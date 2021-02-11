УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31677 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1587 35
Зеленський (10456) полонені (784)

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський

Україна не визнає ніяких альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І всі повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були за відповідним форматом", - сказав Зеленський під час робочої поїздки з послами "Великої сімки" в Донецьку область у четвер 11 лютого.

Читайте також: Як би скептично не ставилися до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+8
фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
показати весь коментар
11.02.2021 20:14
+6
На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
показати весь коментар
11.02.2021 20:13
+5
мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

...
показати весь коментар
11.02.2021 20:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На фото главком Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7934 Каска "на вырост", броник "на усыхание".
показати весь коментар
11.02.2021 20:13 Відповісти
это не броник, а какой-то слюнявчик


теперь я понимаю почему ЗЕля так петлял от военкомата -

в военной форме он СУПЕРклоун ! Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9193
показати весь коментар
11.02.2021 23:15 Відповісти
Ну ж, нещодавно москалики пропонували через Медведчука віддати кілька полонених (не обмін). Відмовилися, бо не через Зелю Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2008
показати весь коментар
11.02.2021 20:39 Відповісти
фото зачетное. ))) напольён победоносный ))))
показати весь коментар
11.02.2021 20:14 Відповісти
Так ти впевнений, що сцикло в бронежилеті?
показати весь коментар
11.02.2021 20:27 Відповісти
это не броник, а какой-то слюнявчик
показати весь коментар
11.02.2021 23:16 Відповісти
мальчик приехал...как на "Зарницу"...радости полные...броник и каска )))
Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9026

...
показати весь коментар
11.02.2021 20:15 Відповісти
Где-то я это уже видел...

Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7021
показати весь коментар
12.02.2021 03:44 Відповісти
Потерпілий головнокомандувач, який 4 рази косив від армії Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1073
показати весь коментар
11.02.2021 20:42 Відповісти
Там на справжньому фронті ворожі снайпера кожного дня вбивають наших захисників, я ця падла в повний рост стоїть і посміхається...Знов режисер і знімальна група для зйомок "головнокомандуючого" десь на полігоні в Київській області відтворили передову. Не здивуюся, що коли небудь журналісти відкопають, що у цього членограя і УБД вже оформлено.
показати весь коментар
11.02.2021 20:43 Відповісти
приехал донбасс освобождать...А может съемки провели где-то дааалеко от Донбасса
показати весь коментар
11.02.2021 20:55 Відповісти
Фото прям корова и седло. Вот что значит правильно нарядить клоуна Никаких других форматов обмена удерживаемыми лицами кроме согласованного на переговорах в Минске Украина не признает, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6211
показати весь коментар
11.02.2021 21:26 Відповісти
правильно. ну и зрадулька, конечно же.
показати весь коментар
11.02.2021 23:40 Відповісти
Не ті люди займаються,мабудь,цим питанням,у Медведчука виходило домовитись.Цікаво,щось не чути,тих чотирьох жінок ,котрих просто віддавали кляті московити,хоч влада дозволили забрати...,чи так бідолахи влади,так і сидять в підвалах.
показати весь коментар
09.07.2021 17:52 Відповісти
 
 