Рухаємося дуже повільно, але про безвихідь не йдеться, - Арестович про переговори щодо Донбасу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прогрес у переговорному процесі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) йде дуже повільними темпами, але поки не зайшов у глухий кут.
Таку думку висловив спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Рухаємося дуже повільно, але рухаємося", - розповів Арестович напередодні шостої річниці підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод ("Мінська-2").
Серед причин, що гальмують процес, співрозмовник назвав небажання Російської Федерації визнавати себе стороною конфлікту та саботаж українських ініціатив.
"Російська Федерація, як і раніше, не хоче визнавати себе стороною конфлікту, заявляючи, що є лише посередником. Другий момент - відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду між Україною і тимчасово непідконтрольними територіями. З вересня вони не пускають наших громадян з окупованої території. Україна щомісяця має виплачувати близько 650 тисяч пенсій людям, але вони не можуть виїхати з вересня", - пояснив Арестович.
За його словами, якби "окупанти відкрили КПВВ і випустили людей, то люди б отримали комплекс адміністративних послуг, свої пенсії, але окупанти цього не роблять".
Речник української делегації додав, що на останньому засіданні ТКГ 3 лютого поточного року Україна ще раз підтвердила готовність відкрити зі свого боку нові КПВВ біля населених пунктів Щастя та Золоте, забезпечивши водночас матеріально-технічну роботу пунктів і ресурси - автобуси. При цьому, за його словами, "відповіді від російської сторони поки що немає".
Водночас, як сказав Арестович, "він не використовував би слово "безвихідь" щодо поточного стану переговорів ТКГ.
"Не знаю, чи можна використовувати слово "безвихідь", але я можу погодитися зі словами Зеленського. Тут питання в тому, що переговори щодо Донбасу треба розширювати або шукати нові формати переговорів, які допоможуть посилити і прискорити їхній прогрес.
Арестович зазначив, що "залучення США допомогло б, і нині тривають переговори про призначення спеціального представника США щодо Донбасу".
Будь ласка, зачекайте...
Правильно. Какой ещё тупик? Мы ж на месте маршируем.
на месте маршируемдно пробиваем.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
Кроме того, как я и писал факт оккупации не требует международного признания. Вот цитата из интервью эксперта по международному праву профессора Лондонской школы экономики Стивена Хэмфриса -
"Поскольку оккупация - это случившийся факт, а не норма закона, международное право не требует, чтобы она была признана каким-либо официальным органом. Так что ООН или парламент страны не может объявить территорию оккупированной, если на этой территории не находится враждебная армия или если эта армия не контролирует ситуацию.
Любое такое объявление оккупации будет бессмысленным с точки зрения международного права. С другой стороны, оккупация может иметь место, даже если никто ее не признает."
https://www.bbc.com/russian/international/2014/03/140320_occupation_crimea_expert
Це що, показник успішності перемовин, чи ознака фахової нікчемності вашої шобли-*****?
P.S. з агресором не домовляються, його знищують.
В сторону Киева?
Биться головой об стену?
Хлоп - на лоб глаза полезли,
Лоб становится кременным.
Таким ударным инструментом
Мы пробьем все стены в мире.
Наутилус помпилиус
Рассмотрите техническую возможность принимать сообщения на сайт только УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ!
Уверен, моментально станет видно всех кремлеботов гадящих по любому поводу! Это просто тихий ужас сколько их тут с патриотическими никами, флагами и лозунгами. Да, немного останется тех кремлеботов, которые умеют писать на украинском языке, но их станет в десятки раз меньше.
Поясню позицию: это невозможно читать, гадят по любому поводу, по любому, кто бы не пришел в ТКГ, сразу враг, тупой, дурак, продажная тварь и так далее. Что бы не написал ответственный человек, сразу запада, халэпа и так далее.
Уверяю вас, Кремль не дремлет, засилье кремлеботов просто гигантское.
И ещё.
Если официальные сообщения ответственных лиц и организаций несут в себе информативную функцию вине предлагаются к всенародному обсуждению, сразу в них отключаете комментарии. Проинформировали и на этом точка. Никакого наступления на свободу слова. Хотят боты кидаться друг в друга дерьмом - будьте любезны идите на Русскую весну и там делайте что хотите.