Перші випадки COVID-19 могли бути в Китаї на 2 місяці раніше, ніж вважалося, - ВООЗ

Ще в жовтні 2019 року, за 2 місяці до офіційного повідомлення про новий коронавірус, в Китаї близько 90 осіб госпіталізували з симптомами, схожими на COVID-19.

Такі дані отримали експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я, які зараз у Китаю з'ясовують причину виникнення нового вірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Експерти ВООЗ наполягають, що китайські вчені повинні продовжити робити для цих людей тести на антитіла, щоб визначити, поширювався новий вірус ще до грудня 2019 року.

ВООЗ говорить, що в останні місяці китайські вчені провели тести на антитіла приблизно двом третинам цих пацієнтів. Поки слідів вірусу не знайшли. Однак експерти вважають, що за такий час рівень антитіл міг зменшитися, але дослідження необхідно продовжувати.

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Члени команди ВООЗ, яка приїхала в Ухань вивчати походження вірусу, закликають проводити різноманітні тести, зокрема, на зразках крові з банків крові, зібраних восени 2019 року в провінції Хубей. Ймовірно, це допоможе встановити, чи існувала інфекція вже тоді.