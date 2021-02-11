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Новини Політика України
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Крим (7777) Міністерство культури (302) чорний список (62) артисти (126)

Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Учасників "Хору Турецького" та акторів з пропагандистського фільму "Крим" внесено до переліку осіб, які являють загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Міністерство культури таінформаційної політики України 9 і 11 лютого вніс до переліку осіб, які загрожують національній безпеці, сім російських акторів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МКІП.

Це п'ять учасників групи "Хор Турецького" - Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов і Михайло Кузнецов. А також актори Роман Курцин і Євгенія Лапова, які знімалися у фільмі "Крим".

Зазначені артисти також входять до списку центру "Миротворець", оскільки свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, взяли участь в пропагандистських заходах в окупованому Криму.

Також читайте: Російських артисток Апіну і Глібову внесено до переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України, - МКІП

Нагадуємо, МКІП публікує і оновлює "чорний список" на підставі звернень РНБО, СБУ та Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Зараз в ньому 171 особа.

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Объединить с хором александрова и кабздона им солистом.
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11.02.2021 16:52 Відповісти
+ киву онанистом.
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11.02.2021 17:27 Відповісти
Там длинный список, и этот там далеко не первым будет...
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Ну и правильно! А что в список лиц "угрожающих национальной безопасности" прикажете Медведчуков и Рабиновичей вносить? Лучше беспринципных лицедеев. От них хоть ответочка не прилетит.
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11.02.2021 16:54 Відповісти
Странно, что Зеленский разрешил козломордую вражескую гниль трогать - в страну не пускать....Такого ещё не было....
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11.02.2021 16:59 Відповісти
Мдя... Артисты "представляют угрозу" национальной безопасности у них... Костя Григоришин есть в ваших списках? Если не в курсе, - это один собственников наших Облэнерго. В разных долях, но, практически, во всех. Причём, больше всего, в Винницком, - 70%... "Сивочолий" и пан Гройсман, - из Винницы... Совпадение? Российский алигарх, между прочим... Кум президента "страны-агрессора" есть в списках миротворца? Товарищи, шо летали в Москву на поклон Медведеву, за газ переговоры вели (Медведчук, Бойко, Шуфрич и иже с ними) - в базе "миротворца"? В моём городе, между магазином "Рошен" и отделением "Сбербанк Россия", 100 метров... Какую страну Алексеич называл "агрессором", если российские банки работают в Украине, российский бизнес имеет свою долю и в облэнерго, и в облгазах (и не только), а, единственый крупный украинский банк отжали у владельца? Где санкции Украины (экономические) супротив "страны-агрессора"? Нету их. Ни разу. Только паяцам и певцам въезд запрещается... Док, нас разводят©. Фильм "На игре".
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11.02.2021 17:19 Відповісти
В тому єврейському хорі Зєля найшов п"ять руських і заборонив їм в"їзд...
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11.02.2021 17:34 Відповісти
А самая опасная для независимости - вторая скипка. Эта скрипачка ...
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11.02.2021 17:40 Відповісти
 
 