Кравчук розповів Радбезу ООН про кроки України для врегулювання конфлікту на Донбасі та протидію з боку РФ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), перший президент України Леонід Кравчук розповів під час засідання Ради безпеки ООН щодо прогресу, досягнутого Києвом у виконанні укладених у рамках ТКГ угод, а також звернув увагу на деструктивну позицію Російської Федерації у цьому питанні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна здійснює практичні кроки для врегулювання конфлікту, долаючи протидію Росії під час переговорів", - сказав Кравчук у своєму виступі в четвер під час засідання РБ ООН, присвяченого шостій річниці підписання Комплексу Мінських угод 12 лютого 2015р.
Глава української делегації перерахував реалізовані Києвом на практиці кроки:
- Українській делегації вдалося домовитися про завершення розведення сил і засобів на трьох пілотних ділянках. Київ ініціював ще чотири нові ділянки розведення;
- Україна ініціювала постійний - 24/7 - формат консультацій у рамках ТКГ після початку пандемії COVID-19, оскільки в Києві знають, що ситуація з COVID-19 на окупованих територіях дуже складна, і українці страждають через нездатність окупаційних адміністрацій надавати необхідні медичні послуги;
- Україна продовжила ще на рік - до 31 грудня 2021 року - дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей";
- з ініціативи делегації України на розгляд ТКГ був представлений план спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських угод. Цей документ містить практичні пропозиції, спрямовані на припинення конфлікту і повністю відповідає духу і букві Мінських домовленостей;
- в грудні 2019 року і в квітні 2020 року українська сторона домовилася про взаємне звільнення утримуваних осіб і змогла повернути з полону багатьох громадян України;
- Україна схвалила ad referendum рамкову угоду ТКГ про протимінну діяльність, а також доопрацьований план розмінування на 19 узгоджених ділянках. Російська сторона під різними приводами відмовляється завершити роботу з розмінування, а також за чотирма новими ділянками розведення сил і засобів;
- на гуманітарному треку: 10 листопада 2020 року було відкрито два нових контрольних пункти в'їзду-виїзду в Золотому і Щастя в Луганській області. Однак з першого ж дня роботу КПВВ було перервано окупаційною адміністрацією;
- Україна також збільшила рівень представництва в ТКГ, включено високих посадових осіб уряду і голів парламентських комітетів, а також відомих представників громадськості окремих районів Донецької та Луганської областей серед внутрішньо переміщених осіб;
"Як бачите, лише швидке перерахування далеко не всіх, а лише основних кроків, які ми спільно з нашими партнерами зробили протягом останніх 12 місяців, свідчить про конкретні зусилля України щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - наголосив Кравчук.
При цьому він констатував, що Росія не відповіла взаємністю на ці кроки.
"Навпаки, в січні - лютому 2021 року кількість порушень режиму припинення вогню з боку російських незаконних збройних формувань значно зросла, що призвело до нових бойових втрат серед українських військовослужбовців", - зазначив глава української делегації в ТКГ.
Крім цього, зазначив він, "через штучну обструкцію роботи ТКГ на політичному треку так і не було досягнуто прогресу в розгляді робочих пропозицій України щодо імплементації політичних аспектів Загальних узгоджених висновків Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року". Також Кравчук звернув увагу, що досі немає належної реакції російської сторони на дії України на інших напрямах: "Обструкції і блокування стають практично нормою поведінки російської делегації в ТКГ.
Він зазначив, що згаданий переговорний процес ведеться на тлі суворої реальності, в умовах російської агресії, що триває.
"Росія демонструє неповагу до норм і принципів міжнародного права. Ми бачимо на тимчасово окупованих територіях України обмеження свободи пересування, а також відсутність безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, зокрема до тимчасово неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону і тимчасово окупованого Криму", - додав Кравчук.
За його словами, звичайною практикою стало незаконне перетинання непідконтрольної Україні ділянки кордону російськими вантажними ешелонами і автомобільними колонами, які доставляють на тимчасово окуповану територію озброєння, боєприпаси і персонал.
"Повинен сказати, що на сьогодні вже нікого не вводять в оману спроби Росії переконати міжнародну спільноту в тому, що в Україні немає російських військ, зброї або найманців. Фактично, Російська Федерація перетворила окремі райони Донецької і Луганської областей, а також Крим на свій великий військовий форпост", - сказав глава Української делегації в ТКГ.
Він також нагадав, що Росія продовжує видавати сотні тисяч російських паспортів українським громадянам, які проживають на окупованих територіях.
Будь ласка, зачекайте...
Повний нуль та імітація
Бурхливоі діяльності.
Сублімація старого діяча
На новий лад.