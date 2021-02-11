УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
66864 відвідувача онлайн
Новини Політика України
4312 68
Вірастюк (72) ВР (8166) вибори (4160) Слуга народу (2164) Корнієнко (554)

"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко говорить, що не вважає кандидата на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області Василя Вірастюка новим обличчям у політиці.

Про це сказав Корнієнко під час брифінгу, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ про те, чи означає висунення Вірастюка кандидатом від "Слуги народу" в окрузі на Івано-Франківщині, що партія повертається до концепції нових облич у політиці, яку раніше критикували в СН.

"Я думаю, що пан Вірастюк (хоча, звичайно, він буде це спростовувати), вже політик, робить якусь політичну дію важливу. Він привертає увагу своєю популярністю, чистим іміджем до питання реабілітації, наприклад. Це величезне політичне питання, ми розуміємо це все. Якщо ми подивимося на нашу діяльність у Верховній Раді, я вважаю, що у нас недостатньо цей напрям закрито", - сказав Корнієнко.

Також дивіться: "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області. ВIДЕО

"У нас якось так звикли, що політик це той, хто вже на посаді. Не обов'язково. Політик - це той, хто формує в суспільстві певну лінію, думка, політику. Я б не сказав, що аж таке нове обличчя", - додав нардеп.

Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області. Сам Вірастюк зазначив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
Юрій Каракай

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
показати весь коментар
11.02.2021 17:33
+8
Нет не новый. У него очень большой опыт в 95м квартале.
показати весь коментар
11.02.2021 17:34
+7
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 1730
показати весь коментар
11.02.2021 17:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какое же это лицо? Это полная, как сказал классик, гопа.
показати весь коментар
11.02.2021 17:33 Відповісти
Прям як у футбол ... хто вище б"є - той краще грає "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 5324
показати весь коментар
11.02.2021 17:45 Відповісти
Баба Маня ,ну та ,что в ВР полы моет ,так она точно не новое лицо в политике.
показати весь коментар
11.02.2021 19:39 Відповісти
Юрій Каракай

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
показати весь коментар
11.02.2021 17:33 Відповісти
коментар відмічено як спам
что то, что то...кто тебе легенду про спецназ сказал? Она работница коровника с Васильковского района.
показати весь коментар
11.02.2021 17:36 Відповісти
А ким в тому корівнику? Гній відкидаєш, чи може племінним биком підпрацьовуєш?
показати весь коментар
11.02.2021 17:41 Відповісти
У тебя в слове "алкаш" много ошибок.
показати весь коментар
11.02.2021 17:49 Відповісти
Тебя не учили в школе, что не место красит человека?
показати весь коментар
11.02.2021 19:03 Відповісти
пздц, хватит тягать нового "мустафу внаём + минстець в одном флаконе". Потом ещё рыгать будете от этого придурка на зарплате.
показати весь коментар
11.02.2021 18:00 Відповісти
Нет не новый. У него очень большой опыт в 95м квартале.
показати весь коментар
11.02.2021 17:34 Відповісти
он в дизель шоу...хотя какая разница.
показати весь коментар
11.02.2021 17:37 Відповісти
А дизель шоу ещё не в парламенте???????
показати весь коментар
11.02.2021 17:40 Відповісти
Это боевой презерв партии.
показати весь коментар
11.02.2021 17:49 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 1730
показати весь коментар
11.02.2021 17:38 Відповісти
достаточно компромата с обнимкой с этим гавнюком сивохой, чтоб Васе заказывать траурную музыку. Вася не конкурент для Звиробий - зеленая массовка от квартала...
показати весь коментар
11.02.2021 17:55 Відповісти
Ага, конечно, вы ещё не видели какая у него жопа.
показати весь коментар
11.02.2021 17:35 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике.

Все вірно - новий член...
показати весь коментар
11.02.2021 17:36 Відповісти
Новых хлебальник, при чем который очень много жрет...
показати весь коментар
11.02.2021 17:41 Відповісти
Корнієнко, ти нє є алкаш, а Вірастюк - є політик. Я правильно всьо поняла?)
показати весь коментар
11.02.2021 17:39 Відповісти
Примерно, как ... "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 196... Вакарчук... в "голосе".
Он тоже был не новым. "Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 2677
показати весь коментар
11.02.2021 17:39 Відповісти
земля тобі вася 95 кварталом.

На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо, Маруся готувала спецназ.
Ставлю на Марусю.
показати весь коментар
11.02.2021 17:41 Відповісти
То вона кухар? Ти диви...)))
показати весь коментар
11.02.2021 17:59 Відповісти
шефиня
показати весь коментар
11.02.2021 18:13 Відповісти
Ойфсьо...)))
показати весь коментар
11.02.2021 19:04 Відповісти
А ти коли в Хрещатик приїздиш, то місцеві не біжать до тебе з вигуками-Барін прієхалі! Барін прієхалі! "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 7419 А скоро тебе і бить почнуть, ось побачиш. "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 3382
показати весь коментар
11.02.2021 19:21 Відповісти
Приїдь- побачиш усе на власні очі. Чи ти тільки фантазувати в інеті здатен?
показати весь коментар
11.02.2021 19:25 Відповісти
та нехєр ти мені впало малорос.
показати весь коментар
11.02.2021 19:26 Відповісти
Воно видно.)))
показати весь коментар
11.02.2021 19:28 Відповісти
гуляй памєщік "Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 2545
показати весь коментар
11.02.2021 19:35 Відповісти
Чому не Алігарх?
показати весь коментар
11.02.2021 19:51 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 7762
показати весь коментар
11.02.2021 19:55 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко: Я бы не сказал, что Вирастюк - новое лицо в политике - Цензор.НЕТ 4791
показати весь коментар
11.02.2021 17:43 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 2166
показати весь коментар
11.02.2021 21:17 Відповісти
Когда Бог дает физическую силу он, как правило, отбирает разум. Что то мы никак не выберем кто нам милее, умные или красивые.
показати весь коментар
11.02.2021 17:44 Відповісти
В сухом остатке, - зебилам не нужны економисты, управленцы, юристы.

Нужна еще одна тупая обезьяна нажимающая кнопки за банан.
показати весь коментар
11.02.2021 17:44 Відповісти
А кому з політиків вони потрібні?
показати весь коментар
11.02.2021 17:58 Відповісти
Просто преЗедент рвёт опу, чтобы по этому округу не прошла Маруся Звиробий !
Иначе, опускалово будет с трибуны ВР регулярно......
показати весь коментар
11.02.2021 17:46 Відповісти
Вася ЗЕрастюк.
показати весь коментар
11.02.2021 17:46 Відповісти
Нахамити Вірастюку може кожен-просто не кожен встигне вибачитися.
показати весь коментар
11.02.2021 17:57 Відповісти
а где тут хамство, - вежливо "Вася", а за остальное пусть ЗЕ вибачаеться.
показати весь коментар
11.02.2021 18:02 Відповісти
Якщо треба пояснювати-то пояснювати нема сенсу- не второпаєш.
показати весь коментар
11.02.2021 18:09 Відповісти
Вася, Вася... Земляк, нафіга тобі того? Я за Звіробій.
показати весь коментар
11.02.2021 17:47 Відповісти
коментар відмічено як спам
Йому видніше.
показати весь коментар
11.02.2021 17:54 Відповісти
Чомусь згадалась важка доля великого українського спортсмена Івана Піддубного.
показати весь коментар
11.02.2021 17:48 Відповісти
Цікаво, чому?
показати весь коментар
11.02.2021 17:55 Відповісти
Євгєніч! Я не пізнаю вас у гримі. Під яким ніком ви були у минулому житті?
показати весь коментар
11.02.2021 18:05 Відповісти
Обирайте будь-який.
показати весь коментар
11.02.2021 18:07 Відповісти
Вірастю́к би краще відповів, ніж такий голова партії- іноді таки краще мовчати, ніж говорити.
показати весь коментар
11.02.2021 17:53 Відповісти
Сила є,розуму не потрібно. був шанованим,а стане лайно.
показати весь коментар
11.02.2021 17:58 Відповісти
Кушать на шару,из большого корыта согласен и Вася . Корыто закончится ,а позор останется...
показати весь коментар
11.02.2021 18:01 Відповісти
пздц... клоуны разбушевались... Кого вы выбрали идиоты?
показати весь коментар
11.02.2021 18:04 Відповісти
Возможно васятко в политике и не новая харя но среди дебилов он ярко зацвел!!!!
показати весь коментар
11.02.2021 18:08 Відповісти
беда в том, что эта падла ЗЕленая скорей всего победит(((((( и вот почему! там баллотируются Маруся Зверобій, и Кошулинский от Свободы. а они идут на одном электоральном поле! они могут набрать по 25% (в сумме 50% проукраиского изберателя) а вирастюк, к примеру, 30%, но поскольку там всего один тур! зачем на одном электоральном поле Маруся и Кошулинский я ХЗ((((
показати весь коментар
11.02.2021 18:16 Відповісти
Просто хочется жрать .....
показати весь коментар
11.02.2021 18:16 Відповісти
Это будущий президент Украины. Он большой.
показати весь коментар
11.02.2021 18:16 Відповісти
Майбутній президент України - Вєрка Сердючка,73% лохторат проголосує за продовження цирку.
показати весь коментар
11.02.2021 19:22 Відповісти
Тупой и еще тупее... ну-ну..
показати весь коментар
11.02.2021 18:17 Відповісти
Зачем?
показати весь коментар
11.02.2021 18:56 Відповісти
Выходит и Усик политик.
показати весь коментар
11.02.2021 19:19 Відповісти
"Корабельнаясасна")))
показати весь коментар
11.02.2021 19:21 Відповісти
Чомусь Вірастюка називають "потерпідор" і "шматок гівна" .
Навіть якось дивно чому його так називають?
показати весь коментар
11.02.2021 20:53 Відповісти
Как вы зае_али народ САН. Это вы нам ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ ИЗБИРАЕТЕ? ИЛИ ВР это Квартал 95? Что вы за наши налоги вытворяете ?
показати весь коментар
11.02.2021 20:56 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці - Цензор.НЕТ 5434
показати весь коментар
11.02.2021 21:25 Відповісти
 
 