Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини. Депутати Київської міської ради підтримали ініційований Віталієм Кличком проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

За ініціативу Кличка проголосували 89 депутатів.

"Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", – наголосив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці. Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму – у виробника.

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