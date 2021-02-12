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Зеленський (10456) Донбас (14568) втрати (1450) 59 окрема мотопіхотна бригада (13)

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі смертю українського військовослужбовця, який загинув від кулі ворожого снайпера поблизу смт Зайцеве.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Офісу президента.

"Сьогодні, перебуваючи на передовій, отримав невтішні новини. Україна втратила ще одного захисника. Попри домовленості щодо білоруського режиму всеосяжного припинення вогню, ворог продовжує підступні дії. Українська армія вже довела, що даватиме гідну відсіч і відстоюватиме нашу незалежність", - підкреслив президент .

Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблого героя.

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Нагадуємо, вранці 11 лютого під час обстрілу снайпером позиції українських військових у районі Зайцеве зазнав вогнепального поранення боєць 59-ї окремої мотопіхотної бригади 36-річний Олександр Глушко. Його евакуювали до лікарні Бахмута, але, на жаль, врятувати життя не змогли.

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Топ коментарі
+27
На костях попиариться захотел, пад...а?! А семьям погибших солдат на прошлой неделе ты выразил соболезнование? Или может выражал соболезнование семьям погибших на позапрошлой неделе??? Ничего святого!
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11.02.2021 21:36
+27
Засунь свои соболезнования себе в .... Это ты, недоразумение, отозвал с передовой контрснайперские группы. Это ты запретил ВСУ укреплять позиции. Это ты запретил разведку. Поэтому кровь и этого украинского воина на твоей совести. Хотя какая совесть у зелебени
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11.02.2021 21:40
+21
Соболезнование, на фоне запрета стрелять в ответ, больше похоже на издевательство
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11.02.2021 21:39
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На костях попиариться захотел, пад...а?! А семьям погибших солдат на прошлой неделе ты выразил соболезнование? Или может выражал соболезнование семьям погибших на позапрошлой неделе??? Ничего святого!
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11.02.2021 21:36 Відповісти
ДА!!!!
это как минимум проявление благодарности и уважения
это осознание своей ответственности за свои абсолютно тупые действия
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11.02.2021 21:53 Відповісти
"это как минимум проявление благодарности и уважения"

Не-не - это ведь "На костях попиариться захотел, пад...а" - вы же сами это лайкнули. А теперь про какое-то уважение и благодарность.
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12.02.2021 00:12 Відповісти
Вот именно что соболезнования не приносится публично и это ни что иное как пиар... а я не совсем понимаю пиар в таком формате...
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11.02.2021 21:54 Відповісти
Кабздец...вам не известно,что зеля еще и главнокомандующий ?
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11.02.2021 22:00 Відповісти
Главно что ?
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11.02.2021 22:46 Відповісти
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-й ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 774.
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11.02.2021 22:34 Відповісти
Как у вас так получается - в одном посте выражать недовольство сразу противоположными действиями Зели?

Выразил соболезнования сегодня = "На костях попиариться захотел, пад...а"

Не выразил соболезнование на прошлой неделе = "ничего святого"
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12.02.2021 00:11 Відповісти
дебил?
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12.02.2021 00:46 Відповісти
Напротив - троллю соевых дебилов, которые сами себе противоречат в одном предложении и даже не понимают этого.
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12.02.2021 11:28 Відповісти
Да нет, там идет речь про пиар, который начался на конктектном временном отрезке, на повторяющемся трагическом событии. Никаких противоречий нет. Автор не привязал к высказанным "соболезнованиям" наркомана закрытие каналов, которые начали уничтожать рейтинг зеленского.
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12.02.2021 11:37 Відповісти
" закрытие каналов, которые начали уничтожать рейтинг зеленского."

Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 7214

Любите вы все перекручивать. Уж какой канал из всех сил пытается уничтожать рейтинг Зеленского, причем беспрерырвно - так это 5й - и что - закрыли его? А хотя бы попытки были?
Так может быть не нужно врать, что Зеля закрыл кацапские помойки Мертведчука только из-за того, что они ему рейтинг уничтожали? Или у вас пищеварение перестанет работать, если признаете хоть одно достижение Зели?
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12.02.2021 11:56 Відповісти
оказывается ты не только дебил, но еще и одноклеточный.
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12.02.2021 14:04 Відповісти
Ну еще бы - когда аргументы недалеких туповатых соевых ботов логически полностью разбиваются и ответить туповатым соевым ботам нечего - они скатываются на банальные оскорбления, пытаясь перевести дискуссию на банальный обмен обзываниями.
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 4374
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13.02.2021 15:35 Відповісти
И нет, я не собираюсь опускаться до вашего уровня.
========
Я и не сомневаюсь. Прежде чем опустится до моего уровня, тебе нужно поднятся хотя бы до уровня моих тапочек.
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13.02.2021 20:52 Відповісти
Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 5443 Мне тебя жаль
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13.02.2021 23:43 Відповісти
Ты своих близких пожалей, возле них кретин живет. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-ї ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 9977
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14.02.2021 05:23 Відповісти
Как я и писал выше - когда у туповатого тролля аргументов по теме нет - он пытается перевести дискуссию в более близкое для него русло взаимных оскорблений.

PS Ник ты себе выбрал подходящий, уровень твоего развития вполне ему соответствует.
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14.02.2021 14:04 Відповісти
Керівництво ЗСУ наказало прибрати з зони ООС усі снайперські і контрснайперські групи. Результат
11.01-снайпер 200
20.01-снайпер 300
21.01-снайпер 200
26.01-снайпер 200
27.01-снайпер 300
02.02-снайпер 200
04.02-снайпер 300
07.02-снайпер 300
10.02-снайпер 300
11.02-снайпер 200
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11.02.2021 21:37 Відповісти
***.
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11.02.2021 22:01 Відповісти
А заборону смалити у відповідь без штрафів зняв? Га, говнокомандувач?
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11.02.2021 21:38 Відповісти
До речі, а Зеленський ще й УБД отримає.
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11.02.2021 21:38 Відповісти
Соболезнование, на фоне запрета стрелять в ответ, больше похоже на издевательство
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11.02.2021 21:39 Відповісти
Це не перший раз. Йому не звикати.
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11.02.2021 21:41 Відповісти
Он когда читал текст по суфлёру, то про смысл текста не задумывался.
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12.02.2021 00:48 Відповісти
Засунь свои соболезнования себе в .... Это ты, недоразумение, отозвал с передовой контрснайперские группы. Это ты запретил ВСУ укреплять позиции. Это ты запретил разведку. Поэтому кровь и этого украинского воина на твоей совести. Хотя какая совесть у зелебени
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11.02.2021 21:40 Відповісти
Вже довела армія щось? А ти при чому? Чим тебе стукнути, щоб зрозумів що має робити президент.
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11.02.2021 21:42 Відповісти
А до якої країни належить це сцикло? На фото він без нарукавної наліпки тризуба!!
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11.02.2021 21:43 Відповісти
А решта загиблих лишилась без співчуттів ?
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11.02.2021 21:43 Відповісти
І для мене цей список очолює Журавель. Своїх нє бросаєм... Срані командувачі...
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11.02.2021 21:49 Відповісти
R.I.P.
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11.02.2021 21:47 Відповісти
А нахера он маску нацепил? Он что, в кассе в АТБ? Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю від кулі снайпера воїна 59-й ОМБр Олександра Глушка - Цензор.НЕТ 5801
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11.02.2021 21:52 Відповісти
пля... в...те цю паскуду! ****, я гроші на це дам!
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11.02.2021 21:53 Відповісти
"Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор" - та ти шо! Яким чином армія буде давати відсіч, коли за це штрафуватимуть наших захисників, зєбіл бл@дь?!
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11.02.2021 21:56 Відповісти
О боже, какой глум, промямлило чмо которое ввело штрафы за выстрелы в ответ
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11.02.2021 22:02 Відповісти
От предполагаемой точки выстрела в глубину и вширину 1км все накуй уничтожить.а пока квартал *****.
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11.02.2021 22:27 Відповісти
Відосік зніми з цього приводу, для рейтинга. *****
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11.02.2021 22:43 Відповісти
Вже, а для чого ж він туди...
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11.02.2021 22:49 Відповісти
Насмілюсь запитати: в топі коментарі тільки москальською. Це теж елемент гібридної війни?
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11.02.2021 23:08 Відповісти
Цей "елемент" для того, щоб зебіли з "рускАязічной чєлюстью" змогли зрозуміти на "іх язіке", яке ла#но вони обрали...
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11.02.2021 23:15 Відповісти
всё верно сказал.
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11.02.2021 23:55 Відповісти
А ведь это зеленский убил бойца своим запретом работы противоснайперских групп, разведи и т.д.. Убил так же, как убил Журавля и других бойцов.
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12.02.2021 00:35 Відповісти
Украинская армия уже доказала, что будет давать достойный отпор и отстаивать нашу независимость", - подчеркнул президент.Источник: https://censor.net/ru/n3247470
======
Чем?
1. Очередной сводкой штаба ООС о провокационном огне той стороны?
2. Очередной сводкой штаба ООС о нарушении режима тишины?
3. Очередной сводкой штаба ООС при убийстве военнослужащих ВСУ о продолжении коварных действий врага?
4. Очередным заявлением четырежды уклониста о получении неутешительных новостей при убийстве наших солдат?
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12.02.2021 00:44 Відповісти
Тебе живцем поховати повинні, поряд з тим бійцем, бо ти, падлюко, заборонив контрснайперську боротьбу...
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12.02.2021 01:24 Відповісти
Впервые (!) за долгое время Верховный главнокоммандующий ВСУ Зеленский выразил соболезнование по повоlу гибели украинского воина на Донбассе. Тема "обострение военной ситуации" вдруг зазвучала в речах Зеленского и Ермака. Почему? Все очень просто. ЕС почти в ультимативной форме потребовало реальной борьбы с "... широко распространенной коррупцией .." (пункт J REPORT on the implementation of the EU Association Agreement with Ukraine ), Борелль "Мы также продолжаем настаивать на полном расследовании махинаций с Приватбанком, которое произошло 6 лет назад" Учитывая, что генеральный прокурор Венедиктова второй месяц задерживает вручения подозрений по делу о выводе денег из Приватбанка его бывшими владельцами, Зеленскому только и остается выставлять себя жертвой агрессии России в надежде что простят ему прошлые и нынешние шалости. Но судя по всему время прощений закончилось. Наступает время расплат. https://timeze2019.blogspot.com/
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12.02.2021 08:41 Відповісти
Напиши сразу на год вперед соболезнований. Тир для кацапов твое достижение- убивают каждый день
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12.02.2021 10:37 Відповісти
"Выразил он соболезнования..." Щоб тобі ***** снились щоночі усі ті, кого вбили на Донбасі за час твого президентства! Щоб ти їхні обличчя бачив у кожному кутку! Щоб тобі до кінця життя спокою не було!
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12.02.2021 11:40 Відповісти
 
 