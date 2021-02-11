Головні новини 11 лютого: Зеленський на Донбасі, членство в ЄС поки не світить через корупцію
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Зеленський відвідав передову, Європарламент розкритикував Україну, Вірастюк балотується в депутати від "Слуг", Дубінський розпродає елітні авто - головні новини України та світу 11 лютого.
Головнокомандувач Зеленський відвідав передову
Візит президента в зону ООС припав на день, коли від кулі снайпера загинув водій-електрик Олександр Глушко: ворог поранив солдата в груди, і той помер під час евакуації. Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю захисника України.
Зеленський відвідав воїнів на передовій, вручив їм нагороди і заявив, що перемир'я, як би ми до нього не ставилися, є важливим досягненням. Президент також висловився про закриття телеканалів Медведчука: "Наші телеканали не закривали. Ми закривали чужі".
Вірастюк хоче бути нардепом "Слуги народу"
Спортсмен балотуватиметься на довиборах по 87-му округу в Івано-Франківській області: сьогодні його кандидатуру затвердили на з'їзді СН. Вірастюк обіцяє "не просиджувати штани" і зайнятися створенням реабілітаційних центрів для ветеранів. А також каже, що піти в нардепи йому запропонував Зеленський.
Членство України в ЄС не стоїть на порядку денному через корупцію
Європарламент прийняв резолюцію з критикою України. "Дуже поширена корупція далі гальмує реформи", - вважають європейські депутати. А коли так, то ні Україна, ні ЄС не будуть у недалекому майбутньому готові до вступу нашої країни до Євросоюзу.
Суд скасував перейменування проспекту Московського на проспект Бандери
Рішення Окружний адміністративний суд Києва ухвалив за позовом організації "Громадський контроль і порядок". Рішення вступить в силу після закінчення термінів подачі апеляційної скарги.
Лукашенко розповів, коли готовий піти
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, на організованих підконтрольними йому чиновниками Всебілоруських народних зборах заявив, що готовий піти, якщо в країні не буде акцій протесту, а його прихильникам буде гарантована безпека.
У залі Лукашенка слухали голова забороненої в Україні Комуністичної партії Симоненко і "слуга народу" Шевченко.
Дубінський розпродає автопарк?
Оголошення про продаж автомобілів із номерами, як у скандального "слуги народу", з'явилися на інтернет-майданчиках. Чи сам нардеп опублікував ці оголошення, чи це чийсь жарт - поки невідомо.
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****, Незнайка на Луне.
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Висновок європейської комісії містить вирок зеленій владі - корупціонери !
Ну, а те шо Янелох на бамбасє - це йому мама Рима напевно вже дозволила сходити на війну, як у старому анекдоті:
- Мама! Можно я пойду на войну?
- Можно, но только недалеко, шоб мама тебя видела.