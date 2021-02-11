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Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу

Прогрес у переговорному процесі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) йде дуже повільними темпами, але поки не зайшов у глухий кут.

Таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Рухаємося дуже повільно, але рухаємося", - розповів Арестович напередодні шостої річниці підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод ("Мінська-2").

Серед причин, що гальмують процес, співрозмовник назвав небажання Російської Федерації визнавати себе стороною конфлікту та саботаж українських ініціатив.

"Російська Федерація, як і раніше, не хоче визнавати себе стороною конфлікту, заявляючи, що є лише посередником. Другий момент - відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду між Україною і тимчасово непідконтрольними територіями. З вересня вони не пускають наших громадян з окупованої території. Україна щомісяця має виплачувати близько 650 тисяч пенсій людям, але вони не можуть виїхати з вересня", - пояснив Арестович.

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За його словами, якби "окупанти відкрили КПВВ і випустили людей, то люди б отримали комплекс адміністративних послуг, свої пенсії, але окупанти цього не роблять".

Речник української делегації додав, що на останньому засіданні ТКГ 3 лютого поточного року Україна ще раз підтвердила готовність відкрити зі свого боку нові КПВВ біля населених пунктів Щастя та Золоте, забезпечивши водночас матеріально-технічну роботу пунктів і ресурси - автобуси. При цьому, за його словами, "відповіді від російської сторони поки що немає".

Водночас, як сказав Арестович, "він не використовував би слово "безвихідь" щодо поточного стану переговорів ТКГ.

"Не знаю, чи можна використовувати слово "безвихідь", але я можу погодитися зі словами Зеленського. Тут питання в тому, що переговори щодо Донбасу треба розширювати або шукати нові формати переговорів, які допоможуть посилити і прискорити їхній прогрес.

Арестович зазначив, що "залучення США допомогло б, і нині тривають переговори про призначення спеціального представника США щодо Донбасу".

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Топ коментарі
+25
тупик - это арестович
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11.02.2021 16:01
+16
Щоб справді рухатись , треба обговорювати ситуацію із західними партнерами, а не шушукатись з кацапами.
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11.02.2021 16:03
+13
Украина ничего не должна предателям из Лугандонии. У нас солидарная пенсионная система. То есть дети очисляют налоги, и за счет них получают пенсии родители.Сколько налогов перечислили в бюджет Украины ДНР И ЛНР за 7 лет? А девочка - припевочка Аристович добросовестно вешает лапшу зебилам.
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11.02.2021 16:08
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тупик - это арестович
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11.02.2021 16:01 Відповісти
Так загляните пуйлу в глаза, и сразу увидите бездну а не тупик.
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11.02.2021 16:02 Відповісти
На сколько лет движемся, уточни?
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11.02.2021 16:03 Відповісти
Ми відступаємо. От як ми рухаємось.
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11.02.2021 16:04 Відповісти
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А шо надо для наступления?
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11.02.2021 16:08 Відповісти
Щоб справді рухатись , треба обговорювати ситуацію із західними партнерами, а не шушукатись з кацапами.
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11.02.2021 16:03 Відповісти
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Стилькы рокив обговорюваты?
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11.02.2021 16:10 Відповісти
Это опять в роли попрошайки?Обговорили , т.н. партнёры выразили самую глубокую озабоченность и что дальше ?
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11.02.2021 19:16 Відповісти
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу

Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 3728 Правильно. Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем.
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11.02.2021 16:04 Відповісти
Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем дно пробиваем.

Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу - Цензор.НЕТ 302
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11.02.2021 16:27 Відповісти
ДолбоЛюся! Абасралась!
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11.02.2021 16:05 Відповісти
развєдічк - мислітель- хфілосаф- псіхолух- актер- слугаЕрмака йптйого Люсю!
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11.02.2021 16:06 Відповісти
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 2435
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11.02.2021 16:07 Відповісти
Люся не хоче себе відчувати непотрібною..
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11.02.2021 16:08 Відповісти
ипанашка-ускоритель, искатель-расширитель)))
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11.02.2021 16:08 Відповісти
Украина ничего не должна предателям из Лугандонии. У нас солидарная пенсионная система. То есть дети очисляют налоги, и за счет них получают пенсии родители.Сколько налогов перечислили в бюджет Украины ДНР И ЛНР за 7 лет? А девочка - припевочка Аристович добросовестно вешает лапшу зебилам.
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11.02.2021 16:08 Відповісти
Тем более что территории объявлены оккупированными, а значит за социально-экономическое положение дел на оккупированных территориях ответственность согласно международному законодательству несет оккупант, а не жертва агрессии.
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11.02.2021 19:02 Відповісти
Это мы объявили , что РФ является оккупантом. И кричим об этом постоянно. На западе почему то другое мнение
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11.02.2021 19:23 Відповісти
Во-первых для того чтобы официально считать эти территории оккупированными нам не нужно чье-либо одобрение, это суверенное право каждого государства. А во-вторых поведение еврошлюх вполне типичное для них, они и с гитлером и со сталиным так же заигрывали и нападения орды на Грузию в 2008-м в упор не заметили. Шлюхи на то и шлюхи, чтобы продаваться тем кто больше платит.
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11.02.2021 19:54 Відповісти
Нет нужно. Это международная Конвенция, соответственно , и есть четко определенные принципы. Мы кричим и признаем на каждом углу, что на территории Востока Украины находятся ВС РФ, при этом РФ это отрицает. На каждом углу мы покажем пальцем на т.н.Минские соглашения. Но под ними нет ни подписи РФ , ни слова в тексте. А исходя из текста мы имеем конфликт с элементами вмешательства со стороны РФ, но это не означает оккупацию.
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11.02.2021 20:04 Відповісти
Четких принципов нет, есть только констатация фактического захвата территории одного государства другим.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Кроме того, как я и писал факт оккупации не требует международного признания. Вот цитата из интервью эксперта по международному праву профессора Лондонской школы экономики Стивена Хэмфриса -

"Поскольку оккупация - это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта армия не контролирует ситуацию.
Любое такое объявление оккупации будет бессмысленным с точки зрения международного права. С другой стороны, оккупация может иметь место, даже если никто ее не признает."
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140320_occupation_crimea_expert
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11.02.2021 21:56 Відповісти
Правду??? Это ты о кацапских сказках про бурятоубийственную войну и танки выкопанные в шахтах в которые якобы "верят" еврошлюхи?
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12.02.2021 14:15 Відповісти
гидотна продажна потвора цей арестович-0
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11.02.2021 16:09 Відповісти
Не тупик. Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6029
Движемся очень медленно, но о тупике речи не идет, - Арестович о переговорах по Донбассу - Цензор.НЕТ 6715
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11.02.2021 16:15 Відповісти
Движемся очень медленно.-и низко.Как летающие крокодилы.Но всё равно нас с довольствия не снимать-требует Арестович.
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11.02.2021 16:21 Відповісти
Суто політична заява, що не маю під собою реального підгрунтя. Обговорювати більше нема ого.
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11.02.2021 16:27 Відповісти
"Рухаємося в ж... повільно, але ... впевнено!" (Арестович)
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11.02.2021 16:31 Відповісти
люся, сьогодні загинув ще один захисник України.
Це що, показник успішності перемовин, чи ознака фахової нікчемності вашої шобли-*****?

P.S. з агресором не домовляються, його знищують.
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11.02.2021 16:35 Відповісти
Никакого перемирия больше нет, обо этом не сказал только ленивый, но Арестович всё ещё куда-то медленно, но движется. Пока есть посада, бабки в его карман движутся.
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11.02.2021 16:37 Відповісти
Движемся очень медленно..

В сторону Киева?
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11.02.2021 16:50 Відповісти
Кто сказал, что бесполезно
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.

Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.

Наутилус помпилиус
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11.02.2021 16:54 Відповісти
А ще крокодили літають але дуже, дуже низько. арестович ти му..к.
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11.02.2021 17:05 Відповісти
Был Арестович никем, а стал целым "спикером ТКГ". И там ему там было тепло и денежно, что не хотел он чтобы эта лафа закончилась. И переговоров уже давно никаких нет, и смыслов никаких, и перспектив, но у Арестовича "процесс идет и тупиков нет".
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11.02.2021 17:05 Відповісти
перекройте финансирование этого ....... и он сразу прозреет
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11.02.2021 17:41 Відповісти
Сунемося, як гівно по трісці.
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11.02.2021 18:03 Відповісти
"Украина ежемесячно должна выплачивать порядка 650 тысяч пенсий людям, но они не могут выехать с сентября", - объяснил Арестович" - раньше хотя бы притворялись, что пенсионеры это типа переселенцы, а сейчас в открытую платят контрибуцию, потому что ничем иным это не является. При этом сумма выплачиваемая Украиной в виде пенсий на оккупированных территориях в год больше суммы направленной на ремонт, модернизацию и закупку новых вооружений для армии во время войны. Вот такая гибридная капитуляция и контрибуция.
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11.02.2021 18:28 Відповісти
Каждый день кацапы убивают и калечат наших воинов, а эта говорящая жопа об этом вообще ни слова, хотя даже кравчук типа "прозрел".
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11.02.2021 18:30 Відповісти
Арестович трепаться не любит !
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11.02.2021 19:15 Відповісти
Когда пишут о т.н. Минских соглашениях, я вижу два простых вопроса. Кто то может себе представить , чтобы например ФРГ , в лице канцлера или президента , встретились , например в Варшаве и заключили какие то устные соглашения . А потом шесть лет рассказывали своим гражданам и всему миру так как они их видят. Я думаю, и канцлер и президент давно были бы в отставке и в тюрьме. И второе. 28 лет Азербайджан и Армения вели в том же Минске с теми же ФРГ , Францией ,РФ и даже США и чем это закончилось все знают. Результат 0. Почему он у нас должен быть другим ?
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11.02.2021 19:21 Відповісти
Какое жалкое ничтожество. Долго же он рядился под патриота. Но двадцать долларов, это всегда двадцать долларов.
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11.02.2021 20:57 Відповісти
шоб тебя арестовали и расстреляли с твоим дамбасом, гад!
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12.02.2021 06:14 Відповісти
Про який тупік він говорить,Ви давно у глибокій жопі.
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12.02.2021 08:41 Відповісти
ЦЕНЗОР!
Рассмотрите техническую возможность принимать сообщения на сайт только УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Уверен, моментально станет видно всех кремлеботов гадящих по любому поводу! Это просто тихий ужас сколько их тут с патриотическими никами, флагами и лозунгами. Да, немного останется тех кремлеботов, которые умеют писать на украинском языке, но их станет в десятки раз меньше.
Поясню позицию: это невозможно читать, гадят по любому поводу, по любому, кто бы не пришел в ТКГ, сразу враг, тупой, дурак, продажная тварь и так далее. Что бы не написал ответственный человек, сразу запада, халэпа и так далее.
Уверяю вас, Кремль не дремлет, засилье кремлеботов просто гигантское.
И ещё.
Если официальные сообщения ответственных лиц и организаций несут в себе информативную функцию вине предлагаются к всенародному обсуждению, сразу в них отключаете комментарии. Проинформировали и на этом точка. Никакого наступления на свободу слова. Хотят боты кидаться друг в друга дерьмом - будьте любезны идите на Русскую весну и там делайте что хотите.
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12.02.2021 09:25 Відповісти
 
 