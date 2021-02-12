"Слуга народу" Корнієнко: заміна Разумкова Стефанчуком? Поки що це зі сфери чуток

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко назвав чутками повідомлення про те, що президент Володимир Зеленський нібито має намір замінити Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради чинним першим віцеспікером Русланом Стефанчуком.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чутки різні ходять щодо різних кадрових і не кадрових процесів. Давайте дивитися на реальну ситуацію: парламент працює, ми вчора обговорювали порядок денний наступного тижня, ми це робимо час від часу з президентом ... Ми довго обговорювали ті закони, які непокоять суспільство: "євробляхи", закон про зброю ... Ми не обговорювали, хто кого хоче призначити або зняти. Тобто поки що це дійсно зі сфери чуток", - сказав Корнієнко.

Він підкреслив, що "не бачив жодної конфронтації ні між президентом і Разумковим, ні між Разумковим і Стефанчуком, ні між мною і Арахамією, ні між Арахамією і Разумковим". "Тобто будь-які трикутники, квадрати і шестикутники беріть - всюди була конструктивна атмосфера", - додав Корнієнко.