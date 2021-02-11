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Новини Політика України
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Монастирський (250) Слуга народу (2164)

В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський

Масового забору ДНК не буде: в базу вноситимуть дані тільки осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності, засуджених, які відбувають покарання, а так само тих, хто має непогашену судимість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Слуга народу", в Україні хочуть ввести державну реєстрацію геномної інформації людини. Однак в таку базу ДНК не вноситимуть дані всіх українців підряд.

"Ми зареєстрували законопроєкт №4265 про державну реєстрацію геномної інформації людини. Це стосуватиметься не всіх українців, як і не буде масового забору ДНК, як про це пишуть деякі ЗМІ", - сказав парламентарій.

За його словами, ДНК братимть лише в осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров'я, статевої свободи, статевої недоторканності. Будуть його брати і в осіб, які засуджені і відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту або непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів.

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"Ще - непізнані трупи, особи, зниклі безвісти; близькі родичі осіб, зниклих безвісти", - зазначив нардеп.

Якщо в розслідуванні фігурує чиєсь ДНК, пояснив Монастирський, це дозволить швидко знайти його по базі і вирахувати злочинця за короткий термін.

"І зараз є така процедура відбору ДНК на причетність до злочину. Але тепер, маючи базу ДНК, ми точно зможемо знайти злочинця, якщо він вже не вперше скоює злочини, і є в цій базі даних", - пояснив голова правоохоронного комітету ВР.

Відповідний закон пропонує також встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призвані на військову службу, і військовослужбовців.

При цьому їхня інформація буде не в базі МВС, а в особистій картці кожного. Це допоможе ідентифікації загиблих або зниклих безвісти.

"Коли відкривається відповідне кримінальне провадження, ДНК беруть в роботу, щоб знайти цю людину. Ідентифікувати військових, на жаль, не завжди вдається. Скільки наших людей було знайдено закатованими на окупованих територіях - і впізнати їх можна було тільки за аналізом ДНК", - підсумував нардеп .

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Топ коментарі
+6
В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
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11.02.2021 16:23
+1
Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
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11.02.2021 16:19
+1
У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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11.02.2021 17:23
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пол-Зрады в базе считай!)))
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11.02.2021 16:11 Відповісти
"Еще - неопознанные трупы, лица, пропавшие без вести; близкие родственники лиц, пропавших без вести", - отметил нардеп. (c)

А потом все данные будут передавать в козломордию для создания более действенных вирусов В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 5985
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11.02.2021 16:16 Відповісти
У моих знакомых вблизи фронта безвести пропал муж родственницы. Уже несколько раз ездили на опознание, плюс показывали останки по которым даже пол не определить. Говорят была бы ДНК, не было бы проблем. А так ни живой ни мёртвый. Нет человека и могилы нет. Родных у парня давно нет. Я за базу ДНК или хотябы отпечатков сетчатки или пальцев.
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11.02.2021 17:23 Відповісти
Совсем попутались? Вас любой юрист за такое повесит.
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11.02.2021 16:19 Відповісти
я только за.
если с сотни раз больше лохов допускаю шп их садили на бутылку - так як бы м не то:?
сам не сду, а сделвю ...... более лцдуше тварям то
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11.02.2021 16:21 Відповісти
В Украине создадут базу ДНК для лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности, - Монастырский - Цензор.НЕТ 3070
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11.02.2021 16:23 Відповісти
И кто туда попадет: президенты, топменеджеры, депутаты, судьи, ми(по)лиция, прокуроры и прочие бандиты?!
Эх молодежь, молодежь...
Тупая при том!!! В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський - Цензор.НЕТ 2214
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11.02.2021 16:43 Відповісти
я бы у каждого гражданина с рождения брал днк, отпечатки пальцев. Огромное количество преступлений бы удалось раскрыть.
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11.02.2021 17:25 Відповісти
Так это процентов 40 нынешней Рады
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11.02.2021 18:06 Відповісти
Им всем вшивают цак пониже пояса. И только они зайдут за черту оседлости-- цак как зазвенит! И через 48 секунд-- пожизненный эцих с гвоздями!
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11.02.2021 20:22 Відповісти
я просто в шоке, они ведь сами преступники, примут закон, через пару лет будут все в базе поголовно. страна от коронавируса загибается уже 24000 человек умерло, в Израиле уже больше половины населения вакцинировано, у нас врут только, что в 2023 году начнётся. и вот, очередной зеленый гений (е лишняя) придумал как распилить бюджет. вы б ребята успокоились штоле.
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11.02.2021 22:04 Відповісти
т.е детям ранее судимымых и племянникам прийдется купитьт справку...я правильно понял???
Это как в советской анкете "привлекались ли ваши роддственники по суду???"
В Україні створять базу ДНК для осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності, - Монастирський - Цензор.НЕТ 577
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11.02.2021 22:17 Відповісти
А БАЗА ДНК ЭТО ФАКТЫ - ЗНАЧИТ БУДУТ С ПОЛиИЧНЫМИ !)
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12.02.2021 01:10 Відповісти
А КОРРУПЦИОНЕРОВ ВСЕХ ВНЕСУТ В БАЗУ ИЛИ ПРИЙДЕТСЯ ПРОСТО РАССТРЕЛИВАТЬ ИХ !?)
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12.02.2021 01:11 Відповісти
 
 