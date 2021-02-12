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"Слуга народу" Корнієнко: заміна Разумкова Стефанчуком? Поки що це зі сфери чуток

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Корнієнко: заміна Разумкова Стефанчуком? Поки що це зі сфери чуток

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір замінити Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради чинним першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чутки різні ходять щодо різних кадрових і не кадрових процесів. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом ... Ми довго обговорювали ті закони, які непокоять суспільство: "євробляхи", закон про зброю ... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це дійсно зі сфери чуток", - сказав Корнієнко.

Він підкреслив, що "не бачив жодної конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією і Разумковим". "Тобто будь-які трикутники, квадрати і шестикутники беріть - всюди була конструктивна атмосфера", - додав Корнієнко.

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Вас ублюдков всех надо гнать. за редким исключением.
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11.02.2021 17:00 Відповісти
Нет там исключений...
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11.02.2021 17:01 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко: замена Разумкова Стефанчуком? Пока это из области слухов - Цензор.НЕТ 3907
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11.02.2021 17:02 Відповісти
Довыделывался Разумков со своими рейтингами... Сошлёт его Зеленский председателем сельсовета в решетиловский район полтавской области....
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11.02.2021 17:05 Відповісти
Корниенко уверен : украинцы с нетерпением ждут слухов из обезьянника Коломойского.
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11.02.2021 17:05 Відповісти
Думаю,імовірність заміни Разумкова Стефанчуком у фракціі обговорюється на повному серйозі...Хтось висловив здогад,що у Стефанчука така задниця,що може всістися і на двох кріслах...Тому розглядається варіант усунення Разумкова без його зняття з посади,тобто на лікарняний...чи у відрядження...
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11.02.2021 17:29 Відповісти
Революционное решение. Юзика - на Нацбанк!
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11.02.2021 17:49 Відповісти
ДИМУ БЕЗ ВОГНЮ НЕБУВАЄ !!
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11.02.2021 17:53 Відповісти
 
 