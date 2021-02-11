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Суд розгляне оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK 15 березня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд розгляне оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK 15 березня

Касаційний адміністративний суд Верховного суду відкрив провадження по одному з позовів, в яких оскаржується указ президента України Володимира Зеленського про застосування санкцій стосовно трьох телеканалів.

Справу призначено до розгляду на 12.00 15 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховного суду.

"Позивач вказує на порушення його права на отримання інформації від інформаційних програм, які транслюють телеканали "112 Україна", "NewsOne", "ZIK" та інші, перераховані в додатках до спірного рішення, оскільки його доступ до них заблоковано. Позивач вважає, що втрата доступу до згаданих телеканалів є порушенням його прав, передбачених статтями 8 і 10 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. З урахуванням положень ч. 2 ст. 266 і ч. 5 ст. 262 КАС України суд прийшов до висновку про необхідність перевірки порушення згаданих прав позивача в судовому засіданні", - сказано в ухвалі Касаційного адміністративного суду.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про позов харківського юриста, члена "Чугуївської правозахисної групи" Романа Лихачова.

Це третій позов, поданий до Верховного суду у зв'язку з введенням санкцій стосовно зазначених телеканалів.

Раніше Верховний суд відмовив у розгляді одного з позовів, а другий відправив на усунення недоліків.

Читайте також: Телеканали 112 і NewsOne були куплені Козаком за гроші з офшорів його цивільної дружини, - ЦПК. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі".

Партія "Опозиційна платформа - За життя" на з'їзді прийняла рішення почати процедуру імпічменту президента Зеленського.

Згідно з опитуванням, 50% жителів України підтримують рішення Зеленського про закриття телеканалів "112", NewsOne і ZIK.

Хоча підставою для санкцій став зв'язок структур парламентарія з фінансуванням тероризму та поставками вугілля з окупованих територій ОРДЛО, самі телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK поширювали російські фейки про коронавірус, - заступник голови МКІП Шевченко

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Топ коментарі
+3
Рассмотрит и "положит". Потому что если не "положит", тогда "суд" спалят.
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11.02.2021 20:04
+2
Вердикт:
Казнить, нельзя помиловать.
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11.02.2021 20:05
+1
"Истец указывает на нарушение его права на антиукраинскую рашистскую пропоганду в Украине , информационных программ,которые имели место на закрытых каналах...
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11.02.2021 20:59
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Рассмотрит и "положит". Потому что если не "положит", тогда "суд" спалят.
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11.02.2021 20:04 Відповісти
Вердикт:
Казнить, нельзя помиловать.
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11.02.2021 20:05 Відповісти
Верховный Суд и ее председатель, работают как при Янеке.Принцип, что хочу , то и творю. Поэтому результат может быть любым. Конституция Украины не является, документом, котором руководствуется ВС при принятии своих решений. Печально , но факт
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11.02.2021 20:08 Відповісти
Все что показывали они в той же тональности истец может смотреть на рашистских каналах.
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11.02.2021 20:08 Відповісти
Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 8917 Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 6378
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11.02.2021 20:32 Відповісти
А чому це сайт півгодини не працював ? Суд рассмотрит обжалование санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK 15 марта - Цензор.НЕТ 3765
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11.02.2021 20:33 Відповісти
Так по политическим мотивам же? Отмене не подлежит, при чем здесь суд?
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11.02.2021 20:37 Відповісти
барабанний дріб...
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11.02.2021 20:39 Відповісти
Истец , видимо, неплохо заработал. Бесплатно с таким иском никто не станет позориться. Ещё и в табло можно получить вместо доступа к каналам путлеровского урода.
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11.02.2021 20:46 Відповісти
"Истец указывает на нарушение его права на антиукраинскую рашистскую пропоганду в Украине , информационных программ,которые имели место на закрытых каналах...
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11.02.2021 20:59 Відповісти
А судьи кто?
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12.02.2021 08:44 Відповісти
ГЕТЬ рупори кремля!! На цих каналах
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
ДЕ Ж депутати-патріоти? 10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з росю пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
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12.02.2021 11:20 Відповісти
 
 