Відповісти
Вот в эту точку нужно давить! И рухнет вся Зелёная власть! Это игла Кащея Бессмертного!!! Думай-те!!!!
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11.02.2021 16:10 Відповісти
Прямо таки - железная большевичка.
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11.02.2021 16:11 Відповісти
Хорошо что у нас не внешнее управление, а то пришлось бы Коломойского выдавать
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11.02.2021 16:18 Відповісти
Очікування зєлєбобов та реальність…Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6197Венедіктова другий місяць блокує вручення підозр у справі Приватбанку, намагаючись врятувати Коломойського від американського правосуддя, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3850
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11.02.2021 16:19 Відповісти
А хтось очікував, що ті, кого олігархи з копурціонерами та кацапами привели у владу, будуть боротися зі своїми хазяями?
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Санкции против курицы, ей понравится))))
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11.02.2021 16:38 Відповісти
Повернення Порошенко буде під музику. Хочу подивитись на обличчя тих, хто говорив що він не президент більше.
https://www.youtube.com/watch?v=sfR_HWMzgyc
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11.02.2021 16:40 Відповісти
Траурный марш Шопена, тоже, музыка...
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11.02.2021 18:16 Відповісти
Эта клизма решила не только внуков, но и правнуков обеспечить на всю жизнь. За каждый день отсрочки беня немалые миллионы отстегивает.
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Зеленський бреше і ОСОБИСТО рятує подільника мафіозі Бєні Боголюбова від феміди США.

Зеленський таки повернув українське громадянство Боголюбову, аби врятувати його від екстрадиції до США.



Текст позову Коломойського та Боголюбова проти США, поданий до Міжнародного центру врегулювання спорів (ICSID) підтверджує раніше опубліковану інформацію ZN.UA про те, що Зеленський усе-таки повернув Геннадію Боголюбову українське громадянство.
Попри те, що і президент, і колишній власник Приватбанку цей факт заперечували, стверджуючи, що йшлося лише про надання посвідки на проживання, текст позову базується саме на тому, що і Коломойський, і Боголюбов - українські громадяни.
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11.02.2021 17:04 Відповісти
https://www.facebook.com/100004637323620/videos/786175834880320
Рада після затвердження тарифів
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Когда американцы посадили Лазаренка, их, почему-то, не остановило то, что в Украине против него не было ни единого дела... Кроме того, шо там Венедиктова может "блокировать", если она генпрокурор "без году неделя", а "Приват" у Коломойского отжали, ещё, в 17-ом годе? За 4 года, два из которых Украиной управлял, ни разу, не "марионетка Бени", как утверждается про Зелю, против Бени нет ни одного судебного иска по поводу кражи им (из собственного банка) 4,5 ярдов американских денег, которые, уже, выросли до 5,5 ярдов... Ни единого. Одни слова. Судебное разбирательство в Лондонах на 10 миллионов... Суд в Дэлавере... Обвинения в махинациях при покупке недвижИмости в штатах, общей суммой на 200 лямов... Где миллиарды, что спионерил Беня? А, вот 155 ярдов гривен из госбюджета Юкрейн, вбуханных в Приват, после его "национализации" -это реальность. Где они?
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Даже, если поверить, что Венедиктова что-то там "блокирует", что мешало Юрию Луценко (если кто не помнит, - это генпрокурор в Украине, до прихода "зелёных", а, по совместительству, - кум "сивочолого"), за два года, возбудить всё мыслимое и немыслимое против Коломойского? Швейцария, где тогда пребывал Беня, его бы не выдала? Не отмазка. Возбудить шо мешало? Думаю, что, как говорят юристы, - "отсутствие состава преступления"... Было бы в Украине "дело" на Беню на хищение 4,5 ярдов, - хрен бы он вернулся, бо инерция наших судов нарушает все законы физики и не зависит от фамилии президента.
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11.02.2021 19:03 Відповісти
В общем, это моя личная точка зрения, но основанна она на общедоступной информации (скажем, я имею информацию, из косвенных источников, шо Беня, таки, предложил купить у него "Приват", в виду того, шо ентот банк, давно, перерос частный бизнес и трудноуправляем... Его, таки, купили. Об этом мало говорят, но "Приват", таки, куплен. За 1 грн. Беня просил 2 ярда. На эти 2 ярда он и подал в суд, но - это косвенные источники и, в основном, мои умозаключения...), - банк, тупо, отжали. Рэйдерство, слышали такое? Это, именно, оно. К вам пришли, отобрали дом/квартиру, по обвинению, шо вы не оплатили коммуналку в 2005-ом... Ваши действия?
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11.02.2021 19:33 Відповісти
Доколя мы будем терпеть эту прислужницу олигархов и коррупционеров!?????

Достало СТЕРВО!
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12.02.2021 00:51 Відповісти
 
 