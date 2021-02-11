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Новини Політика України
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Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, і ми мусимо її провести, - політолог

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, і ми мусимо її провести, - політолог

Реформуючи "Укрзалізницю", ми наближаємося до стандартів ЄС у сфері інфраструктури, що взяли на себе зобов'язання зробити в рамках Угоди про асоціацію.

Про це заявив політолог Петро Олещук у своєму блозі, повідомляє Finance.ua.

"Підписавши "Асоціацію", ми вибрали для себе шлях наближення до європейських принципів організації всього: від сільського господарства і енергетики і до залізниці. Ці зміни - незворотні. Як і поділ монополістів і впровадження ринкових принципів в тарифоутворенні", - написав Олещук.

Політолог нагадав, що Угодою про асоціацію і зокрема Директивою Ради ЄС від 21 листопада 2012 про єдиний залізничний простір ЄС (2012/34 / ЄС) передбачено формування в структурі "Укрзалізниці" корпоративного центру і чотирьох функціональних вертикалей: інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення і виробництво. І, за його словами, в цьому напрямі реформування УЗ вже відбуваються помітні зміни.

Так, він зазначив, що в кінці 2020 року були створені філія "УЗ КАРГО", до складу которго увійдуть вантажний рухомий склад і необхідні активи і ресурси для його обслуговування, в т. ч. вагонні та локомотивні депо. На практиці все це означає відділення вантажного перевізника "УЗ КАРГО" від оператора інфраструктури "УЗ ІНФРА", до складу якого увійдуть колії, станції, пристрої сигналізації та зв’язку, інші активи і ресурси для забезпечення експлуатації інфраструктури та управління рухом поїздів..

"Створення вантажної філії з наділенням її необхідними активами та ресурсами відповідає принципам, які передбачені відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Власне, саме угода це і передбачає", — написав Олещук.

Він також підкреслив, що для реалізації повномасштабної реформи УЗ необхідно прийняти новий закон "Про залізничний транспорт", який зараз на розгляді у Верховній Раді.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Також УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу та залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" повинна отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.

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это когда билет с киева в одессу 500 долларов в общем вагоне?
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11.02.2021 16:57 Відповісти
Ну в нас тенденції кругом однакові, ціні як в ЄС, а сервіс як в Зімбабве! Реформа УЗ - это приближение к нормативам ЕС, и мы должны ее провести, - политолог - Цензор.НЕТ 8231
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11.02.2021 17:01 Відповісти
Згаем мы все ваши т.н. "реформы" :
"приватизация прибыли и национализация убытков".
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11.02.2021 16:58 Відповісти
*знаем*
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11.02.2021 16:59 Відповісти
Хотя бы не называли это реформами, а то уже тошнит.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
шо скажет саакашвили про реформы? Он домик себе уже достроил?
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11.02.2021 17:12 Відповісти
Напевно ні бо чогось знову гавкати почав, прибавки вимагає.
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11.02.2021 17:49 Відповісти
Сначала нормальные вагоны , а потом деньги от пассажиров )
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11.02.2021 17:20 Відповісти
Реформа в "Укрзализнице" должна начаться с посадок ворюг которые при должностях сейчас там, и цены на билеты упадут автоматически, ну и самый наболевший вопрос - туалеты в поездах.. Реформа УЗ - це наближення до нормативів ЄС, і ми мусимо її провести, - політолог - Цензор.НЕТ 3953
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11.02.2021 17:20 Відповісти
Шо, все уже забыли, шо первый уряд Зеленского из всех утюгов верещал, шо подписали "стратегический договор с Дойче Баном"? И где тот Дойче Бан? Там где и 4000 евро украинским вчителям? И это бумажное разделение из той же оперы. Так крали централизовано, а теперь разделят на 4 центра по откатам, общая сумма наверное возрастет.
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11.02.2021 17:38 Відповісти
 
 