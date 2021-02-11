Штрафи за порушення мовного закону хочемо відтермінувати, щоб вони набули чинності в гармонії з іншими його положеннями, - Корнієнко

У парламенті хочуть відтермінувати штрафи за порушення закону про мову, щоб вони набули чинності разом з іншими нормами закону в 2022 році.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, коментуючи один із законопроєктів про відтермінування штрафів, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я долучився до ініціативи колег з гуманітарного комітету – вона пов’язана із тим, щоб відтермінувати дійсно ці штрафи на певний період – до 1 липня наступного року. З тої дати вступають в силу ще деякі положення закону, щоб воно просто гармонійно вступало. А за цей час люди звикнуть, почне працювати краще ця система, яка зараз поки що налагоджується, ми не розуміємо ні якість, ні кількість результативних звернень їх розгляду. Треба час, щоб зрозуміти, як буде це працювати", - сказав Корнієнко.

Як повідомлялося, "Слуги народу" пропонують скасувати штрафи за порушення мовного закону.

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У свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виступає категорично проти ініціатив окремих депутатів СН щодо скасування штрафів за порушення закону про мову.

Нагадаємо, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Відповідно до неї, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Зокрема, підприємства, установи та організації усіх форм власності; фізичні особи-підприємці; суб'єкти господарювання, які обслуговують споживачів, зокрема інтернет-магазини.