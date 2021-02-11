УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31677 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1420 40
Зеленський (10456) Донбас (14568) мінські угоди (1225) нормандська четвірка (1039)

Зустріч "нормандської четвірки" стане можливою після узгодження ТКГ "Плану спільних кроків", – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зустріч "нормандської четвірки" стане можливою після узгодження ТКГ "Плану спільних кроків", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що опрацювання зауважень і прийняття запропонованого українською стороною в Тристоронній контактній групі "Плану спільних кроків" наблизить зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До "Мінська" моє ставлення дуже просте. Його треба "розібрати на деталі", прописати всі кроки, прив'язати до дат і виконувати. Ми це і зробили. Підготовлено відповідний документ, який не кулуарно, а відкрито опрацьовували з радниками "нормандської четвірки", - заявив Зеленський після робочого візиту до Донецької області у четвер.

За словами президента, "вже підготовлено останню версію цього документа, а саме виконання кроків, виконання "Мінська", і відправлено усім сторонам".

"Ми очікуємо, що найближчим часом сторони акцептують документ із зауваженнями, і тоді буде можливість наблизити зустріч "нормандської четвірки", - зазначив Зеленський.

Нагадуємо, "План спільних кроків", який передбачає перелік заходів з реінтеграції Донбасу, голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук представив 5 листопада 2020 року. План передбачає негайну демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), перехід російсько-українського кордону під контроль Києва, повноцінний доступ ОБСЄ та міжнародних організацій в ОРДЛО і проведення виборів наприкінці березня 2021 року.

Останнього разу лідери "нормандської четвірки" зустрічалися в рамках паризького саміту 9 грудня 2019 року, де ухвалили комюніке щодо реалізації Мінських домовленостей.

Читайте також: Україна готова, партнери готові, але Росія блокує зустріч лідерів "нормандської четвірки", - Кулеба

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5057
показати весь коментар
11.02.2021 20:40
+5
Мінські угоди вже застаріли, а в клоуна сцикливого щось нове придумати клепки в казані не хватає. Чи ти не згоден, прізідєнт?
показати весь коментар
11.02.2021 20:46
+4
После нападения на Ведлмедчуковское дерьмо Зеле надо быть осторожным..Новичок не дурачок..Путлер мстительная тварь...
показати весь коментар
11.02.2021 20:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. вiслк хочет шагать в ногу с х-йлом...
показати весь коментар
11.02.2021 20:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
Він продовжує почате Порохом- ти пропонуєш розірвати Мінські домовленості?
показати весь коментар
11.02.2021 20:39 Відповісти
А разорвать тухес кацапам для тебя не вариант?
показати весь коментар
11.02.2021 20:44 Відповісти
тухес Вовчин зараз на розриві , а ви про кацапів...
показати весь коментар
11.02.2021 20:46 Відповісти
А в чем противоречие с моим верхним постом?
показати весь коментар
11.02.2021 20:47 Відповісти
З верхнім немає, а от з другим ... кого Ви запитуєте про варіанти? Воно не атветчік воно азвучіватєль!
показати весь коментар
11.02.2021 20:55 Відповісти
Євгеній Євгенійович, за що забанили?
Чи ти з двох ніків одночасно виступаєш?
показати весь коментар
11.02.2021 20:57 Відповісти
"Борэлями" тепер вимірюється усе розпочате й Порохом у тому числі... Європа стоїть на межи перегляду мінських й взагалі домовленностей з рашизмом . А оце ВОНО щось собі планує ... Чи тексти завчені ппропомвляє?
показати весь коментар
11.02.2021 20:45 Відповісти
Наверное, поэтому так усиленно строит СП 2 , несмотря на санкции США.То, что сделал Порошенко в Минске, для любого нормального государства означало бы только одно-уголовное наказание. Если , мы не уважаем собственные законы и Конституцию почему их должны уважать , те кто называет себя партнерами
показати весь коментар
11.02.2021 20:48 Відповісти
"патерявши на тисячи миль" за останніми мілями не плачуть - я про німців з кацапами. А Вас прашу пісать сугубо для рашистів.
показати весь коментар
11.02.2021 21:00 Відповісти
Мінські угоди вже застаріли, а в клоуна сцикливого щось нове придумати клепки в казані не хватає. Чи ти не згоден, прізідєнт?
показати весь коментар
11.02.2021 20:46 Відповісти
Пете даже в кошмарном сне не снилось , так обосраться на международном уровне как Осел .Даже Кучма понял , что Осел идиот и слинял по быстрому.
показати весь коментар
11.02.2021 20:46 Відповісти
Це як? Ху?ло вбиває наших вояків, а ти співчуваєш і висловлюєш стурбованість на порушення твого перемирря?
показати весь коментар
11.02.2021 21:49 Відповісти
Шо ты мелеш?
показати весь коментар
11.02.2021 21:56 Відповісти
Забудь- не буде більше ніяких зустрічей з ****** ні в якому форматі.
показати весь коментар
11.02.2021 20:38 Відповісти
Ну будет с небутербродом. "Какая разница?" (с)
показати весь коментар
11.02.2021 20:44 Відповісти
Кому?
показати весь коментар
11.02.2021 20:52 Відповісти
О, святая наивность!
показати весь коментар
11.02.2021 20:38 Відповісти
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5057
показати весь коментар
11.02.2021 20:40 Відповісти
Очень хорошо было бы если Осел Оманский случайно встретиться со своим мозгом , а то у него в голове пусто и там туман . А если после этого он еще и врать перестанет , вообще крутяк будет.
показати весь коментар
11.02.2021 20:41 Відповісти
коли Зеленський починає говорити про всякі "Планы совместных шагов" мені стає страшно
показати весь коментар
11.02.2021 20:42 Відповісти
Мантра наша хороша начинаем снова... После бана кума уХйла он пойдет на нормандскую встречу? Вова ты просто прямо сказал , что эта твоя затея с санкциями - просто договорное поиграть с опозажопой .
показати весь коментар
11.02.2021 20:42 Відповісти
Вовка сильный , Вовка бравый, закончил левой , давай правой. Маструбация продолжается.Может ВАЗ , то куда ты смотрел, не глаза были?
показати весь коментар
11.02.2021 20:43 Відповісти
У него еще 8 кило кокса осталось , по тому главное , что бы мозоли на ладонях не натер.
показати весь коментар
11.02.2021 20:48 Відповісти
После нападения на Ведлмедчуковское дерьмо Зеле надо быть осторожным..Новичок не дурачок..Путлер мстительная тварь...
показати весь коментар
11.02.2021 20:49 Відповісти
Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 6967Встреча "Нормандской четверки" станет возможной после согласования ТКГ "Плана совместных шагов", – Зеленский - Цензор.НЕТ 7160
показати весь коментар
11.02.2021 20:51 Відповісти
Там все по сценарію, навіть "піхотинець" не вимагає вибачення.
показати весь коментар
12.02.2021 07:03 Відповісти
Коли срака на двох стільцях , рано чи пізно або вона порветься або її володар репнеться на рівень НУЛЬ!Й НУЛЬ це буде не гірший варіант
показати весь коментар
11.02.2021 20:49 Відповісти
Насколько я помн.ю, после Парижа Зеленский заявлял что если результата от Минска не будет , мы как государство прекратим участие в этом бесполезном процессе..К сожалению, Президент Зеленский так и не понял, что играть Президента и быть им две очень большие разницы
показати весь коментар
11.02.2021 20:51 Відповісти
после заявления рашиста-"Мы Донбасс не оставим" и о возможности "после русской весны", на окупированых территориях украинского Донбасса провести и "русское лето",это все детский лепет
показати весь коментар
11.02.2021 20:54 Відповісти
Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну. -Зеленский уверен в том, что лидер страны-оккупанта Путин, наемники которого ежедневно убивают и калечат украинских воинов, понимает необходимость завершения войны на Донбассе. /Его убеждают:Я не верю, что Россия намерена завершить войну, - Волкер /Кремль: Украина - часть "русского мира"./ РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков.Но очарование Путиным у Зеленского сильнее здравого смысла. Эти глаза напротив калейдоскоп огней.Эти глаза напротив ярче и всё теплей
показати весь коментар
11.02.2021 21:00 Відповісти
а можно народу Украины увидеть этот план ДО того как вы его согласуете с ******?
показати весь коментар
11.02.2021 21:05 Відповісти
Якось можна влізти у мізки того, хто пише бодягу заяв для Буратіни? П"ятій колоні бій - указ вбити КС. Проїхали - КС живий. П"ятій колоні бій! Вбити канали Медведчука! Санкції!! Проїхали . А віз й понині стоїть на ніби то закритті - насправді НЕЗАКОННОМУ закритті каналів . Тиждень минув і РАПТОМ! Надєжда Вовки на новую встрєчу з уХйлом! В які отвори цієї потвори він збирається заглядати - какая разніца!
показати весь коментар
11.02.2021 21:08 Відповісти
Пустое.
показати весь коментар
11.02.2021 21:22 Відповісти
на йух она тебе нужна эта норманская четверка? ты же видишь что все идет в ж о пу! лучше бы тын сикоррупцией начал бороться.... киздобол!
показати весь коментар
11.02.2021 21:24 Відповісти
А Єрмак заявляє, що переговори неможливі поки вбивають наших воїнів. Якось вже визначтесь, бо заразом з Кравчуком нагадуєте Лебедя, Рака і Щуку з відомої байки.
показати весь коментар
12.02.2021 07:00 Відповісти
 
 