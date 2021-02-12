УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17891 відвідувач онлайн
Новини Суспільство
2059 22
вакцина (3417) карантин (15303) Ляшко Віктор (1194) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко

Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через шість місяців після хвороби, вважають в Міністерстві охорони здоров'я України.

Як переда Цензор.НЕТ, такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) затвердило Міністерство охорони здоров'я, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

При цьому НТГЕІ вважає, що за бажанням особи, яка підлягає вакцинації відповідно до груп пріоритетності, вакцинація може бути проведена раніше шестимісячного терміну при достатній кількості доз вакцини для забезпечення вакцинації осіб у даній групі пріоритетності, які не мають задокументованого COVID-19 в анамнезі і якщо це не суперечить чинній інструкції до вакцини.

Також експерти рекомендують відстрочити другу дозу вакцини на шість місяців для осіб з гострим перебігом COVID-19, у яких захворювання розвинулося після отримання першої дози вакцини.

При цьому експерти наголошують, що ці рекомендації можуть бути змінені в разі надходження оновлених даних і, якщо вони не суперечать чинній інструкції до вакцини.

Читайте також: Степанов про початок вакцинації проти COVID-19: "Розраховуємо, що з понеділка почнемо"

Також НТГЕІ рекомендує відкласти принаймні на шість місяців вакцинацію осіб, які раніше отримували терапію антитілами від COVID-19 або реконвалесцентну плазму.

При цьому, згідно з рекомендаціями НТГЕІ факт проведеної вакцинації проти COVID-19 ніяк не повинен впливати на терапевтичну тактику пацієнта з COVID-19.

Щодо вакцинації проти COVID-19 вагітних і жінок, які годують дітей грудним молоком НТГЕІ рекомендують відстрочити вакцинацію вагітних або введення другої дози вакцини до закінчення вагітності.

При цьому вакцинація вагітних медичних працівників, віднесених до пріоритетної групи з проведення щеплень проти COVID-19, може бути проведена в разі якщо користь від вакцинації має переваги над високим ризиком інфікування і важкого перебігу COVID-19.

Експерти не рекомендують рутинного проведення тесту на вагітність перед вакцинацією проти COVID-19.

Також читайте: Перевозити вакцини Pfizer за ультранизьких температур буде компанія "Фармасофт", - Ляшко

Крім того, експерти вважають, що жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень.

Також члени НТГЕІ рекомендують проводити планову вакцинацію проти інших інфекційних хвороб через 28 днів після отримання другої дози вакцини проти COVID-19. У разі, якщо вакцинація проти COVID-19 є перешкодою для планової вакцинації за віком або за схемою, цей термін може бути скорочений до 14 днів.

Щодо використання вакцин на платформі мРНК у осіб з алергією експерти рекомендують у разі встановлення важкої алергічної реакції в анамнезі на поліетиленгліколь або подібну молекулу вважати це абсолютним протипоказанням до щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина.

Крім того, експерти не рекомендують проводити рутинне серологічне тестування як перед, так і після щеплення вакциною проти COVID-19, таке тестування може бути використано, якщо його результати становлять науковий інтерес.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+3
ляшко, йди нх з своїм коронавірусом.
показати весь коментар
11.02.2021 22:05
+2
Прикинули, шо 10 млн наколотых не насобирают для всемирного банка, взялись за переболевших? Так, многие переболевшие даже не знают, когда болели.
показати весь коментар
11.02.2021 22:04
+2
А было бы неплохо. И запилить видосик, как они любят.
показати весь коментар
11.02.2021 22:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бездонний ринок. І хвороб попереду в нас ще неміряно з'явиться, як і вакцин від них.
показати весь коментар
11.02.2021 21:36 Відповісти
По количеству антител надо смотреть . Если их достаточно - вакцина не нужна
показати весь коментар
11.02.2021 21:39 Відповісти
Це стосується будь-якої вакцинації, але ніхто цього не робить)
показати весь коментар
11.02.2021 22:57 Відповісти
им пофигу, есть антитела в организме или нет, и насколько изучена эта болезнь, и даже что внутри ампулы с вакциной -- антитела или КОВИД в малых дозах или мутка какая-то с генами! Во всех странах Европы, в том числе и в Польше государство берет на себя ответственность за последствия прививки...а у нас одни вопли посадовцив.
показати весь коментар
12.02.2021 04:35 Відповісти
новое направление бизнеса на тестах появилось
показати весь коментар
12.02.2021 07:17 Відповісти
сам придумал такую чушь?
показати весь коментар
11.02.2021 21:42 Відповісти
Откуда это чудо появилось????
показати весь коментар
11.02.2021 21:44 Відповісти
Дуремарчик с пьявками
показати весь коментар
11.02.2021 21:48 Відповісти
Особенно бессимптомно перенесшие и прошедшие глючные тесты...
показати весь коментар
11.02.2021 21:49 Відповісти
А этому вакцинироваться подавай... Нахватались вакцины, как ***** блох, а граждане ж, стопудово, не кинутся. И шо делать? 40 милионов доз в жопу Радуцкому задвинуть?
показати весь коментар
11.02.2021 21:50 Відповісти
А было бы неплохо. И запилить видосик, как они любят.
показати весь коментар
11.02.2021 22:10 Відповісти
Прикинули, шо 10 млн наколотых не насобирают для всемирного банка, взялись за переболевших? Так, многие переболевшие даже не знают, когда болели.
показати весь коментар
11.02.2021 22:04 Відповісти
Да им ве равно, им бы лохов "провакцинировать" для отчетности, ведь иначе не наберут нужные их хозяевам проценты.
Вот не понимаю я, в чем у Степанова с Ляшко трудности: за "бубочку" проголосвали 73% лохтората, что означет, что в Украине 73% населения - это идиоты, вот это и есть нужные им проценты вакцинируемых.
А если добавить лохторат ОПЗЖ, да бабы-Юли - то рекорд по вакцинации поставят.
Тут, главное, сказать, что при "вакцинации" гречку раздают бесплатно (и колбасу по "2.20, как в СССР").. Ті, хто перехворів на COVID-19, можуть вакцинуватися від коронавірусної інфекції через 6 місяців після хвороби, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3952
показати весь коментар
12.02.2021 05:42 Відповісти
Я ни одного не знаю, кто хотел бы на себе испробовать вакцину. Говорят: доверия нет. Не всех же можно вечно дурить. Может, среди жопоблоковцев такие затесались, но я с ними не общаюсь. Нас тоже поимели этой оцифровкой медицины, которая одним махом перечеркивает все вероятные достижения.
показати весь коментар
12.02.2021 06:03 Відповісти
Oдин Ротшильд уже откинулся, но не в коней корм, видимо.
Клаус Шваб ещё ползает, а ведь ему черти в аду давно прогулы ставят.
показати весь коментар
12.02.2021 05:52 Відповісти
Они уже апостолов наклепали - всем хватит.
показати весь коментар
12.02.2021 06:12 Відповісти
ляшко, йди нх з своїм коронавірусом.
показати весь коментар
11.02.2021 22:05 Відповісти
Прикол в том, что ляшко послать можно, и он даже, может, пойдёт. А вирус нет.
показати весь коментар
11.02.2021 22:12 Відповісти
Барановирусные Ляшки не все вымерли без кислорота
показати весь коментар
11.02.2021 22:18 Відповісти
Ошибаетесь.
Как только такие как Ляшко получат "черенок от лопаты"(по Каддафи), так ситуация со всеми вирусами резко пойдет на лад.
показати весь коментар
12.02.2021 05:43 Відповісти
Да , это мудрый ход изобрести вирус против которого нужно вакцинироваться каждый год!Типа гриппа , только у гриппа течение болезни легче и привыкли мы к нему. Одна надежда , природа очень хитра и мы к нему скоро приспособимся , но это не факт что дальше не начнут изобретать!
показати весь коментар
11.02.2021 22:54 Відповісти
Ага, кому це вигідно?
Pfizer + 10 мільярдів $ в рік
За таке бабло можна не тільки віруси створювати...
показати весь коментар
11.02.2021 23:00 Відповісти
 
 