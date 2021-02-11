"Слуга народу" Корнієнко: Я б не сказав, що Вірастюк - нове обличчя в політиці
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко говорить, що не вважає кандидата на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області Василя Вірастюка новим обличчям у політиці.
Про це сказав Корнієнко під час брифінгу, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ про те, чи означає висунення Вірастюка кандидатом від "Слуги народу" в окрузі на Івано-Франківщині, що партія повертається до концепції нових облич у політиці, яку раніше критикували в СН.
"Я думаю, що пан Вірастюк (хоча, звичайно, він буде це спростовувати), вже політик, робить якусь політичну дію важливу. Він привертає увагу своєю популярністю, чистим іміджем до питання реабілітації, наприклад. Це величезне політичне питання, ми розуміємо це все. Якщо ми подивимося на нашу діяльність у Верховній Раді, я вважаю, що у нас недостатньо цей напрям закрито", - сказав Корнієнко.
"У нас якось так звикли, що політик це той, хто вже на посаді. Не обов'язково. Політик - це той, хто формує в суспільстві певну лінію, думка, політику. Я б не сказав, що аж таке нове обличчя", - додав нардеп.
Як повідомлялося, "СН" висунула Вірастюка кандидатом на довибори в Раду по округу №87 в Івано-Франківській області. Сам Вірастюк зазначив, що пропозиція приєднатися до команди "Слуги народу" йому надійшла від президента Володимира Зеленського.
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На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо в залі, Маруся готувала спецназ для ДШБ. Ставлю на Марусю.
Все вірно - новий член...
Он тоже был не новым.
На Прикарпатті Давид проти Голіафа. Вася тягав залізо, Маруся готувала спецназ.
Ставлю на Марусю.
Нужна еще одна тупая обезьяна нажимающая кнопки за банан.
Иначе, опускалово будет с трибуны ВР регулярно......
Навіть якось дивно чому його так називають?