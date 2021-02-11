Каналізаційний колектор прорвало на Куренівці в Києві, на дорозі утворився провал, рух перекрито, - КМДА

На розі вулиць Петропавлівської та Захарівської сталася поломка на самопливному каналізаційному колекторі діаметром 500 мм. На проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив "Київводоканал".

"Аварія локалізована, зараз проводяться роботи з установки перекачування стоків. Рух транспорту по проїжджій частині обмежено, просимо водіїв враховувати це при побудові маршруту", - йдеться в повідомленні.

Залізобетонний колектор був побудований в 1961 році, глибина його залягання - 2,5 метра.

В "Київводоканалі" запевнили, що водопостачання і водовідведення споживачів під час ремонтних робіт обмежуватися не буде.

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