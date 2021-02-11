В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський

Масового забору ДНК не буде: в базу вноситимуть дані тільки осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, засуджених, які відбувають покарання, а так само тих, хто має непогашену судимість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуга народу", в Україні хочуть ввести державну реєстрацію геномної інформації людини. Однак в таку базу ДНК не вноситимуть дані всіх українців підряд.

"Ми зареєстрували законопроєкт №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, як і не буде масового забору ДНК, як про це пишуть деякі ЗМІ", - сказав парламентарій.

За його словами, ДНК братимть лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності. Будуть його брати і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

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"Ще - непізнані трупи, особи, зниклі безвісти; близькі родичі осіб, зниклих безвісти", - зазначив нардеп.

Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, пояснив Монастирський, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.

"І зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо знайти злочинця, якщо він вже не вперше скоює злочини, і є в цій базі даних", - пояснив голова правоохоронного комітету ВР.

Відповідний закон пропонує також встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призвані на військову службу, і військовослужбовців.

При цьому їхня інформація буде не в базі МВС, а в особистій картці кожного. Це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.

"Коли відкривається відповідне кримінальне провадження, ДНК беруть в роботу, щоб знайти цю людину. Ідентифікувати військових, на жаль, не завжди вдається. Скільки наших людей було знайдено закатованими на окупованих територіях - і впізнати їх можна було тільки за аналізом ДНК", - підсумував нардеп .