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Новини Політика України
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Головні новини 11 лютого: Зеленський на Донбасі, членство в ЄС поки не світить через корупцію

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головні новини 11 лютого: Зеленський на Донбасі, членство в ЄС поки не світить через корупцію

Зеленський відвідав передову, Європарламент розкритикував Україну, Вірастюк балотується в депутати від "Слуг", Дубінський розпродає елітні авто - головні новини України та світу 11 лютого.

Головнокомандувач Зеленський відвідав передову

Візит президента в зону ООС припав на день, коли від кулі снайпера загинув водій-електрик Олександр Глушко: ворог поранив солдата в груди, і той помер під час евакуації. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю захисника України.

Зеленський відвідав воїнів на передовій, вручив їм нагороди і заявив, що перемир'я, як би ми до нього не ставилися, є важливим досягненням. Президент також висловився про закриття телеканалів Медведчука: "Наші телеканали не закривали. Ми закривали чужі".

Вірастюк хоче бути нардепом "Слуги народу"

Спортсмен балотуватиметься на довиборах по 87-му округу в Івано-Франківській області: сьогодні його кандидатуру затвердили на з'їзді СН. Вірастюк обіцяє "не просиджувати штани" і зайнятися створенням реабілітаційних центрів для ветеранів. А також каже, що піти в нардепи йому запропонував Зеленський.

Членство України в ЄС не стоїть на порядку денному через корупцію

Європарламент прийняв резолюцію з критикою України. "Дуже поширена корупція далі гальмує реформи", - вважають європейські депутати. А коли так, то ні Україна, ні ЄС не будуть у недалекому майбутньому готові до вступу нашої країни до Євросоюзу.

Суд скасував перейменування проспекту Московського на проспект Бандери

Рішення Окружний адміністративний суд Києва ухвалив за позовом організації "Громадський контроль і порядок". Рішення вступить в силу після закінчення термінів подачі апеляційної скарги.

Лукашенко розповів, коли готовий піти

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на організованих підконтрольними йому чиновниками Всебілоруських народних зборах заявив, що готовий піти, якщо в країні не буде акцій протесту, а його прихильникам буде гарантована безпека.

У залі Лукашенка слухали голова забороненої в Україні Комуністичної партії Симоненко і "слуга народу" Шевченко.

Дубінський розпродає автопарк?

Оголошення про продаж автомобілів із номерами, як у скандального "слуги народу", з'явилися на інтернет-майданчиках. Чи сам нардеп опублікував ці оголошення, чи це чийсь жарт - поки невідомо.

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Топ коментарі
+9
Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе

Сука, Незнайка на Луне.
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11.02.2021 22:02
+8
Кацапські тролі виходять на новий рівень. Українські ніки, українська мова, от тільки риторика видає їх з потрохами. Спитай у того генадія, де він бачить Україну. Він відповість- позаблоковою і нейтральною (а це по факту просто в орбіті хуйла).
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11.02.2021 22:23
+4
Зелена пліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!))
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11.02.2021 22:04
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Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе

****, Незнайка на Луне.
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11.02.2021 22:02 Відповісти
Миротворець,чотирикратний пацифіст та "Заслужений уклоніст України" !!!)))
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11.02.2021 22:08 Відповісти
корупція поглинула державу цілком і повністю,мабуть тут вже все.
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11.02.2021 22:04 Відповісти
Україна вже давно на всі сто колрумпована країна !!!))))
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11.02.2021 22:05 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево та послідовно ,нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!))
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11.02.2021 22:04 Відповісти
какое членство в ЕС?) гопники при власти и этим все сказано!
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11.02.2021 22:06 Відповісти
Зе сегодня на "передовой" - все украинское ему не приятно..
Доказано еще раз...

Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции - Цензор.НЕТ 7386
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11.02.2021 22:08 Відповісти
Там має бути шеврон кремлівського лялькового балагана !!!)))
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11.02.2021 22:11 Відповісти
ого 8 рыл как раз на один ВОП
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12.02.2021 08:34 Відповісти
членство в ЕС пока не светит из-за коррупции, Шмыгаль считает нормальным снятие санкций с большинства соратников Януковича, коррупционеры это потенциальные предатели, коррупционер не побежит прятаться в ЕС,а побежит в тыл Московии сдавать Украину, какой то тупик получается, с про щелиной в московское стойло Главные новости 11 февраля: Зеленский на Донбассе, членство в ЕС пока не светит из-за коррупции - Цензор.НЕТ 8401
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11.02.2021 22:11 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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11.02.2021 22:13 Відповісти
В треуголке?
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11.02.2021 22:11 Відповісти
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою ,неспроможна мислити ,через відсутність мізків ,а тирсою мислити не можливо !!!)))
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11.02.2021 22:15 Відповісти
Ты - да. Порох, к примеру, нет. И делал все, чтобы ты себя не чувствовал второсортным. Но не вина Пороха, что ты так о себе думаешь.
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11.02.2021 22:16 Відповісти
Кацапські тролі виходять на новий рівень. Українські ніки, українська мова, от тільки риторика видає їх з потрохами. Спитай у того генадія, де він бачить Україну. Він відповість- позаблоковою і нейтральною (а це по факту просто в орбіті *****).
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11.02.2021 22:23 Відповісти
Ты, дебил?
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11.02.2021 22:41 Відповісти
Рили, копали, силились посадити Порошенка і не завважили як самі стали примітивними злодюжками
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11.02.2021 22:15 Відповісти
Ой, що ж це коїться....
Висновок європейської комісії містить вирок зеленій владі - корупціонери !
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11.02.2021 22:15 Відповісти
Хто б сумнівався...
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11.02.2021 22:25 Відповісти
Наше членство в ЄС Зебіли поховали разом з вступом до НАТО.
Ну, а те шо Янелох на бамбасє - це йому мама Рима напевно вже дозволила сходити на війну, як у старому анекдоті:
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, но только недалеко, шоб мама тебя видела.
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12.02.2021 01:50 Відповісти
 
 