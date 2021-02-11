Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення військових літаків РФ над Чорним морем

Вчора, 10 лютого, винищувачі НАТО піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків над Чорним морем.

Про це повідомляє Об'єднане командування повітряних сил НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для перехоплення російських літаків, які пролітали поблизу території НАТО над Чорним морем, підіймали винищувачі Румунії, Болгарії та Туреччини. Винищувачі повернулися на базу тільки після того, як російські літаки залишили район.

"Російські літаки не передавали код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, а також вони не подавали план польоту і не зв'язувалися з авіадиспетчерами. Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху", - розповіли в НАТО.

Ще один подібний інцидент стався 9 лютого біля берегів Норвегії. Норвезькі винищувачі були підняті в небо для перехоплення російських дальніх бомбардувальників Ту-160.

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