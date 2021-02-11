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Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення військових літаків РФ над Чорним морем

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення військових літаків РФ над Чорним морем

Вчора, 10 лютого, винищувачі НАТО піднімалися в повітря для перехоплення російських військових літаків над Чорним морем.

Про це повідомляє Об'єднане командування повітряних сил НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Для перехоплення російських літаків, які пролітали поблизу території НАТО над Чорним морем, підіймали винищувачі Румунії, Болгарії та Туреччини. Винищувачі повернулися на базу тільки після того, як російські літаки залишили район.

"Російські літаки не передавали код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, а також вони не подавали план польоту і не зв'язувалися з авіадиспетчерами. Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху", - розповіли в НАТО.

Ще один подібний інцидент стався 9 лютого біля берегів Норвегії. Норвезькі винищувачі були підняті в небо для перехоплення російських дальніх бомбардувальників Ту-160.

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Топ коментарі
+24
Влупить одного, потом остальные будут за неделю предупреждать и светиться как новогодняя ёлка во время полёта.
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11.02.2021 16:37
+17
Када уже будет "как в Турции"?
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11.02.2021 16:34
+16
Надо было сбить расийскую падаль и сказать= а настамнет и этонемы .
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11.02.2021 16:41
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Када уже будет "как в Турции"?
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11.02.2021 16:34 Відповісти
Увага!!!Пентагон, после ознакомления с авиакатастрофами в российской военной авиации снизил затраты на содержание своих ПВО в два раза.
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11.02.2021 20:23 Відповісти
Не стоит недооценивать суицидальные стремления кацапских беспилотов.
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11.02.2021 20:28 Відповісти
поднимали истребители Румынии, Болгарии и Турции

крепнет боевое НАТОвство Винищувачі НАТО піднімалися для перехоплення військових літаків РФ над Чорним морем - Цензор.НЕТ 8131
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11.02.2021 23:57 Відповісти
просто ********* хотели имигрировать в тёплые страны ... их там держат в изоляторе с блинами на лопате ... а жизнь то одна...(
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11.02.2021 16:37 Відповісти
Влупить одного, потом остальные будут за неделю предупреждать и светиться как новогодняя ёлка во время полёта.
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11.02.2021 16:37 Відповісти
опять засрали ваньки материалом якутского скульпора море.
НАТО, может хорош гонять это говняное .. "самолеты"? это дерьмо уже если взлетело и не упало, то супер высер Писелева = наши самолеты передохватили и потом даже вернулись с извинениями
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11.02.2021 16:38 Відповісти
Если бы не перехватили, были бы, су...... ки во Франции.
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11.02.2021 16:39 Відповісти
Или воронеже, да косой?
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Если бы не перехватили, в эти консервы мог врезаться пассажирский борт.
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Надо было сбить расийскую падаль и сказать= а настамнет и этонемы .
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11.02.2021 16:41 Відповісти
Эта ж падаль не летает сейчас над материковой зоной стран НАТО (наверное ) . Иначе могли бы получить ответку .
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11.02.2021 17:37 Відповісти
И че не перехватили. Эрдоган не засцал....
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11.02.2021 16:49 Відповісти
так перехватили. К Эрдогану в страну залетели и он не перехватил, а сбил)
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11.02.2021 18:53 Відповісти
Турецкого Эрика Хартмана видно в заперти держат.
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11.02.2021 17:44 Відповісти
Сколько пенсий холопов стоит один полет этих кракозябр?
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11.02.2021 18:08 Відповісти
Сбивать сразу-чтоб два раза не летать...
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11.02.2021 18:14 Відповісти
одна ракета наверное как пять этих консерв летающих стоит)
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11.02.2021 18:51 Відповісти
ДА УБЕЙТЕ ПУТИНА И ВСЁ !!! ОН ВСЁ ГОВНОМУТИТ !!!
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12.02.2021 01:07 Відповісти
Нет!!! Ни за что!
Пусть сам с разбега головой апстену!
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12.02.2021 15:41 Відповісти
 
 