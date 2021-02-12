Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка
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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув від кулі ворожого снайпера поблизу смт Зайцеве.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Офісу президента.
"Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості щодо білоруського режиму всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність", - підкреслив президент .
Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого героя.
Нагадуємо, вранці 11 лютого під час обстрілу снайпером позиції українських військових у районі Зайцеве зазнав вогнепального поранення боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади 36-річний Олександр Глушко. Його евакуювали до лікарні Бахмута, але, на жаль, врятувати життя не змогли.
Будь ласка, зачекайте...
это как минимум проявление благодарности и уважения
это осознание своей ответственности за свои абсолютно тупые действия
Не-не - это ведь "На костях попиариться захотел, пад...а" - вы же сами это лайкнули. А теперь про какое-то уважение и благодарность.
Выразил соболезнования сегодня = "На костях попиариться захотел, пад...а"
Не выразил соболезнование на прошлой неделе = "ничего святого"
Любите вы все перекручивать. Уж какой канал из всех сил пытается уничтожать рейтинг Зеленского, причем беспрерырвно - так это 5й - и что - закрыли его? А хотя бы попытки были?
Так может быть не нужно врать, что Зеля закрыл кацапские помойки Мертведчука только из-за того, что они ему рейтинг уничтожали? Или у вас пищеварение перестанет работать, если признаете хоть одно достижение Зели?
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня.
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Я и не сомневаюсь. Прежде чем опустится до моего уровня, тебе нужно поднятся хотя бы до уровня моих тапочек.
PS Ник ты себе выбрал подходящий, уровень твоего развития вполне ему соответствует.
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
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Чем?
1. Очередной сводкой штаба ООС о провокационном огне той стороны?
2. Очередной сводкой штаба ООС о нарушении режима тишины?
3. Очередной сводкой штаба ООС при убийстве военнослужащих ВСУ о продолжении коварных действий врага?
4. Очередным заявлением четырежды уклониста о получении неутешительных новостей при убийстве наших солдат?