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Перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї на 2 місяці раніше, ніж вважалося, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї на 2 місяці раніше, ніж вважалося, - ВООЗ

Ще в жовтні 2019 року, за 2 місяці до офіційного повідомлення про новий коронавірус, в Китаї близько 90 осіб госпіталізували з симптомами, схожими на COVID-19.

Такі дані отримали експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які зараз у Китаю з'ясовують причину виникнення нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Експерти ВООЗ наполягають, що китайські вчені повинні продовжити робити для цих людей тести на антитіла, щоб визначити, поширювався новий вірус ще до грудня 2019 року.

ВООЗ говорить, що в останні місяці китайські вчені провели тести на антитіла приблизно двом третинам цих пацієнтів. Поки слідів вірусу не знайшли. Однак експерти вважають, що за такий час рівень антитіл міг зменшитися, але дослідження необхідно продовжувати.

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Члени команди ВООЗ, яка приїхала в Ухань вивчати походження вірусу, закликають проводити різноманітні тести, зокрема, на зразках крові з банків крові, зібраних восени 2019 року в провінції Хубей. Ймовірно, це допоможе встановити, чи існувала інфекція вже тоді.

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Реально ковид начался раньше. Я хорошо помню ребят, приехавших из отдыха в Италии в конце 2019 года и очень тяжело переболевших один за одним фигней с такими-же симптомами.
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11.02.2021 16:20 Відповісти
В феврале 2020 заболела соседка по работе , женщина 60 лет , кашляла сухим кашлем . Потом не работала 3 недели , а когда вышла на работу , сказала что лежала две недели с воспалением лёгких в больнице . Я в это время тоже перекашлял , но работал , - температуры высокой не было . Заболел непонятно чем уже в середине сентября , - но об этом я уже говорил раньше . Так что всё может быть . Когда будет доступен тест на антитела , - обязательно его пройду .
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11.02.2021 16:51 Відповісти
в мене знайома (до 40) ще восени 2019 перехворіла. каже десь місяць кашляла. до лікарів не зверталась, а потім на флюрографії її повідомили, що вона нещодавно перенесла пневмонію.
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11.02.2021 17:01 Відповісти
В нашому містечку на сході України ще зо два-три тижні тому хворим на підозру грві , - всім писали пнєвмонію . Шо там наразі відбувається , - ще не цікавився .
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11.02.2021 17:10 Відповісти
Конечно раньше:

В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв

16 сентября 2019
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11.02.2021 16:21 Відповісти
Не так лякає ковід як московський актор, який вдає із себе президента. Насправді є невдалим другом коломойши
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11.02.2021 16:29 Відповісти
ВОЗ говорит, что в последние месяцы китайские ученые провели тесты на антитела примерно двум третям этих пациентов. Пока следов вируса не нашли. Однако эксперты считают, что за такое время уровень антител мог уменьшиться, но исследования необходимо продолжать. Источник: https://censor.net/ru/n3247398\\\\\\\\\\\\\\\


Тов Сралин высрал шо"голоданет"
кто не верит = слуга Муссолинт, ой, теперь иы друзья, ну вот - слуга Англии ...... вот таквот. и детей не кушают, а просто замещают сигареты, и вообще, дайте картошку бо у нас склады ломятся от бананов, вот.....
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11.02.2021 16:29 Відповісти
Пожурят теперь китайцев , повздыхают - типа ну штож , так получилось ... . И продолжат гонку вакцин за призовые места . ((
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11.02.2021 16:39 Відповісти
Как бы там ни было, врут китайцы или не врут, а китайская экономика - единственная в мире, шо в прибылях... Думаю, что Трамп не зря кидал Китаю "предъяву" на 9 триллионов... Только официально (сами так сказали) госбюджет Поднебесной, за прошлый год, увеличился на 80 ярдов американских денег... За такой профит ВОЗу можно было и 10 ярдов отвалить, а не те жалкие 2, что Китай перечислил Гебройейсусу (или как его там...).
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11.02.2021 16:48 Відповісти
Пекин тестирует на COVID-19 с помощью мазков из ануса, где вирус может выжить дольше: эксперты

Ли Тунцзэн, заместитель директора по инфекционным заболеваниям Пекинской больницы Юань, сказал, что исследования показали, что коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе или экскрементах, чем те, которые взяты из верхних отделов тела, и для некоторых скрытых носителей вирус может быть присутствуют в их горле от 3 до 5 дней, что позволяет некоторым тестам давать ложноотрицательные результаты.

Взятие анального мазка может повысить точность в ключевых группах, отметил Ли во время интервью Центральному телевидению Китая. Однако, учитывая, что метод не так удобен, как мазки из зева, он будет применяться только к ключевым группам в карантинных центрах.

В пятницу правительство Пекина заявило, что Пекин также проведет тесты на сывороточные антитела для всех прибывающих из-за границы путешественников , которые въехали в китайскую столицу с 10 декабря, чтобы найти цепь передачи в последних кластерных инфекциях в районе Дасин.
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11.02.2021 17:13 Відповісти
 
 