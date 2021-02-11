Кравчук розповів Радбезу ООН про кроки України для врегулювання конфлікту на Донбасі та протидію з боку РФ

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук розповів під час засідання Ради безпеки ООН щодо прогресу, досягнутого Києвом у виконанні укладених у рамках ТКГ угод, а також звернув увагу на деструктивну позицію Російської Федерації у цьому питанні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, долаючи протидію Росії під час переговорів", - сказав Кравчук у своєму виступі в четвер під час засідання РБ ООН, присвяченого шостій річниці підписання Комплексу Мінських угод 12 лютого 2015р.

Глава української делегації перерахував реалізовані Києвом на практиці кроки:

- Українській делегації вдалося домовитися про завершення розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках. Київ ініціював ще чотири нові ділянки розведення;

- Україна ініціювала постійний - 24/7 - формат консультацій у рамках ТКГ після початку пандемії COVID-19, оскільки в Києві знають, що ситуація з COVID-19 на окупованих територіях дуже складна, і українці страждають через нездатність окупаційних адміністрацій надавати необхідні медичні послуги;

- Україна продовжила ще на рік - до 31 грудня 2021 року - дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей";

- з ініціативи делегації України на розгляд ТКГ був представлений план спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських угод. Цей документ містить практичні пропозиції, спрямовані на припинення конфлікту і повністю відповідає духу і букві Мінських домовленостей;

- в грудні 2019 року і в квітні 2020 року українська сторона домовилася про взаємне звільнення утримуваних осіб і змогла повернути з полону багатьох громадян України;

- Україна схвалила ad referendum рамкову угоду ТКГ про протимінну діяльність, а також доопрацьований план розмінування на 19 узгоджених ділянках. Російська сторона під різними приводами відмовляється завершити роботу з розмінування, а також за чотирма новими ділянками розведення сил і засобів;

- на гуманітарному треку: 10 листопада 2020 року було відкрито два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду в Золотому і Щастя в Луганській області. Однак з першого ж дня роботу КПВВ було перервано окупаційною адміністрацією;

- Україна також збільшила рівень представництва в ТКГ, включено високих посадових осіб уряду і голів парламентських комітетів, а також відомих представників громадськості окремих районів Донецької та Луганської областей серед внутрішньо переміщених осіб;

"Як бачите, лише швидке перерахування далеко не всіх, а лише основних кроків, які ми спільно з нашими партнерами зробили протягом останніх 12 місяців, свідчить про конкретні зусилля України щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - наголосив Кравчук.

При цьому він констатував, що Росія не відповіла взаємністю на ці кроки.

"Навпаки, в січні - лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла, що призвело до нових бойових втрат серед українських військовослужбовців", - зазначив глава української делегації в ТКГ.

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Крім цього, зазначив він, "через штучну обструкцію роботи ТКГ на політичному треку так і не було досягнуто прогресу в розгляді робочих пропозицій України щодо імплементації політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року". Також Кравчук звернув увагу, що досі немає належної реакції російської сторони на дії України на інших напрямах: "Обструкції і блокування стають практично нормою поведінки російської делегації в ТКГ.

Він зазначив, що згаданий переговорний процес ведеться на тлі суворої реальності, в умовах російської агресії, що триває.

"Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права. Ми бачимо на тимчасово окупованих територіях України обмеження свободи пересування, а також відсутність безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і тимчасово окупованого Криму", - додав Кравчук.

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За його словами, звичайною практикою стало незаконне перетинання непідконтрольної Україні ділянки кордону російськими вантажними ешелонами і автомобільними колонами, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал.

"Повинен сказати, що на сьогодні вже нікого не вводять в оману спроби Росії переконати міжнародну спільноту в тому, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. Фактично, Російська Федерація перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим на свій великий військовий форпост", - сказав глава Української делегації в ТКГ.

Він також нагадав, що Росія продовжує видавати сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях.