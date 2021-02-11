"Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори в Раду. Ми серйозна партія і не можемо собі такого дозволити, - Корнієнко

Партія "Слуга народу" не висувала технічних кандидатів на довибори до Верховної Ради, зокрема по округу №50 у Донецькій області.

Про це повідомив керівник партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час нинішнього брифінгу, інформує кореспондент Цензор.НЕТ

"Жоден кандидат, якого коли-небудь і де-небудь висувала партія "Слуга народу", не був технічним і не буде. Ми серйозна партія, партія влади, тому ми не можемо собі такого дозволити", - підкреслив Корнієнко.

За його словами, половина округу №50 перебуває на окупованій території.

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"Там близько 150 тисяч виборців і тільки 60 (тисяч. - Ред.) із них зможуть, на жаль, взяти участь у голосуванні. Це проблема і це один із тих округів, які цю проблему підсвічують", - сказав політик.

Також він підкреслив, що на цьому окрузі "палітра кандидатів досить строката: є і бізнесмени з не дуже зрозумілим минулим, є і представники певних медіа-структур, які використовуватимуть медіа-машину в свою сторону".