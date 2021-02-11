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Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на те, що цього року вдасться переглянути Угоду про асоціацію між Україною та Європейськи Союзом.

Про це він сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Цей перегляд (Угоди про Асоціацію – ред.) стартував. Далі робота буде кропіткою, технічною над статтями угоди, над переглядом деяких стандартів, які за ці роки неодноразово вже змінюватися. Угоду треба привести до тих стандартів та параметрів, які на сьогодні діють на території ЄС, також врахувати ті зміни та реформи, які відбулися в Україні. Тому це робота, яка, очевидно, буде тривати у цьому році, та, сподіваюся, що у найкоротший термін ми зможемо переглянути угоду та підписати усі необхідні зміни", - сказав Шмигаль.

Прем'єр також наголосив, що українська сторона розраховує на суттєвий прогрес цього року у наближенні до промислового безвізу, без взаємного визнання електронних довірчих послуг та уповноважених економічних операторів.

"Від самого початку реалізації європейського зеленого курсу Україна зайняла позицію щодо залучення до цієї ініціативи, із започаткування діалогу України та ЄС у цій сфері є чіткий сигнал того, що у нас є спільне бачення можливостей та викликів у рамках зеленого енергетичного переходу та досягнення кліматичної нейтральності", - сказав Шмигаль.

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Топ коментарі
+3
...прошмыгнуть хочет? Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8407
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6263
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11.02.2021 21:07
+3
мне кажется, что в итоге , в конце этого года ЕС свернет соглашение с Украиной и отменит безвиз! это и будет начало тупого конца зелупиной команды!!! вы же не яух вообще не делаете!
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11.02.2021 21:48
+2
шмиг - шмиг ...
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11.02.2021 21:15
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...прошмыгнуть хочет? Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8407
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6263
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11.02.2021 21:07 Відповісти
шмиг - шмиг ...
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11.02.2021 21:15 Відповісти
П1. За каждое лицо которому выдали рабочую визу, заплатить 30% от его доходов в Украину.
Пример: Пересмотр соглашения об ассоциации от СН.
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11.02.2021 21:09 Відповісти
ты даже совок хочешь превзойти. Это интересно. Те тоже в свое время брали деньги за образование при выезде евреев в Израиль.
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11.02.2021 21:16 Відповісти
ДЕБІЛИ ВИРІШИЛИ ВБИТИ АСОЦІАЦІЮ З ЄС! залишилось Вовці взяти під свій контроль.
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11.02.2021 21:12 Відповісти
Пересмотр соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом состоится в этом году, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 958
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11.02.2021 21:20 Відповісти
Игорь Валеричу нужны квоты...
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11.02.2021 21:38 Відповісти
мне кажется, что в итоге , в конце этого года ЕС свернет соглашение с Украиной и отменит безвиз! это и будет начало тупого конца зелупиной команды!!! вы же не яух вообще не делаете!
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11.02.2021 21:48 Відповісти
Это будет не начало конца, это будет конец........ возможно острый конец заостренного кола. Перегляд угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом відбудеться цього року, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4597
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11.02.2021 22:45 Відповісти
Все правильно, соглашение очень невыгодное для нас. Квоты по курятине исчерпываются за полмесяца
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11.02.2021 22:21 Відповісти
Если его пересмотрят, молись, чтобы успеть смыться, вас на тряпочки толпа порвет. А на могилках посадят зверобой.
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11.02.2021 22:43 Відповісти
Вже і пеньки зріжуть до рівня грунту на виконання зобов'язень перед ЄС.
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12.02.2021 07:36 Відповісти
Та ця шмига вже теж давно "відіграла свою роль". Можна знімати
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12.02.2021 11:05 Відповісти
 
 