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Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати"

Скандальна кремлівська пропагандистка і редактор Russia Today Маргарита Симоньян відзвітувала Володимиру Путіну про свою поїздку на так званий "донецький" форум 28 січня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Коммерсант, про це йшлося на зустрічі Путіна зі співробітниками ЗМІ

Симоньян розповіла російському президенту, що жителі ОРДЛО, мовляв, бачать своє майбутнє в Росії, або говорять, що вони вже в Росії.

І що в 2014 році там була "російська весна", і чи не час вже наступити "російському літу", тобто в сенсі, що треба вже забрати Донбас, "а то по ньому знову почнуть стріляти", - цитує видання слова пропагандистки.

У відповідь Путін заявив, що це питання складне і важливе, і що він може приймати такі рішення тільки в інтересах усіх росіян.

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Тоді Симоньян ще раз запитала у Путіна: "Але ми Донбас же не кинемо?" На що глава Кремля відповів: "Ні, Донбас не кинемо".

28 січня на окупованій частині Донбасу відбувся так званий "форум" за участю топових російських пропагандистів і ватажків бойовиків. Під час несанкціонованого заходу Симоньян закликала Росію анексувати Донбас, як це раніше вже зробили з Кримом.

Після цього в Москві відповіли, що Симоньян висловлювала власну позицію, і редактор RT має на це повне право.

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Топ коментарі
+62
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 264
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11.02.2021 19:45
+46
Почему у них такие противные рожи ?
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11.02.2021 19:39
+45
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1104 Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 964
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11.02.2021 19:57
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Почему у них такие противные рожи ?
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11.02.2021 19:39 Відповісти
генетика в них хєрова.
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11.02.2021 19:42 Відповісти
Откровенные , наглые ворюги чужих земель , по этому и рожи у них не человеческие , а уродливые !
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11.02.2021 20:11 Відповісти
Какая гнусная рожа (с)
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11.02.2021 21:47 Відповісти
+ отрицательная селекция
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12.02.2021 19:49 Відповісти
Лишняя хромосома
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11.02.2021 19:56 Відповісти
"Карабахскую зиму" Симонян уже пережила ? Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 7155
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11.02.2021 23:30 Відповісти
лугандонцы! Тикайте! Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6021
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11.02.2021 19:39 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7219
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11.02.2021 19:40 Відповісти
коментар відмічено як спам
щас подключит кадырова и горе нам будет
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11.02.2021 19:40 Відповісти
А шо - мало дыровцев в лугандоне скопытили?
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11.02.2021 19:44 Відповісти
мало!
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11.02.2021 20:27 Відповісти
Так мало, шо те, что остались, бегом смотали пожитки и тикать в атєчєства? Наверное не впечатлились театром военных действий...
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11.02.2021 20:30 Відповісти
- Нет, Донбасс мы не бросим.. Мы его доугробим. (В.В.хуйло)
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11.02.2021 19:40 Відповісти
моральних уродів парочка, та плюс їх ще там дохріна - просрали свою рідну землю, й вилизують її вбивці!
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11.02.2021 19:41 Відповісти
Дивіться на оцю парочку - чоловік тцієї лярви з кінематографу. Хтось й досі вважає, що Вова після "падмостков" сцени кремля нам прото так дістався, через керівництво кремлівським Інтером?
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11.02.2021 19:44 Відповісти
Так, може через дебілкуватість призначили його лиш імітатором презедента , так то вже технології гібридної війни проти України
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11.02.2021 19:46 Відповісти
Если бы в Израиле такая $учкка призывала другое государство забрать израильскуую землю - под какую статью это бы подпадало ?
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11.02.2021 19:41 Відповісти
під статтю на два метри вглиб
тихим сапом
прикопати
у посадці
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11.02.2021 19:45 Відповісти
Та хрон вам у печінку, а не Донбас
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11.02.2021 19:41 Відповісти
после русской весны на Донбассе наступила русская жопа Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 9766
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11.02.2021 19:43 Відповісти
Так именно это и есть русский мир.
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11.02.2021 19:45 Відповісти
Истинная русская антифашистка симоньян просит фюрерка московии аннексировать территорию соседнего государства. А на день победобесия вот эта самая шлюха будет проклинать другого фюрера, который таки аннексировал чужие территории. Вы, дикари болотные, либо крестик снимите, либо уже портки наденьте....
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11.02.2021 19:44 Відповісти
- А что с Донбассом?
- Он утонул.
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11.02.2021 19:44 Відповісти
еге, захлинувся
навколоплідними водами "русскава міра"
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11.02.2021 19:46 Відповісти
Симонян, им "весны" хватило, а ты им ещё "летом" угрожаешь! Короче, никто не хочет услышать "народ донбасса"...русофобия какая-то, чес слова))
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11.02.2021 19:45 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 264
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11.02.2021 19:45 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6980
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11.02.2021 20:11 Відповісти
Только чип, явно с "Электроники 5"...
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11.02.2021 21:50 Відповісти
Не смогли имплантировать - не за что зацепиться
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11.02.2021 22:36 Відповісти
Это надо Бубону, Кравчуку, Бойку и Арестовичу кажное утро из мегафона в ухо кричать. Может через мегафон дойдет?
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11.02.2021 19:45 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 4120
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11.02.2021 19:46 Відповісти
нет не бросим, кинем
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11.02.2021 19:46 Відповісти
Эта обезьяна армянская отдаёт себе отчёт, что с ней будет после того как ***** повесят?
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11.02.2021 19:46 Відповісти
😁😉це Симонян допомагає рейтинг підняти ***** чи що там у нього. Обісралися у Карабасі, а реабілітуватися мріють на Донбасі.
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11.02.2021 19:47 Відповісти
Ниодному слову Путину-***** верить -- нельзя.
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11.02.2021 19:47 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 2789
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11.02.2021 19:47 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7800
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11.02.2021 19:48 Відповісти
"Русское лето" и армянская усатая, потная журнашлюха - это пекло. Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3345
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11.02.2021 19:50 Відповісти
вот и ответ на "я увидел мир в глазах".После этих заявлений рашиста, все эти форматы минские.нормандские, формулы и прочая хрень до лампочки
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11.02.2021 19:50 Відповісти
Так то вона і карабах здала.
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11.02.2021 19:52 Відповісти
Сам Донбас, як територія,- це святе, а отих виродків, що вважають себе росіянами,- нехай забирають з усіма бебихами у свою Сибір.
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11.02.2021 19:52 Відповісти
бєрітє, смєло бєрітє, санкції знаєте поезний осень...чим більше ви тих ватніків зачморите, тим менше їх доведеться депортувати в рашу! донецька земля ще може прийняти безліч безіменних хероїв новоотсосії. зате уявіть які бурячки та помідори ростимуть на землі добряче вдобреній москалями Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 6604
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11.02.2021 19:53 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава! Тільки тоді Другу світову війну можна вважати завершеною.
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11.02.2021 19:54 Відповісти
=))) Зима будет кавказкой)
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11.02.2021 19:54 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3783
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11.02.2021 19:56 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1104 Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 964
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11.02.2021 19:57 Відповісти
Забавно что и положительного ответа он не дал, предпочел уйти от ответа.
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11.02.2021 19:57 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 3533

..
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11.02.2021 19:59 Відповісти
Пусть лучше сделают русское ГЕТТО.
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11.02.2021 20:05 Відповісти
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 7595
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11.02.2021 20:06 Відповісти
"Адін нарот"? Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 5117

А.С. Пушкин:
Мьі все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь.

Т.Г. Шевченко:
Якби ви вчились так, як треба,
То й мудрість би була своя.
Российская пропагандистка Симоньян предложила Путину устроить на Донбассе "русское лето". Тот пообещал "Донбасс не бросать" - Цензор.НЕТ 1086
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11.02.2021 20:21 Відповісти
Зеля им полностью подыгрывает. Перемирие рулит!
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11.02.2021 20:07 Відповісти
Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 4396 Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 7600
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11.02.2021 20:29 Відповісти
Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики над Черным морем
Для перехвата самолетов из РФ, пролетавших возле территории НАТО, в воздух поднимались истребители Румынии, Болгарии и Турции, сообщает пресс-служба Объединенного командования воздушных сил Альянса.
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11.02.2021 20:09 Відповісти
Симоньян: "Но мы Донбасс же не бросим?"
*****: "Нет, Донбасс не бросим."
То є добре. Зав'язніть там по самі помідори. Шоб вже хєр викрутились у Гаазі.
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11.02.2021 20:17 Відповісти
А тимчасово *хрюське гетто * .. не бажає !?
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11.02.2021 20:28 Відповісти
Ах, не бросим? Значит ещё пара десятков лярдов баксов на ветер. Кацапские!пенсы отсасывают. Ну а различным симоньянам как раз отлично. У этой полоумной сучки судя по всему один известный девиз-"После нас хоть потоп."
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11.02.2021 20:29 Відповісти
Окрім літературного слова "сeка", ніяк не можу прокоментувати цю новину. Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 9490
Гебельс у спідниці
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11.02.2021 20:32 Відповісти
Не бросим? Подбросят и бросят. Кацапу верить, себя не уважать.
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11.02.2021 20:37 Відповісти
Ну вы же понимаете, что Симонян не сама по себе. Симонян никакой нет. Её послал кремль для пропагандисткой работы. А что задумал кремль на этот раз - посмотрим.
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11.02.2021 20:47 Відповісти
Симонян призвала Путина не бросать Донбасс, а вот не бросать Карабах она не призвала, наверно постеснялась)))
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11.02.2021 20:49 Відповісти
Она оговорилась. Не "русское лето", а "русское гетто"...
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11.02.2021 21:19 Відповісти
Вони вже давно кинули Донбас!
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11.02.2021 21:22 Відповісти
Донбасс привэт вам с Крымнаша, денех нет, но вы держитесь...
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11.02.2021 21:37 Відповісти
Ну шо ж...
Нади призвать Єрдогана устроить карабахское лето гдето в серпухове
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11.02.2021 21:45 Відповісти
Це класичний приклад коли хвіст вихляє собакою!
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11.02.2021 22:39 Відповісти
И где они такие берутся? Отборнешая гнусь симонян и сливбачок.
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11.02.2021 23:00 Відповісти
Бамбас ху#лу не треба. Він всю Україну хоче знищити. Цікаво, а куди ця самка бобра буде тікати, коли на расєї почнеться русскоє гетто?
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11.02.2021 23:06 Відповісти
Армяшки продажный народец.Армяшки целяком и полностью лягли под рашистов.
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12.02.2021 00:39 Відповісти
ДА СКОЛЬКО ЭТА ТВАРЬ ПУТИН УЖЕ СБРЕХАЛ !) И НЕТ РАЗНИЦЫ, РОССИИ ВСЕ РАВНО КОНЕЦ )))
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12.02.2021 00:53 Відповісти
Російська пропагандистка Симоньян запропонувала Путіну влаштувати на Донбасі "російське літо". Той пообіцяв "Донбас не кидати" - Цензор.НЕТ 357
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12.02.2021 08:37 Відповісти
"Руцское лето" даунбасу уже не грозит - после испытаний на даунбасовских обитателях кремлёвской отравы "Спутник" к лету из живых останутся только крысы, мухи и черви....
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12.02.2021 19:46 Відповісти
 
 