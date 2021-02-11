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Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко

У парламенті хочуть відтермінувати штрафи за порушення закону про мову, щоб вони набули чинності разом з іншими нормами закону в 2022 році.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи один із законопроєктів про відтермінування штрафів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я долучився до ініціативи колег з гуманітарного комітету – вона пов’язана із тим, щоб відтермінувати дійсно ці штрафи на певний період – до 1 липня наступного року. З тої дати вступають в силу ще деякі положення закону, щоб воно просто гармонійно вступало. А за цей час люди звикнуть, почне працювати краще ця система, яка зараз поки що налагоджується, ми не розуміємо ні якість, ні кількість результативних звернень їх розгляду. Треба час, щоб зрозуміти, як буде це працювати", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону.

Також читайте: "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону

У свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив окремих депутатів СН щодо скасування штрафів за порушення закону про мову.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.

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Топ коментарі
+27
Ну еще бы отстрочить штрафы за нарушения ПДД, а то я как-то еще не привык, как-то не гармонично.
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11.02.2021 17:26
+15
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! 30 років відтерміновуємо !!! )))
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11.02.2021 17:28
+15
Может повременить с названием "Слуга Народа" и временно называть "Слуги Кремля", чтобы названия вступили в силу в гармонии с другим его названиями Слуги Кремля ,Слуги ФСБ и тд Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5042
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11.02.2021 17:31
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Ну еще бы отстрочить штрафы за нарушения ПДД, а то я как-то еще не привык, как-то не гармонично.
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11.02.2021 17:26 Відповісти
А ти їдь на родіну там нема штрафів,бо нема української. Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3019
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11.02.2021 17:29 Відповісти
"Родіна" в тебе. В мене батьківащина. Я тут народвся тут и помирати. А де ти невідомо. Прапорець USA. А штрафи за порушення мовного закону відміняти не можна.
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11.02.2021 17:38 Відповісти
Штирлиц попытался закосить под ярого патриота, но с ником "Виктор Пользователь" тут же обосрался 😂 Чого не Віктор Користувач?
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11.02.2021 17:48 Відповісти
Питання було на українській, чи теж не зрозумів? Повторюю, чому твій нікнейм на свинособачій?)))
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11.02.2021 19:02 Відповісти
Імбіцил, питання це там де стоїть знак питання))) Виходить ти й української не розумієшь і російську забув за 5 років, але нік тебе не засмучує - так ти просто дебіл виходить
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11.02.2021 19:11 Відповісти
Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 9403
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11.02.2021 20:23 Відповісти
Не ви козли їх приймали не вам ватникам їх і скасовувати. Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 2655
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11.02.2021 17:27 Відповісти
зелень сцыт-с...
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11.02.2021 17:27 Відповісти
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!! 30 років відтерміновуємо !!! )))
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Читаешь подобные вещи и возникает вопрос на счет того, на чьей стороне обещал умереть за Крым преЗЕдент, если бы был тогда при власти... Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 1657
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11.02.2021 17:28 Відповісти
Хоть шота он уже выполнит? Например, это...
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11.02.2021 17:30 Відповісти
Треба більш жорстоко карати порушників ,а невідкладати на невідоме майбутнеє!!)))
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11.02.2021 17:29 Відповісти
Шо им теперь - себя сажать? Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6752
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11.02.2021 17:31 Відповісти
ЕС в докладе о никчемности земарзоты даже цемаха вспомнили...звиздец тебе,зеля)
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11.02.2021 17:30 Відповісти
Тварьё!
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11.02.2021 17:30 Відповісти
Может повременить с названием "Слуга Народа" и временно называть "Слуги Кремля", чтобы названия вступили в силу в гармонии с другим его названиями Слуги Кремля ,Слуги ФСБ и тд Штрафы за нарушение языкового закона хотим отсрочить, чтобы они вступили в силу в гармонии с другими его положениями, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5042
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11.02.2021 17:31 Відповісти
Мерзота
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11.02.2021 17:38 Відповісти
Я присоединился к инициативе коллег по гуманитарному комитету - она ​​связана с тем, чтобы отсрочить действительно эти штрафы на определенный период - до 1 июля следующего года. С той даты вступают в силу еще некоторые положения закона, чтобы оно просто гармонично вступало- какое отношение имеют "некоторые положения закона" к штрафам???-Юдины детки
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11.02.2021 17:44 Відповісти
Все уже давно привыкли . Я на украинском не говорю , но свободно читаю , смотрю тв . ( не хочу своими попытками уродовать этот язык ) . Меня ничего не возмущает , и нет никакого "ущемления" или дискомфорта , в отличие от рождённых в Украине "патриотов" .
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11.02.2021 17:46 Відповісти
Пуйло, дай нам гармонию!
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11.02.2021 17:47 Відповісти
Этот Закон специально предусматривал 18 месяцев отстрочки ст. 30 шоб люди перешли спокойно на украинский язык, мало полтора года? Может надо было макитру не чухать полтора года? Не надо затягивать, уже как 30 лет затягиваем.
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11.02.2021 17:52 Відповісти
Яка маячня, по-перше втрати бюджета, по-друге покарання занадто м'яке, по-трете це треба було запровадити ще 30 років тому!
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11.02.2021 18:00 Відповісти
Йдіть ви, плісняві, на ... ростов, поки є час.
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11.02.2021 18:02 Відповісти
Яка маячня, по-перше втрати бюджета, по-друге покарання занадто м'яке, по-трете це треба було запровадити ще 30 років тому!
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11.02.2021 18:04 Відповісти
чОткий представитель зелёной ылИты, с таблом бухающего тракториста, составляя из непонятных ему слов такие же предложения, задаётся сложным для себя вопросом "а в гамнолия вступало?"
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11.02.2021 18:21 Відповісти
Прошу не ображати трактористів порівнянням з цим бидлом.
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11.02.2021 19:42 Відповісти
Корниенко на Гиляку !!!!😀😀😀
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11.02.2021 18:28 Відповісти
А як красиво розмовляють молоді продавчині дівчата українською.Ніякого суржику.Ніяких затримок с перекладом.Я з великим задоволенням лишаю їм решту.
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11.02.2021 18:35 Відповісти
А не надо вообще зарабатывать на этом, просто увольнять с записью о несоблюдении закона.
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11.02.2021 18:38 Відповісти
Я ще 20 років тому писав/говорив! Треба зробити просту річ! В посадових інструкціях працівників пов'язаних з обслуговуваням громадян запровадити пункт знаня державноі мови. Звільненя працівника по невідповідності буде таким,що відповідають всім законам,навіть 20 років тому.
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11.02.2021 19:38 Відповісти
скільки часу не дай, все одно не допоможе
як приклад :»- Я
не хочу разговаривать о том, что мне не нравится.- Але ж є закон, і він - на моєму боці.- Где
написано, что я должна? Я, во-первых, русская, если уж на то пошло. Я родилась
в Кемерово, я выросла в России, просто здесь живу, потому что… - згодом продавчиня розповість, що з
російського Кемерова в Україну, тоді ще УРСР, вона переїхала у 1981 - майже
40 років тому. " "Где написано, что я должна?". Як мовний уповноважений "під прикриттям" перевіряв дієвість мовного закону в Києві

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11.02.2021 18:42 Відповісти
Баба да, баба да... Жінка так, жінка так... Наче одне і те саме але якось не гармонійно...
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11.02.2021 18:49 Відповісти
Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 4740
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11.02.2021 18:54 Відповісти
В парламенте хотят отсрочить штрафы за нарушение закона о языке, чтобы они вступили в силу вместе с другими нормами закона в 2022 году. Источник: https://censor.net/ru/n3247422+

Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2438
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11.02.2021 18:55 Відповісти
Надо время, чтобы понять, как это работает", - сказал КорниенкоИсточник: https://censor.net/ru/n3247422
Трусковецкое образование не имеет равных!
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11.02.2021 19:08 Відповісти
І буде як з повійним громадянством. Закон - є. Покараня - нема.
Всім начхати на закон,який не підтримується невідворотним покараням.
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11.02.2021 19:28 Відповісти
Просто й прямо сказав би , щоб повернути голоси вати у свої здихаючі рейтинги.
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11.02.2021 19:36 Відповісти
"Гармонь" собі купи кацапюра дика.
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11.02.2021 22:58 Відповісти
Зеленые как всегда... шаг вперед два назад.
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11.02.2021 23:02 Відповісти
 
 