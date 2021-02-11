Не підтримую імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, але він є вимушеним, - Вітренко

Імпорт електроенергії з Білорусі та Росії є вимушеним з метою стабілізації роботи енергосистеми України, але наша країна зможе повністю від нього відмовитися після інтеграції в енергосистему Європейського Союзу з 2023 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко на зустрічі з Європейською Бізнес Асоціацією.

"Я стратегічно не підтримую імпорт з Росії та Білорусі. Питання в тому, що для того, щоб реалізовувати такі стратегічні важливі ініціативи, то потрібно до цього готуватися. Коли, наприклад, влітку нормально не проводяться ремонти, коли немає нормальної системи гарантування гідної кількості вугілля на складах, то ми входимо взимку в ситуацію, коли нам потрібна аварійна допомога з Білорусі, інакше буде дефіцит в енергосистемі", - сказав Вітренко.

Він зазначив, що Україна зможе повністю відмовитися від імпорту з Росії та Білорусі після інтеграції в енергосистему ЄС, яка має відбутися не пізніше 2023 року.

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"Реальне вирішення проблеми-від'єднання від Росії та Білорусі та приєднання до Європи. Тоді ту ж аварійну допомогу, перетоки, імпорт і експорт ми зможемо здійснювати з європейським ринком", - сказав глава Міненерго.

Раніше повідомлялося, що Україна починає імпорт електроенергії з Росії.