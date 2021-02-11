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Білорусь (3872) Росія (28488) Електрика (525) Вітренко Юрій (308)

Не підтримую імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, але він є вимушеним, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не підтримую імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, але він є вимушеним, - Вітренко

Імпорт електроенергії з Білорусі та Росії є вимушеним з метою стабілізації роботи енергосистеми України, але наша країна зможе повністю від нього відмовитися після інтеграції в енергосистему Європейського Союзу з 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Я стратегічно не підтримую імпорт з Росії та Білорусі. Питання в тому, що для того, щоб реалізовувати такі стратегічні важливі ініціативи, то потрібно до цього готуватися. Коли, наприклад, влітку нормально не проводяться ремонти, коли немає нормальної системи гарантування гідної кількості вугілля на складах, то ми входимо взимку в ситуацію, коли нам потрібна аварійна допомога з Білорусі, інакше буде дефіцит в енергосистемі", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що Україна зможе повністю відмовитися від імпорту з Росії та Білорусі після інтеграції в енергосистему ЄС, яка має відбутися не пізніше 2023 року.

Також читайте: Обсяг імпорту російської електроенергії перевищив 300 млн кВт годин з початку року, - нардеп

"Реальне вирішення проблеми-від'єднання від Росії та Білорусі та приєднання до Європи. Тоді ту ж аварійну допомогу, перетоки, імпорт і експорт ми зможемо здійснювати з європейським ринком", - сказав глава Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Україна починає імпорт електроенергії з Росії.

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Топ коментарі
+30
При Порошенко: Україна продає надлишкову електроенергію.
При Зеленському: Україна має дефіцит енергії і закуповує її у країни-агресора
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11.02.2021 16:27
+18
Готовимся отключать энергосистему от России путём наращивания импорта электроэнергии из России. Брависсимо и даже конгениально. Только на кого это рассчитано?
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11.02.2021 16:29
+16
Ублюдки , торговля на крови ? Коллаборанты и предатели в кабмине !При Порошенко , во время войны ,такой нужды не было !! Прибалтийские страны отказываются , а вы подонки, каждый день финансируете убийства украинских солдат!
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11.02.2021 16:41
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При Порошенко: Україна продає надлишкову електроенергію.
При Зеленському: Україна має дефіцит енергії і закуповує її у країни-агресора
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11.02.2021 16:27 Відповісти
Причина

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко - Цензор.НЕТ 6266
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11.02.2021 16:43 Відповісти
И еще одна

Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но он является вынужденным, - Витренко - Цензор.НЕТ 1594
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11.02.2021 16:44 Відповісти
Эта патаму чта ваш барига так быстро крал, что от шелеста купюр образовывалось электричество!
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11.02.2021 16:52 Відповісти
Готовимся отключать энергосистему от России путём наращивания импорта электроэнергии из России. Брависсимо и даже конгениально. Только на кого это рассчитано?
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11.02.2021 16:29 Відповісти
Фамилии тех кто вынудил, пожалуйста!
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11.02.2021 16:31 Відповісти
Зіц-прєдсєдатєль Гєрус (від Коломойського)
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11.02.2021 16:45 Відповісти
Чотири ! роки БЕЗ кацапської енергії. З чого б це з'явилась така необхідність?
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11.02.2021 16:36 Відповісти
Зеленський може красти мільйони на відкатах
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11.02.2021 16:39 Відповісти
З 2015 року по 2019.
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11.02.2021 16:42 Відповісти
чтобы да так нет. Привычная отмазка воров кодлана Коломойского. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн. -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020
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11.02.2021 16:37 Відповісти
Ублюдки , торговля на крови ? Коллаборанты и предатели в кабмине !При Порошенко , во время войны ,такой нужды не было !! Прибалтийские страны отказываются , а вы подонки, каждый день финансируете убийства украинских солдат!
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Так Порошенко вже 2 роки як не президент, а тарифи на електроенергію ростуть. Це хначить що зелена пліснява наживається на лошарах, що за нього голосували?
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11.02.2021 19:04 Відповісти
я не підтримую Вітренка на посаді міністра енергетики і першого зама прим'єра. Піздлюй у бізнес
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11.02.2021 16:48 Відповісти
сначала убить свою атомку и развести руки - а что мы можем сделать? "**** - мы слушаем радио маяк. Бабченко"
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11.02.2021 17:01 Відповісти
Не поддерживаю импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, но нам надо финансировать убийство украинцев, это вынужденная мера, мы стараемся с этим справиться своими силами - Витренко
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11.02.2021 17:03 Відповісти
Цензурних слів немає. Як кажуть, я буєю, дорога редакція...
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11.02.2021 17:15 Відповісти
Nicego v 2023 godu neizmenitisia budet polnoje zavisimost ot raski i Belorus,ugrobia svojio.
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11.02.2021 17:18 Відповісти
А почему ЕС потакает Лукашенко, если полякам и прибалтам так не нравится Белорусская АЭС.
На Белорусской АЭС сегодня завершили работу эксперты Европейской комиссии и группы регулирующих органов в области ядерной безопасности. Они находились на станции в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов. Беларусь добровольно проводила их в течение двух лет, начиная с 2016-го. Это была проверка надежности станции на случай стихийных бедствий, различных техногенных аварий и действий человека.
В результате дефицита систем безопасности на АЭС не выявлено
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11.02.2021 17:33 Відповісти
Mi xotim svojo zelionyje projekti prodvegat,jesli zakupat desiovku svojio **********.Eto sinxronizacija s ES stranami do 2025 goda i svoji projekti vetruvki solnecnyje stob do 2030 goda byla ne mense cem 50%.Sto tut neponiatno,a s raski i Belorus mi mozem sovsem nicego nepokuat poskolku te strani nevxodit Noord pool birzu s kotoroj mi zakupajem elektru.9 stran vxodit no raski i Belorus tam net
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11.02.2021 18:02 Відповісти
По большому счету всем в Европе плевать на Беларусь и даже на рашку, кроме прибалтов и поляков, у которых как будто шило в заднице.
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11.02.2021 18:31 Відповісти
u vas pro stresovyje testi AES informacija nadioznaja,a to ja smotriu u nas piset sto iz 29 az 21 oni nedalali.Tak nam na granice AES postavili 50 kilometrov ot granici.Tak konecno protiv nenadioznoj AES.Neznaju sto tam ES jesli mi glavnyje pokupateli energiji s raski i Belorus,kak resim tak i budet.
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11.02.2021 18:43 Відповісти
Vetruvki u nas sami vyderzyvajet im dotaciji s gosudarstva nennuzni,prodajut kak i vse drugyje.Tut xorosyje uslovija im
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11.02.2021 18:04 Відповісти
Es kak raz segodnia skazali stob zakryli AES poka nebudet zdelani testi kak polozeno
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11.02.2021 18:06 Відповісти
Що за маячню несуть "слуги"? причому так дружно, як ніби вони "думали" над цим питанням. Відключатися від Московії і Білорусі треба зараз і негайно.
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Треба, только довели запасы энергоносителей до ручки. Дефицит мощности в час пик - до 1,5 ГВт. Если не покрывать импортом, придется днем и вечером отключать по две-три области от системы. таковы итоги царювання зеленого правительства.
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11.02.2021 19:39 Відповісти
элекру надо делать эбонитовыми палками со слуг зеленых
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11.02.2021 18:34 Відповісти
.. не поддерживать.. многотысячно и не надо, отстегнут столько, хватит и маме..
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11.02.2021 18:41 Відповісти
Чудова новина для виродків, що сходили на вибори по-приколу: з 1 квітня вартість електроенергії зросте на 30%.
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11.02.2021 19:02 Відповісти
а де ,блін,сємєнченко з "торговля на крові"?
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11.02.2021 19:34 Відповісти
 
 