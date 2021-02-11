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Новини Київські новини
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Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко

Київрада стала першою міською радою в Україні, яка виділила кошти на закупівлю вакцини. Депутати Київської міської ради підтримали ініційований Віталієм Кличком проєкт рішення про внесення змін до міської цільової програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки та виділили 140 млн грн на вакцинацію від коронавірусу в столиці.

Про це повідомляє офіційний сайт Віталія Кличка, передає Цензор.НЕТ.

За ініціативу Кличка проголосували 89 депутатів.

"Ми маємо упередити масове поширення хвороби. Захистити, насамперед, найуразливіші категорії населення та людей, від роботи яких залежить життєдіяльність міста", – наголосив Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що веде переговори з декількома європейськими та американськими виробниками про закупівлю вакцини від COVID-19 для столиці. Київ розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини для щеплення загалом пів мільйона найуразливіших категорій киян. Вакцину планується закупити напряму – у виробника.

Читайте також: Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

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Топ коментарі
+8
а вакциной от зеленского не очкуешь?
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11.02.2021 17:48
+8
А так же непонятно, чем ему не угодил мост на Шулявке, стеклянный и все прочие, которые отремонтировали при Кличко. Для таких водрузи трезуб над Кремлем, скажет, что плохо........ криво поставили.
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11.02.2021 18:12
+5
У тебя в Череповце очко не железное!!
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11.02.2021 17:51
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Т.е. прививаться киевляне будут два раза - первый по линии минздрава, второй от горсовета Киевсовет выделил 140 млн на закупку вакцин от COVID-19. Заказывать будем напрямую у производителя, - Кличко - Цензор.НЕТ 1066
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11.02.2021 17:44 Відповісти
Так, как Минздрав работает, не киевлянам в ближайшее время вакцинация не грозит. Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 1051
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11.02.2021 18:10 Відповісти
Ну за всех киевлян не стоит говорить. Некоторые как раз уже...
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11.02.2021 18:13 Відповісти
Кієвлянє із урядового кварталу? Ну такі собі кієвлянє.
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11.02.2021 18:54 Відповісти
Какие есть...
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11.02.2021 19:28 Відповісти
Киевлянцы.
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11.02.2021 22:02 Відповісти
После мостов на шулявке, нивках и стеклянного, че то я очкую его вакциной ширяться....
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11.02.2021 17:46 Відповісти
а вакциной от зеленского не очкуешь?
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11.02.2021 17:48 Відповісти
У тебя в Череповце очко не железное!!
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11.02.2021 17:51 Відповісти
Не стоит интересоваться моим очком...
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11.02.2021 18:31 Відповісти
а чем тебе мост на Нивках не угодил ? или так лишь бы ляпнуть
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11.02.2021 17:56 Відповісти
А так же непонятно, чем ему не угодил мост на Шулявке, стеклянный и все прочие, которые отремонтировали при Кличко. Для таких водрузи трезуб над Кремлем, скажет, что плохо........ криво поставили.
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11.02.2021 18:12 Відповісти
Про шулявский и стеклынный мост при ЖЕЛАНИИ тоже можно найти информацию сколько они стоили и качество работ...
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11.02.2021 20:51 Відповісти
Нелох так старался захватить кресло мера, что будь хоть что-то в том строительстве кривого, вытащили бы на свет божий и давно дело было в прокуратуре. А так это всё было на словах у грязных писак и прочей братии, включая грязных политиков, которые 5 лет из штанишек выпрыгивали, бегая из студии в студию. и вольготно себя чувствовали, Не с теми Порошенко решил в демократию поиграть. У нас это превратилось во вседозволенность. .
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11.02.2021 22:15 Відповісти
На бумаге все красиво. Только сейчас все разваливается...
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11.02.2021 22:20 Відповісти
Сейчас разваливается только одно - пятилетняя пропаганда из каждого утюга, которую скармливали населению. Читайте доклад Европарламента.
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11.02.2021 22:38 Відповісти
https://www.google.com.ua/amp/s/www.unian.ua/incidents/mist-na-nivkah-trisnuv-shcho-tam-vidbuvayetsya-zaraz-video-novini-kiyeva-amp-11305730.html
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11.02.2021 18:30 Відповісти
Очкуй дальше, колхоз дело добровольное.
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11.02.2021 18:09 Відповісти
Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 3077
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11.02.2021 17:56 Відповісти
Половина тайно или явно уже переболела .
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11.02.2021 17:57 Відповісти
С 19-го года многие уже и по второму разу. Скоро третий...
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11.02.2021 17:59 Відповісти
До COVID-19 всех уговаривали делать прививку от обычного гриппа . Ни разу не болел . Или не заметил .
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11.02.2021 18:06 Відповісти
Проверься на антитела - сюрприз будет.
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11.02.2021 18:08 Відповісти
А смысл ? Потратить деньги ?
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11.02.2021 18:09 Відповісти
Не любишь сюрпризов, не проверяйся Київрада виділила 140 млн на закупівлю вакцин проти COVID-19. Замовляти будемо безпосередньо у виробника, - Кличко - Цензор.НЕТ 157
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11.02.2021 18:12 Відповісти
Не буду . Год назад немного загадочно покашлял . Всё прошло .
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11.02.2021 18:14 Відповісти
Нужно проводить тесты на антитела к ковид . Этим самым можно секономить на вакцинации тех , кто действительно в зоне риска . Кажись , японцы , не могут найти себе тонких шприцев , штоб додавливать остатки вакцины и экономить 10 % на каждом уколе . ((
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11.02.2021 18:15 Відповісти
А сделать не в состоянии? Тревожно за японцев...
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11.02.2021 18:16 Відповісти
Та отож . Маємо те , що маємо .
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11.02.2021 18:21 Відповісти
Шо - и у нас тоже?
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11.02.2021 18:22 Відповісти
Это что за шприцы у японцев, которые 10% не додавливают? Из сакуры?
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11.02.2021 18:32 Відповісти
Я не спец по шприцам , но тонкие , те что видел по рекламе , - не оставляют препарат между шприцем и иглой после введения .
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11.02.2021 18:42 Відповісти
Хорошо, хоть Кличко всё в асфальт не закатывает.
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11.02.2021 18:08 Відповісти
Виталя озвуч ціну? Зрівняємо з ціною через Раїну прокладку і порахуємо скільки Спепашка наварив.
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11.02.2021 18:15 Відповісти
Хорошо хоть Кличко для Киевлян завезет европейскую вакцину, а не китайскую в 3 дорога или изготовляемую в Индии в отличии от МОЗ,
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11.02.2021 18:18 Відповісти
Не уверен что завезёт, на саму вакцину нужна твёрдая валюта, а выделили гривны, не уверен что все эти гривны конвертировать удасться
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11.02.2021 18:47 Відповісти
Тупоголове опудало, у тебе навіть немає розуміння, як працює банківська система.
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11.02.2021 18:52 Відповісти
Повторюсь..Закупают вакцины только - правительства !!!
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11.02.2021 18:18 Відповісти
В Україні немає правітєльства і президента. Є якісь непорозуміння, що займають високі кабінети. Тому Київська влада взяла відповідальність у свої руки за ситуацію у місті.
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11.02.2021 18:50 Відповісти
я ниже вам двоим отвечу .. прочти..
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11.02.2021 23:57 Відповісти
Кличко известный и популярный во всём мире человек, так что договориться с производителями сможет.
Ну а на наше правительство, абсолютно неспособное организовать хоть какой-то процесс, а не только закупку вакцин, надежды нет.
Вон наш зевова прямо директору Пфайзера звонил на днях, заботливый наш.
А ведь надо было ковидный фонд не в асфальт закатывать, а выделить из него взнос на разработку вакцин, а потом на предоплату, но на это ума не хватило, зато видосиков назаписывал с дорог немеряно, главное для него ведь пиар. Артист, что сделаешь.
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11.02.2021 18:58 Відповісти
Отвечаю двоим ... Производители вакцин (любых, кацапо вакцину я молчу - это не вакцина) ведут переговоры ТОЛЬКО с правительством страны кто хочет ее купить !!! Ни с какими то либо - влиятельными людьми, посредниками, спортсменами, мерами, главами сельрад и т.д. переговоры не ведут ВООБЩЕ !!! Ну разве что еще понимают и говорят позвонивших им по поводу вакцины - это пиар с двух сторон и не более.. А неДомер просто хочет подзаработать..
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12.02.2021 00:05 Відповісти
Молодець Віталя. Дуже красиво виєпав зелених виплядків і мед мафію, що хотіли прібарахлітся на вакцинації всієї країни.
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11.02.2021 18:48 Відповісти
Чо не в наморднике, вакцинатор куев
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11.02.2021 21:51 Відповісти
 
 