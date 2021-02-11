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Жодних інших форматів обміну утримуваними особами, крім узгодженого на переговорах у Мінську, Україна не визнає, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Україна не визнає ніяких альтернативних форматів обміну утримуваними особами, крім затвердженого в рамках переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Інших форматів обміну ми не знаємо. Інших форматів обміну ми не визнаємо. І всі повинні розуміти, що всі ті формати обміну, які у нас відбувалися, вони були за відповідним форматом", - сказав Зеленський під час робочої поїздки з послами "Великої сімки" в Донецьку область у четвер 11 лютого.
Топ коментарі
+8 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.02.2021 20:14
+6 алексей свиридов 2ed6a76c
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+5 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар11.02.2021 20:15
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теперь я понимаю почему ЗЕля так петлял от военкомата -
в военной форме он СУПЕРклоун !
победоносный ))))
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