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Новини Політика України
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ВР (8166) вибори (4160) Слуга народу (2164) Корнієнко (554)

"Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори до Верховної Ради, зокрема по округу №50 у Донецькій області.

Про це повідомив керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час нинішнього брифінгу, інформує кореспондент Цензор.НЕТ

"Жоден кандидат, якого коли-небудь і де-небудь висувала партія "Слуга народу", не був технічним і не буде. Ми серйозна партія, партія влади, тому ми не можемо собі такого дозволити", - підкреслив Корнієнко.

За його словами, половина округу №50 перебуває на окупованій території.

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"Там близько 150 тисяч виборців і тільки 60 (тисяч. - Ред.) із них зможуть, на жаль, взяти участь у голосуванні. Це проблема і це один із тих округів, які цю проблему підсвічують", - сказав політик.

Також він підкреслив, що на цьому окрузі "палітра кандидатів досить строката: є і бізнесмени з не дуже зрозумілим минулим, є і представники певних медіа-структур, які використовуватимуть медіа-машину в свою сторону".

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Топ коментарі
+6
Что оно говорит? Да уж, санитаров за пациентом! Даже не смешно уже
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11.02.2021 17:02
+5
Оно говорит, что даже в Раду кандидатов пришлось по троллейбксным остановкам и КПЗ набирать, а найти ещё и технических - это импосибл.
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11.02.2021 17:07
+5
Серьезная партия. Все как один дипломанты трускавецкого университета.
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11.02.2021 17:08
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Что оно говорит? Да уж, санитаров за пациентом! Даже не смешно уже
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11.02.2021 17:02 Відповісти
Оно говорит, что даже в Раду кандидатов пришлось по троллейбксным остановкам и КПЗ набирать, а найти ещё и технических - это импосибл.
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - шутка года)))
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11.02.2021 17:02 Відповісти
нахрен такие шутки...уже 1.5 года опытов и издевательств этих безумных тупорылых.
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11.02.2021 17:04 Відповісти
Арахамии ежедневно приходится пояснять серьезным фотографам, соснам и безработным кто они такие. А то забываться стали
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11.02.2021 17:03 Відповісти
пояснения осуществляются вместе с раздачей конвертов с купюрами с президентскими портретами.
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11.02.2021 17:05 Відповісти
да, случается и такое. Бывают и задержки, если сосна возомнила себя елью.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7067серьезные дол боиобы
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11.02.2021 17:04 Відповісти
Why are you still here russian?
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11.02.2021 17:07 Відповісти
Серьезная партия. Все как один дипломанты трускавецкого университета.
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11.02.2021 17:08 Відповісти
Особливо ваша серьезность прет, когда вы про девок и курорты во время работы договариваетесь "Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4918
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11.02.2021 17:13 Відповісти
Моносброд техничек не выдвигал технических кандидатов?

"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4030
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11.02.2021 17:15 Відповісти
Головна новина полягає в тому, що " Слуга народа" - "серйозна партія". Ви серйозно так думаєте?
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11.02.2021 17:19 Відповісти
"Слуга народа" не выдвигала технических кандидатов на довыборы в Раду. Мы серьезная партия и не можем себе такого позволить, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2168 "ОЙ , ВЭЙ !" (с)
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11.02.2021 17:25 Відповісти
"Серьезная" партия -только в башках самих партийцев ,даже смеяться не хочется.
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11.02.2021 17:29 Відповісти
Эта партия - зеркало Украины, такие мы в глазах Европы и мира. В мире любят чудаков и хохмачей.
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11.02.2021 17:46 Відповісти
За технических кандидатов не знаю. А вот слова " мы серьезная партия".. это уже явный перебор, даже учитывая юмористические сценарии " квартала".
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11.02.2021 18:00 Відповісти
клоунский сброд шапито "Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 3818
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11.02.2021 18:06 Відповісти
То что зЕбилы серьёзная организация, можно было не объявлять, оно и по дерибану видно, что государства, что украинцев (не народ)! Такие серьёзные дыры, разве только после овоща были...
СО (серьёзная организация), занимайтесь своим делом: Смешите лишнехромосомов!!!
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11.02.2021 18:36 Відповісти
"Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9257
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11.02.2021 18:39 Відповісти
Серьезная партия. Вы серьезно?
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11.02.2021 18:48 Відповісти
А где была эта *серьезная*партия за 3 месяца до выборов президента в 19м? А ее еще не было, от слова вообще! Бородатая бабка и др. пинчуки,ахметовы вкупе с мертвечуком и др. прорашистскими силами срочно набирали фотографов, кораб. сосен и разных маргиналов в эту сУрьезную партию марионеток
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11.02.2021 19:42 Відповісти
"ми серйозна партія" - і він не помиляється. алє - лише у першому слові.
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12.02.2021 09:44 Відповісти
 
 