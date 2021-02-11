Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Скандальна кремлівська пропагандистка і редактор Russia Today Маргарита Симоньян відзвітувала Володимиру Путіну про свою поїздку на так званий "донецький" форум 28 січня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант, про це йшлося на зустрічі Путіна зі співробітниками ЗМІ
Симоньян розповіла російському президенту, що жителі ОРДЛО, мовляв, бачать своє майбутнє в Росії, або говорять, що вони вже в Росії.
І що в 2014 році там була "російська весна", і чи не час вже наступити "російському літу", тобто в сенсі, що треба вже забрати Донбас, "а то по ньому знову почнуть стріляти", - цитує видання слова пропагандистки.
У відповідь Путін заявив, що це питання складне і важливе, і що він може приймати такі рішення тільки в інтересах усіх росіян.
Тоді Симоньян ще раз запитала у Путіна: "Але ми Донбас же не кинемо?" На що глава Кремля відповів: "Ні, Донбас не кинемо".
28 січня на окупованій частині Донбасу відбувся так званий "форум" за участю топових російських пропагандистів і ватажків бойовиків. Під час несанкціонованого заходу Симоньян закликала Росію анексувати Донбас, як це раніше вже зробили з Кримом.
Після цього в Москві відповіли, що Симоньян висловлювала власну позицію, і редактор RT має на це повне право.
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тихим сапом
прикопати
у посадці
- Он утонул.
навколоплідними водами "русскава міра"
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А.С. Пушкин:
Мьі все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.
Т.Г. Шевченко:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.
*****: "Нет, Донбасс не бросим."
То є добре. Зав'язніть там по самі помідори. Шоб вже хєр викрутились у Гаазі.
Гебельс у спідниці
Нади призвать Єрдогана устроить карабахское лето гдето в серпухове