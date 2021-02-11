Перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї на 2 місяці раніше, ніж вважалося, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Ще в жовтні 2019 року, за 2 місяці до офіційного повідомлення про новий коронавірус, в Китаї близько 90 осіб госпіталізували з симптомами, схожими на COVID-19.
Такі дані отримали експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які зараз у Китаю з'ясовують причину виникнення нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.
Експерти ВООЗ наполягають, що китайські вчені повинні продовжити робити для цих людей тести на антитіла, щоб визначити, поширювався новий вірус ще до грудня 2019 року.
ВООЗ говорить, що в останні місяці китайські вчені провели тести на антитіла приблизно двом третинам цих пацієнтів. Поки слідів вірусу не знайшли. Однак експерти вважають, що за такий час рівень антитіл міг зменшитися, але дослідження необхідно продовжувати.
Члени команди ВООЗ, яка приїхала в Ухань вивчати походження вірусу, закликають проводити різноманітні тести, зокрема, на зразках крові з банків крові, зібраних восени 2019 року в провінції Хубей. Ймовірно, це допоможе встановити, чи існувала інфекція вже тоді.
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В новосибирском центре вирусологии "Вектор" произошёл взрыв
16 сентября 2019
Тов Сралин высрал шо"голоданет"
кто не верит = слуга Муссолинт, ой, теперь иы друзья, ну вот - слуга Англии ...... вот таквот. и детей не кушают, а просто замещают сигареты, и вообще, дайте картошку бо у нас склады ломятся от бананов, вот.....
Ли Тунцзэн, заместитель директора по инфекционным заболеваниям Пекинской больницы Юань, сказал, что исследования показали, что коронавирус дольше сохраняется в заднем проходе или экскрементах, чем те, которые взяты из верхних отделов тела, и для некоторых скрытых носителей вирус может быть присутствуют в их горле от 3 до 5 дней, что позволяет некоторым тестам давать ложноотрицательные результаты.
Взятие анального мазка может повысить точность в ключевых группах, отметил Ли во время интервью Центральному телевидению Китая. Однако, учитывая, что метод не так удобен, как мазки из зева, он будет применяться только к ключевым группам в карантинных центрах.
В пятницу правительство Пекина заявило, что Пекин также проведет тесты на сывороточные антитела для всех прибывающих из-за границы путешественников , которые въехали в китайскую столицу с 10 декабря, чтобы найти цепь передачи в последних кластерных инфекциях в районе Дасин.