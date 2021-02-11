УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Події
4934 17
КМДА (870) Київ (8956) Київводоканал (51) колектор (23) прорив (25)

Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Події

Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА

На розі вулиць Петропавлівської та Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. На проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив "Київводоканал".

"Аварія локалізована, зараз проводяться роботи з установки перекачування стоків. Рух транспорту по проїжджій частині обмежено, просимо водіїв враховувати це при побудові маршруту", - йдеться в повідомленні.

Залізобетонний колектор був побудований в 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метра.

В "Київводоканалі" запевнили, що водопостачання і водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватися не буде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приблизно 4 тис. тонн снігу вивезли за добу з Києва, - КМДА

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Странно... г"вно бурлит в Раде и ОП, а прорвало на Куреневке...Такая она, физика. ))
показати весь коментар
11.02.2021 17:31
+3
Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 8980
показати весь коментар
11.02.2021 18:50
+1
Он самотёчный . )) . Тут символично другое , - 1961 год прокладки ... .
показати весь коментар
11.02.2021 17:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Главное, чтобы из провала не фонтанировало. Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА - Цензор.НЕТ 9717
показати весь коментар
11.02.2021 17:27 Відповісти
Он самотёчный . )) . Тут символично другое , - 1961 год прокладки ... .
показати весь коментар
11.02.2021 17:44 Відповісти
Странно... г"вно бурлит в Раде и ОП, а прорвало на Куреневке...Такая она, физика. ))
показати весь коментар
11.02.2021 17:31 Відповісти
Г..но как и вода течет сверху вниз, Печерск на высоте, Куреневка внизу - все закономерно.
показати весь коментар
11.02.2021 18:13 Відповісти
Таки не совсем. В современном обществе самое отборное говно почему-то поднимается наверх )))
показати весь коментар
12.02.2021 09:12 Відповісти
На Соломенка вчера отключили отопление при минусовой температуре, что то около 20 домов, тоже авария... Центр Европы, ептель.
показати весь коментар
11.02.2021 17:32 Відповісти
Потом окажется, что это за президента митинг так пахнет. 73% высказали своё мнение через канализацию...
показати весь коментар
11.02.2021 17:33 Відповісти
Зато как умело недоМер бориться со снегом - вместо того чтобы чистить снег издал постановление чтобы закрыть - школы, садики и т.д... Мотивировав это просто - некуйшастать !!! Канализационный коллектор прорвало на Куреневке в Киеве, на дороге образовался провал, движение перекрыто, - КГГА - Цензор.НЕТ 9016
показати весь коментар
11.02.2021 17:44 Відповісти
Снег будет идти три дня, попробуй до школы пешком добраться с ребенком а потом на работу.
показати весь коментар
11.02.2021 18:12 Відповісти
т.е. чистить дороги не нужно, и чтобы не ходить пешком - сидите лучше дятля по домам !? а снег то такое - сам пройдет и растает !? ГЕНИАЛЬНО *** !!!
показати весь коментар
11.02.2021 18:16 Відповісти
Ну киевлянам ведь он нравиццо, третий раз перевыбрали, значить все в Киеве правильна делаеть !
показати весь коментар
11.02.2021 18:33 Відповісти
И все в говне как "Слуги народа"...
показати весь коментар
11.02.2021 17:50 Відповісти
На место аварии тот час же выехал Педалик с велосипедным насосом для ликвидации прорыва.
показати весь коментар
11.02.2021 17:56 Відповісти
"Фестиваль Зеленого слоніка", дідько. Копрогейзер, мля...
показати весь коментар
11.02.2021 18:08 Відповісти
Самое время вступать в игру Виталику. Поставь всех киян раком и смотри у кого жопа с надрывом. Высновок не хрен жрать в три горла так что жопа и коллектор не выдерживают.
показати весь коментар
11.02.2021 18:35 Відповісти
Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА - Цензор.НЕТ 8980
показати весь коментар
11.02.2021 18:50 Відповісти
А ХОТЬ ОДИН ПРОВАЛ ПРЕДУПРЕДИЛИ !?) КОРРУПЦИОНЕРОВ НА МЫЛО !!!
показати весь коментар
12.02.2021 01:02 Відповісти
 
 