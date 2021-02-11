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Шмигаль про санкції проти соратників Януковича: Якщо санкції відіграли свою роль, їх можна знімати

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль про санкції проти соратників Януковича: Якщо санкції відіграли свою роль, їх можна знімати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що у випадках, де санкції відіграли свою роль, а кошти або цінності були повернуті, вони можуть завершувати свою дію.

Про це він сказав на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Щодо санкційної політики слід відзначити, що Європа залишається на твердих непорушних позиціях щодо підтримки України, зокрема, і в санкційній політиці. Санкції тривають. Що стосується окремих фізичних осіб, там, де санкції відіграли свою роль щодо цих осіб, кошти або цінності, які були вкрадені – повернуті, звісно, там санкції можуть завершувати свою дію", - сказав Шмигаль.

Так він відповів на запитання про можливе зняття санкцій з сина колишнього президента України Віктора Януковича Олександра та соратників експрезидента.

Український прем'єр наголосив, що це окрема процедура, яка підлягає окремому розгляду, "і діалог про це між Україною та Європейським Союзом триває на абсолютно професійному рівні, і на законодавчому рівні повною мірою".

Шмигаль додав, що введення Євросоюзом нового глобального санкційного режиму за порушення прав людини дасть змогу розширити санкційні списки Європейського Союзу.

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Топ коментарі
+53
П-ц, рвонуло консерву!
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11.02.2021 21:29
+41
от сука...
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11.02.2021 21:29
+41
Такої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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11.02.2021 21:29
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П-ц, рвонуло консерву!
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11.02.2021 21:29 Відповісти
шмыгаль(ударение на ,,ы,,) это должность или кличка ?
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11.02.2021 21:54 Відповісти
Это положняк на крытке.
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11.02.2021 23:05 Відповісти
Да.... Не всех дураков молния убила.
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11.02.2021 23:46 Відповісти
от ****...
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11.02.2021 21:29 Відповісти
Ублюдки зелёные 🤮🤮🤮
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11.02.2021 22:19 Відповісти
Днище?
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11.02.2021 21:29 Відповісти
Курва це прем'єр міністр, то інфляція двигун економіки, то тепер цю дич несе. Боже милостивий най на всю цю плісняву срачка нападе.
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11.02.2021 21:32 Відповісти
Такої сцянини в очі не було при жодному президенті!
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11.02.2021 21:29 Відповісти
Не зря начинал с предложения дать воду в Крым.... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 5061
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11.02.2021 21:29 Відповісти
Консервам Шмигаль сьіграла свою роль....
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11.02.2021 21:29 Відповісти
шмигаль не міністр, шмигаль куєсос бандіта ахмєтова.
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11.02.2021 21:30 Відповісти
Та, він не міністр, він прем'єр-міністр.
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11.02.2021 21:32 Відповісти
Шмыгаль -- продолжение Зели. Очередная кукла олигархов.
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11.02.2021 22:12 Відповісти
Ну да, его совсем не интересует, как и наши правоохранительные органы, как нажиты эти капиталы санкционные, непосильным трудом, так что можно снимать
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11.02.2021 21:30 Відповісти
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Юридично вмотивована та виважена відповідь, не бачу жодного приводу для негодування.
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11.02.2021 21:31 Відповісти
Ты не ЗЕбил ты ЗЕБИЛИЩЕ! Пойди выпей йвду! Мир станет чище! Всетаки запрет некоторым размножатся имеет под собой основание. Да и эфтаназия необходима!
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11.02.2021 21:34 Відповісти
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Ну помрій, поки жаба тітьку не дала.)))
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11.02.2021 21:42 Відповісти
а таке воно зебіліще... наприклад, отут "десь він в цьому правий" в 11.02.2021 20:56
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11.02.2021 22:16 Відповісти
Які санкції і по відношенню до кого зіграли свою роль? Про що він меле? Чи може дійсно синок януковича все вкрадене повернув, а слуги клоуна між собою тихо поділили?
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11.02.2021 22:24 Відповісти
Зелений патріот.
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11.02.2021 21:31 Відповісти
Забавно, что зэко-***** не обманула ожидания именно 25%. Всё, о чем предуппреждали, выполняют, как по нотам...
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11.02.2021 21:32 Відповісти
І ніяких тобі несподіванок...
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11.02.2021 21:39 Відповісти
Что, в общем, не радует те же самые 25%...
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11.02.2021 21:46 Відповісти
Потому как изначально никаких иллюзий относительно этого кафна и не имели...
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11.02.2021 22:01 Відповісти
Именно. И понимали откуда оно вылезло и куда хочет залезть...
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11.02.2021 22:02 Відповісти
и нас туда загнать...
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11.02.2021 23:17 Відповісти
ты или крест сними
или штаны подттяни (с)
уроды
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11.02.2021 21:33 Відповісти
и какую же роль сыграли санкции. Пока Петя президенствовал,в Украине об этом ни кто не заикался, а рыги за поребриком прятались. Теперь же шушера из СН с эксрынами объединились и ничего хорошего ждать не приходится. В очередной раз спасибо зебильному лехторату
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11.02.2021 21:33 Відповісти
Кто такие соратники бывшего президента можно поконкретнее? Однопартийцы, депутаты или министры...не дай Б-же? А то непонятно кого этот индеец вместе со Стоматологом защищает
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11.02.2021 21:34 Відповісти
подозрительно добр ты шмыг! а не лобируешь ли ты рыгов не безкорыстно? прямо мучают меня какие то подозрения по этому поводу.!!!! вот мне например глубоко по юух страдания сашки януковича , сына пшонки или дочери коли бимбы, сомнения налоговика клименка или димы табачника и розенберга эдика из израиля!!! а тебе шмыг нет не по йух! так что я должен думать по этому поводу а шмыг? кто и какую воспитательную и моральную роль сыграл в деле этих закоренелых ворюг??? ты вообще премьер какой страны? вы б л я д и с коррупцией когда нибудь бороться собираетесь???
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11.02.2021 21:34 Відповісти
а-ха-ха)))
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11.02.2021 21:34 Відповісти
Похоже у Шмыггаля должок перед Сашей-стоматологом.
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11.02.2021 21:35 Відповісти
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 9364
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11.02.2021 21:37 Відповісти
"Татьяна Лайф" (або ніші із сєкти Вови) прокоментуйТЕ це чи скрєпазе заважає?! А може закриття к-Аналів-Мертвечука тільки на 5-ть років то все бутафорія для вас зебілів?
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11.02.2021 21:37 Відповісти
Татьяна Кайф таке не коментує.
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11.02.2021 21:44 Відповісти
Нет ни сыграли!!!
Ещё рано это делать!!!
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11.02.2021 21:38 Відповісти
Саша Стоматолог,сын Индюковича вычистил Казначейство Украины в феврапе 2014 года практически до нуля,оставив на счету Казны 107 000 гривен..Это преступление против страны Украина не имеет срока давности...
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11.02.2021 21:45 Відповісти
Ринат Леонидыч за донецких заступился, естественно на сходных условиях.
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11.02.2021 21:46 Відповісти
Порошенко предрекли пост премьер-министра Украины. Это случится, если объединятся две партии.

Если премьером станет Порошенко, значит то что Зеленский уходит от влияния токсичного Коломойского

и Порошенко самодостаточная личность, от этого он не будет работать на разный олигархат,

плюс это назначение укрепит хорошие отношения с западными партнерами,

плюс Порошенко сможет привлечь иностранный бизнес в Украину.
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11.02.2021 21:51 Відповісти
СБУ, у вас там залишилися нормальні люди?
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11.02.2021 21:51 Відповісти
А Рибніков такі був правий надаючи йому характерні риси служки олігархової
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11.02.2021 21:52 Відповісти
Рыло, закрой пасть, натяни намордник, не кукарекай
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11.02.2021 21:54 Відповісти
Джо Байден поручил проверить все звонки Трампа Путлеру за время 4 лет его каденции,включая секретную связь..,Донни попал... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 6767
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11.02.2021 21:54 Відповісти
Ахахахахахахахахахахахахахахахахах!
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 1105
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11.02.2021 21:55 Відповісти
Это похлеще будет двух Импичментов Трампу... Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 8269
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11.02.2021 21:56 Відповісти
Ощущение, что они наперегонки сейчас стараются перещеголять друг друга в идиотизме. Ну или готовят себе пути отступления на Восток. Под крыло тех, против кого эти санкции сейчас действуют......... пока действуют.
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11.02.2021 22:36 Відповісти
Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 5028 Шмыгаль о санкциях против соратников Януковича: Если санкции сыграли свою роль, их можно снимать - Цензор.НЕТ 1115
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11.02.2021 21:58 Відповісти
с чистой совестью да на свабоду.
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11.02.2021 22:00 Відповісти
Ну что ещё сказать.Неужели Ахметов начал сожалеть о своём ставленнике ,который назначал подельников для сбора общака со всех граждан Украины.
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11.02.2021 22:09 Відповісти
"средства или ценности, которые были украдены - возвращены" тем, кто их и украл.Знаем.Источник: https://censor.net/ru/n3247469
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11.02.2021 22:09 Відповісти
Согласен. После смерти можно снимать и все им прощать.
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11.02.2021 22:09 Відповісти
Похоже, Шмыгаль в папередники спешит записаться....

https://twitter.com/PreZeDentTV/status/662142409111900160
"Мы идём с тобой по Киеву,

Власть качается хреновая.

На столбах, что слева - старая.

На столбах, что справа - новая"
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11.02.2021 22:13 Відповісти
Ой дошмигається цей шмигаль. То він вугільну галузь під корінь, то йому санкції знімати. Слава кровосісі спокою не дає?
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11.02.2021 22:21 Відповісти
...или они надутые бестолковые и бесполезные. как основной вариант
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11.02.2021 22:22 Відповісти
гнида
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11.02.2021 22:25 Відповісти
мені одному здається,що воно-гімно?
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11.02.2021 22:25 Відповісти
не ты их вводил и ни тебе их снимать, Зе-пес .
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11.02.2021 22:28 Відповісти
Паскудота сраная. Слава Богу что один выродок сдох. второй пока нет.
А эта вонючая гнида забыла сколько трупов было на майдане? иуда был в разы честнее.
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11.02.2021 22:29 Відповісти
Долго всматривалась в буквы............... Почему-то они все сложились в одно короткое, но ёмкое слово. Шмигаль про санкції проти соратників Януковича: Якщо санкції відіграли свою роль, їх можна знімати - Цензор.НЕТ 20
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11.02.2021 22:32 Відповісти
А чего, от кого и сколько ценностей вернулось в казну Украины? Что-то я нигде не читал о пополнении бюджета!!!
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11.02.2021 22:35 Відповісти
При Порохе вернули часть, а при преЗЕденте не помню...может Шмыгаль что-то знает...
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11.02.2021 22:38 Відповісти
шмигаль,подстилка ахметовская,ты не вводил и не тебе снимать эти санкции,ублюдок
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11.02.2021 22:38 Відповісти
сіграли свою роль - єто когда краденное обратно вернули.
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11.02.2021 22:40 Відповісти
Блин, какой цинизм и лицемерие, в стиле самих рыгов. В принципе этот шмыгаль же и есть рыг.
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11.02.2021 23:02 Відповісти
Хочу сказати що це шмигло ганьбить мою Альма Матер -Львівську політехніку. Хотілося щоб він почув характеристику рішень його зелохуряду від моїх однокурсників, які працюють на Рівненській і Хмельницькій АЕС. Так ось: вони кажуть що такого звіздеця не було в лихі 90-і. Ще одне: хай на мене не ображаються львів"яни, але український П"ємонт перетворився в провінційне обласне місто.І все це завдяки таким одіозним землячкам : гані герман ,шурмі, тарасу козаку, та й мер самонемічний- сміттєвоз вніс свій внесок в приході до влади "пацанви зеленої".
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11.02.2021 23:34 Відповісти
ще табачників з арбузовими для повноти картини невистачає...
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11.02.2021 23:34 Відповісти
Ще один факт: в 2003-2005 роках нинішній прем"єр керував фінансовою службою Львівського автозаводу. В якому стані цей завод - ми знаємо. Молімо Всевшнього ,щоб вони так не зашмигалили зі всією Україною.
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11.02.2021 23:43 Відповісти
Ахметовская *****.
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12.02.2021 00:02 Відповісти
Консерва завонялась
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12.02.2021 00:34 Відповісти
Какаято нелогичная логика)
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12.02.2021 01:37 Відповісти
ось вона п'ята колона окупантів в дії і таких чмигалів зараз при владі як гімна в нужнику...
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12.02.2021 06:44 Відповісти
Зелёно-коричневый реванш во всей своей красе.
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12.02.2021 06:55 Відповісти
Спец по розвалу ЛАЗу пукнув на захист узурпатора і окупантів.
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12.02.2021 07:32 Відповісти
Який цинізм ! Стільки людей загинуло !!! Такому не має прощення , тим більше ніякої відповідальності Донецький клан олігархів-хижаків не здійснив , заробляють всі на біді України!!! А влада каже: " Крадуть , то навіщо ті санкції, закони такі, що дозволяють КРАСТИ ПО ЗАКОНУ!".. А винні Ми самі! Бо 30 років замість обирати Держаних Діячів у владу, Ми ОБМІНЮЄМО ПРІЗВИЩА олігархічних кланів --хижаків і "маємо надію" на зміну олігархічної системи керування країною ??? Тільки через те що обміняємо прізвище??? От і дожили до цього жаху.
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12.02.2021 09:40 Відповісти
Та ця шмига вже теж давно "відіграла свою роль". Можна знімати
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12.02.2021 11:08 Відповісти
Почалося.
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12.02.2021 11:34 Відповісти
 
 